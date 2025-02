Paul McCartney: Beatlemania in New York City

Am Dienstag, den 11. Februar, brach in Manhattan für ein paar Stunden die Beatlemania aus. Paul McCartney hatte zur Mittagszeit für den frühen Abend ein Überraschungskonzert im kleinen Bowery Ballroom an der Lower East Side angekündigt. Die nicht mal 600 Karten, die man nur direkt an der Vorverkaufsstelle des Venues erwerben konnte, waren natürlich innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

Ein Konzert mitsamt „Beatles-Schrei“

Und als McCartney mit seiner Tourband um 18:44 Uhr die Bühne betrat und „A Hard Day’s Night“ anstimmte, gab es kein Halten mehr. Der Ex-Beatle war bester Laune, sprach. Mit dem Publikum, erzählte von John Lennons New-York-Liebe, spielte sich durch seine gesamte Karriere von „From Me To You“ (1963) über „Jet“ (1973) bis zur jüngsten, Grammy-prämierten Beatles-Single „Now And Then“.

Als ein weiblicher Fan ihre Freude besonders laut kundtat, fühlte er sich an alte Zeiten erinnert. „Hey, das war ein Beatles-Schrei“, kommentierte er und tat ein wenig genervt. „Okay, girls, bringen wir’s hinter usd. Lasst uns eure Beatles-Schreibe hören.“

Clips oder auch Fotos der Show sind bisher in den (sozialen) Medien noch nicht aufgetaucht, denn Mobiltelefone waren im Bowery Ballroom an diesem Abend nicht erlaubt.

Die Setlist von der Paul-McCartney-Show: