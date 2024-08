Paul McCartney mit Überraschungsauftritt im Miniclub

Stell dir vor, du bist an einem Dienstagabend zufällig in einem Club in der edelsten Nachbarschaft von Long Island in New York und plötzlich steht ein echter Beatle auf der Bühne. Klingt wie ein Traum, wird für die meisten wohl auch einer bleiben.

Die 250 Glücklichen, die am Mittwochabend (20. August) im Stephen Talkhouse in Amagansett, NY, zu Gast waren, können aber genau diese Geschichte ihren Enkeln erzählen.

Paul McCartney, der in der Nähe in den Hamptons lebt, trat zusammen mit dem Produzenten Andrew Watt und dem Schlagzeuger Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers auf.

McCartney und Freunde

Watt, der im vergangenen Jahr das Rolling-Stones-Album „Hackney Diamonds“ produziert, hatte die Gelegenheit genutzt, um McCartney auf die Bühne zu holen. Zu den weiteren Musiker:innen ehörten der ehemalige Hall & Oates-Gitarrist G.E. Smith, Bassist Ivan „Funkboy“ Bodley und die Sängerin Charlotte Lawrence.

Während des spontanen Auftritts sang McCartney zwei Songs: Zuerst trat er gemeinsam mit Charlotte Lawrence bei einer Coverversion von Neil Youngs „Rockin‘ In The Free World“ auf.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Anschließend führte er die Band in eine improvisierte Version von „I Saw Her Standing There“. Dieser Beatles-Hit stammt aus dem Jahr 1963.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Darbietungen wurden von der begeisterten Menge mit lautem Applaus aufgenommen. In einem Kommentar auf Instagram beschrieb ein Zuschauer die Szene: „Das gesamte Publikum war sprachlos vor Ehrfurcht, als Rock & Roll-Gott Paul McCartney letzte Nacht auf der Bühne auftauchte. Paul ließ das Mikrofon wie bei einem Rap-Battle fallen und ging einfach. Umwerfend. Einer der coolsten Momente, die wir je erlebt haben.“

Andrew Watt, der als Produzent für Rock-Legenden wie Ozzy Osbourne und Iggy Pop bekannt wurde, wird Berichten zufolge auch bei einem kommenden McCartney-Albumprojekt mitwirken. Wobei Watt und McCartney bereits zusammengearbeitet haben. Und zwar an dem Song „Bite My Head Off“ für die Rolling Stones.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Ltd. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Von New York nach Europa

Der 82-Jährige befindet sich noch immer auf „Got Back“-Tournee und wird im Sommer Lateinamerika bereisen, bevor der Brite im Winter dann nach Europa zurückkehrt. Ticket-Infos hier.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Paul McCartneys bislang bestätigte Tourneedaten in Europa:

DEZEMBER