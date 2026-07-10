Mick Jagger: Die Beatles „waren die produktivsten Songwriter ihrer Zeit“

Mick Jagger hat die Bedeutung der Beatles für die Geschichte der Rolling Stones und den Lauf der Musikgeschichte insgesamt gewürdigt – in einem Interview, das am Donnerstag auf SiriusXMs Classic-Vinyl-Kanal ausgestrahlt wurde. Außerdem sprach er darüber, wie Paul McCartney zu den Stones ins Studio gekommen war, um zwei Songs einzuspielen: „Bite Your Head Off“ von „Hackney Diamonds“ und „Covered in You“, der auf dem neuen Album „Foreign Tongues“ erscheint, das heute, am 10. Juli, erscheint.

„Sie waren die produktivsten Songwriter ihrer Zeit“, sagte Jagger über die Beatles. „Sie schrieben all diese Songs für sich selbst – allesamt riesige Hits, die ständig herauskamen. Dazu schrieben sie Songs, die sie als Demos aufnahmen und an die unterschiedlichsten Leute weitergaben, an Cilla Black und diese und jene – alle hatten riesige Hits mit Songs, die die Beatles geschrieben hatten, wir eingeschlossen. Wir waren alle froh, sie zu bekommen, und das machte sie zu dieser unglaublichen Songwriting-Maschine, die einfach unglaublich viel produzierte.“

McCartney und John Lennon überließen den Stones „I Wanna Be Your Man“, der 1963 zur zweiten Single der Band wurde und in Großbritannien bis auf Platz 12 kletterte. Die Beatles nahmen ihrerseits eine eigene Version des Songs auf – gesungen von Ringo Starr –, die noch im selben Jahr auf „With The Beatles“ erschien. Cilla Black wiederum nahm die Lennon-McCartney-Kompositionen „Love Of The Loved“, „It’s For You“ und „Step Inside Love“ auf.

Keine echte Rivalität

Im SiriusXM-Interview winkte Jagger bei der angeblichen Rivalität zwischen den Beatles und den Stones ab: Es sei schließlich auch im Interesse der Beatles gewesen, ihnen einen Song wie „I Wanna Be Your Man“ zu schenken. „Wenn sie dir den Song geben, verdienen sie damit auch Geld“, sagte er.

Auf die Frage nach einer möglichen Stones-Tour betonte Jagger seine Leidenschaft fürs Live-Spielen und verwies auf Keith Richards‘ jüngste Äußerung, lieber Residencies an einem Ort zu machen als auf Tournee zu gehen. „Ich würde liebend gerne Konzerte spielen und touren und das alles“, sagte Jagger. „Keith hat gesagt, er würde touren wollen, aber lieber länger an einem Ort bleiben und so. Ich weiß nicht, was wirklich passieren wird. Zwar verstehe ich das, aber ich würde Konzerte spielen wollen, wie auch immer wir das angehen. Ich spiele gerne.“

Jagger hat einen neuen Stones-Song, „Ringing Hollow“, kürzlich live gespielt – allerdings ohne Richards. Stattdessen performten Jagger und Stones-Gitarrist Ronnie Wood den Song gemeinsam mit Keyboarder Matt Clifford bei einem Event in London. Weitere „Foreign Tongues“-Songs, die dem Album-Release vorausgingen, sind „Jealous Lover“, „Divine Intervention“, „In the Stars“ und „Rough and Twisted“. Neben McCartney sind auf dem Album unter anderem Robert Smith von The Cure, Steve Winwood und Bruno Mars vertreten.