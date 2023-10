Paul McCartney über Yoko Onos Anwesenheit bei Aufnahme-Sessions: „Eine Einmischung in die Arbeit“

Foto: Getty Images for The Rock and Ro, Kevin Mazur. All rights reserved.

Nachdem John Lennon seine Ehefrau Yoko Ono im Jahr 1966 kennenlernte, war das Paar unzertrennlich. Paul McCartney sagte nun (wieder einmal), dass ihre Präsenz „Auswirkungen auf die Dynamik innerhalb der Gruppe hatte“.

„Mit Yoko, die buchstäblich in der Mitte der Aufnahmesession stand, musste man umgehen lernen“, erklärt der Musiker in der aktuellen Folge seiner 12-teiligen Podcast-Serie „McCartney: A Life In Lyrics“. Das Beatles-Mitglied sagt gegenüber seinem Podcast-Partner und Poet Paul Muldoon außerdem: „Alles, was uns stört, ist störend. Wir würden das zwar zulassen und keinen Aufstand machen. Und doch glaube ich nicht, dass es jemandem von uns besonders gut gefallen hat.“

„Es war eine Einmischung in die Arbeit. Wir hatten unsere eigene Art zu arbeiten. Wir vier haben mit George Martin gearbeitet. Und das war es im Grunde. Und wir haben es immer so gemacht. Da wir nicht sehr konfrontativ waren, glaube ich, dass wir es einfach unter Verschluss hielten und weitermachten“, reflektiert der Brite den Umgang mit Yoko Ono, die mit Lennon von 1969 bis zu seinem Tod im Jahr 1980 verheiratet war.

Bereits 2016 äußerte sich McCartney zu den Gefühlen der Gruppe gegenüber der Partnerin ihres Kollegen. „Die meisten Bands könnten damit nicht umgehen. Wir sind damit umgegangen, aber nicht besonders gut, gerade weil wir so eng miteinander waren“, erklärt der britische Singer-Songwriter gegenüber dem US-amerikanischen ROLLING STONE. „Wir waren nicht sexistisch, aber die Mädchen kamen nicht ins Studio – sie überließen uns das lieber. Als John mit Yoko zusammenkam, war sie nicht im Kontrollraum oder an Johns Seite. Sie war in der Mitte von uns vieren“, so der Musiker weiter. Mittlerweile würden sich die Bandmitglieder und Yoko Ono allerdings wie „Kumpel“ verhalten.

Zuletzt zeigte sich Paul McCartney in seinem Podcast erfreut über die Tatsache, dass Russen zwischen den 60er und 80er Jahren illegal ihre Musik hörten. „Jeder in Russland erinnert sich an die Zeit der Beatles und daran, dass man Platten schmuggeln musste, oder dass es kleine Räume gab, in denen man [die Musik] spielen konnte und nicht wollte, dass es jemand erfährt. Man wollte nicht, dass die Behörden wussten, dass man diese verbotene Gruppe hörte, und wir liebten die Idee, dass wir zusammen mit Levi’s Jeans geschmuggelt wurden. Das war wie eine echte kulturelle Ankunft“, erklärt der Musiker. Des Weiteren entschlüsselte McCartney in der ersten Folge, die am 4. Oktober erschien, den Inhalt des Beatles-Songs „Eleanor Rigby“.

Hier gibt’s Paul McCartneys Podcast „McCartney: A Life In Lyrics“: