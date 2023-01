Vom öffentlichen Eigentum zur „Überlebenden“: Netflix hat den offiziellen Trailer für die Doku „Pamela, eine Liebesgeschichte“ veröffentlicht. Zusammengefasst: Eine ungewöhnlich alltäglich gekleidete, ungeschminkte Pamela Anderson rechnet mit der Vergangenheit ab – und erzählt diese in eigenen Worten. Sie stellt darin die Frage: „Warum können wir nicht die Helden unserer eigenen Lebensgeschichte sein?“ Der Film startet am 31. Januar auf Netflix.

Trailer:

Neue Doku: Pamela holt sich ihr Leben zurück

Im Trailer der Doku ist zu sehen, dass es Pamela wichtig ist, zu verdeutlichen, dass sie alles, was sie erlebt hat und erleben musste, „überlebt“ hat. Bezug nehmend auf das Interesse an ihrem Sexualleben nach „Pam & Tommy“ erzählt sie in dem Trailer: „Ich habe das gestohlene Tape aus meinem Leben verdrängt, um zu überleben. Und jetzt, wo alles wieder hochkommt, fühle ich mich krank.“ Aber: „Ich habe mich in verrückte Situationen gebracht und sie überlebt.“

In der Dokumentation führte Ryan White Regie. Der Film zeigt auch Szenen, in denen Anderson verspottet wurde, Leute über sie lachten und sie auf keinen Fall ernst nahmen – eben alles, was sie seit den 90er Jahren nach eigener Aussage ertragen musste.

Pamela Anderson: Unglücklich über Mini-Serie „Pam und Tommy“

1996 wurde ein Sextape aus Andersons Privatlebenöffentl,ich gemacht und zum Verkauf angeboten, der Vorfall ging in die Geschichte ein. Aufgearbeitet wurde dieser mit der Mini-Serie „Pam und Tommy“ (2022). In dem Vorfall ging es um ihre Ehe mit Mötley Crüe-Drummer Tommy Lee. Das veröffentlichte Video zeigte Pamela Anderson und ihren damaligen Partner Tommy Lee beim Sex. Es wurde kurzerhand zur Vorlage für das, was später unter dem Begriff „Celebrity Sextape“ zu einer Art Porno-Mythos wurde.

Veröffentlicht wurde die Serie am 2. Februar 2022 beim Streaminganbieter Hulu. In Deutschland läuft sie bei Disney+. Courtney Love bezeichnete die Mini-Doku übrigens als „fucking unverschämt“.

Zur Mini-Serie haben Pamela Anderson und Tommy Lee laut eigenen Angaben nie ihre Zustimmung gegeben, wie mehrere US-Medien zum Start der Serie berichteten.