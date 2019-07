Am Mittwoch (19. Juni) spielten Rammstein im Telia Parken in Kopenhagen. Auf einen Blick: die schönsten Bilder, Videos und die Setlist.

Vor dem Konzert-Heimspiel diesen Samstag, 22. Juni, im Berliner Olympiastadion machten Rammstein in Kopenhagen Halt. Auf ihrer großen Europa-Tour gab die Band im Telia Parken eine fulminante Show mit alten und neuen Hits – und natürlich jeder Menge Feuer. Rammstein live in Kopenhagen 2019: Fotos https://www.instagram.com/p/By6A0XUht-A/ Rammstein live in Kopenhagen 2019: Setlist Was ich liebe Links 2-3-4 Tattoo Sehnsucht Zeig dich Mein Herz Brennt Puppe Heirate mich Diamant „Deutschland“-Remix by Richard Kruspe Deutschland Radio Mein Teil Du hast Sonne Ohne dich Engel (Scala & Kolacny, B Stage) Zugabe 1 Ausländer Du riechst so gut Pussy Zugabe 2 Rammstein Ich will…