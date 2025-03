George Harrison: Sarkastische Reaktion auf Messerattacke von 1999

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

1999 entkam George Harrison nur knapp dem Tod. 40-mal hat ein Attentäter auf das Beatles-Mitglied eingestochen. Kurz auf den Anschlag konnte der Musiker wohl schon scherzen. Das wird nun in der Biografie „George Harrison: The Reluctant Beatle“, die am 24. Oktober erscheint, von Autor Philip Norman enthüllt.

Der Vorfall ereignete sich am 30. Dezember 1999 auf dem Anwesen des Gitarristen in Henley-on-Thames. Michael Abram, so der Name des Attentäters, war wohl getrieben von seinem Hass auf die Beatles – und bahnte sich seinen Weg auf das Grundstück. George Harrison und seine Frau Olivia seien von dem Alarm wach geworden und versuchten den Eindringling zu überwältigen. Abrams stach bei dem Versuch 40-mal auf das Beatles-Mitglied ein, bis die Ehefrau des Musikers ihn mit einer Lampe niederschlug. Der Attentäter kam nicht ins Gefängnis, sondern in die Psychiatrie. Harrison dagegen wurde direkt ins Krankenhaus eingeliefert und entglitt nur knapp dem Tod.

Nicht nur das Ereignis selbst wird in der Biografie im Detail beschrieben, sondern auch die Reaktion des Musikers. George Harrisons Sohn Dhani erklärte, sein Vater habe wohl mit einer guten Menge Sarkasmus von dem Vorfall erzählt. „Er war kein Einbrecher und er hat ganz sicher nicht für die Traveling Wilburys vorgespielt“, soll der Gitarrist wohl im Nachhinein gesagt haben.

Zu der Zeit des Attentats war bei Harrison bereits Krebs diagnostiziert. Die Ärzte vermuten, dass die Attacke wohl seinen Zustand verschlimmert hatte. 2001 verlor der Musiker schließlich den Kampf gegen die Erkrankung.

Noch 2023 soll ein neuer Song der Beatles erscheinen. Paul McCartney und Ringo Starr haben für die neue Produktion wohl KI verwendet, um bereits aufgenommene Demos ihrer verstobenen Bandmitglieder zu nutzen und neue Sounds zu extrahieren. „Wir haben ihn [den Song] gerade fertiggestellt, und er wird dieses Jahr erscheinen“, erklärte McCartney in einer britischen Radio-Sendung. Er machte allerdings keine Angaben dazu, welches Lied genau erscheinen wird, Gerüchten zufolge soll es aber „Now and Then“ sein. Ein genauer Release-Termin steht noch nicht fest.