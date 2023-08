Ringo Starr und Paul McCartney haben gemeinsamen Song aufgenommen

Foto: AFP via Getty Images, BEN STANSALL. All rights reserved.

Es gibt eine kleine Beatles-Reunion: Ringo Starr, der damalige Drummer der Fab Four, hat seinen Ex-Songwriter und -Bassisten Paul McCartney für einen gemeinsam Song eingeladen. Der wird auf Starrs kommender EP „Rewind Forward“ erscheinen.

Der Track, den Starr und McCartney eingespielt haben, trägt den Titel „Feeling the Sunlight“. Der Name erinnert ein wenig an einen anderen Beatles-Klassiker, der erst vor kurzem die Milliardenmarke im Streaming knackte. Es ist nicht die erste Zusammenarbeit der beiden, seitdem es die Beatles nicht mehr gibt. Über die Jahrzehnte hinweg halfen sie sich auf ihren Veröffentlichungen aus – zuletzt auf Ringo Starrs Song „Here’s to the Nights“, der 2020 herauskam.

Neben McCartney sind auch noch andere musikalische Gäste auf der EP vertreten. Dazu gehören etwa die Ex-Toto-Mitglieder Steve Lukather und Joe Williams, die schon seit längerer Zeit mit Ringo Starr zusammenarbeiten.

Dass Starr und McCartney trotz des fortgeschrittenen Alters noch längst nicht müde sind, zusammen Musik zu machen, wurde erst kürzlich wieder deutlich. Die zwei Ex-Beatles sind auf einer Cover-Version von ihrem Klassiker „Let It Be“ zu hören, die sie mit der Country-Ikone Dolly Parton eingespielt haben. Außerdem wird es eine Art Reunion des berühmten Quartetts aus Liverpool demnächst auch geben. Dank KI haben McCartney und Starr einen alten Beatles-Song entstaubt, auf dem auch John Lennon zu hören sein wird und den George Harrison mitschrieb.

Die EP „Rewind Forward“ von Ringo Starr ist ab dem 13. Oktober erhältlich.