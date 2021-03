Paul McCartney: Neues Album „McCartney III Imagined“ erscheint im April

Die inzwischen 21. Soloeinspielung des ehemaligen Beatles-Schlagzeugers erscheint am 19. März 2021.

Der ehemalige Beatles-Drummer Ringo Star hat schon mit seiner Weihnachts-Single „Here's To The Nights“ im Dezember 2020 andeuten lassen, dass bald ein neues Soloprojekt von ihm folgen könnte. Nun kündigt der 80-Jährige seine inzwischen 21. Soloplatte „Zoom In“ an. Die EP erscheint am 19. März 2021 via Universal Music. Unterstützung von namenhaften Songwritern und Produzenten Auch eine Musikgröße wie Ringo Starr bleibt von der Corona-Pandemie nicht verschont. Also verzog sich der Musiker, wie viele andere auch, im vergangenen Jahr in sein Heimstudio und produzierte von April bis Oktober 2020 neue Musik. Daraus resultierte nun ein Mini-Album, für welches sich Starr von…