WOW-Auftritt beim IMA: Peaches covert „Du hast“ von Rammstein

Natürlich war klar, dass es sich Peaches nicht nehmen lassen würde, jene in den Schatten zu stellen, die nach ihrem Auftritt ausgezeichnet würden.

In diesem Fall ist das keine geringere Band als Rammstein, die beim International Music Award in der Verti Music Hall in Berlin die Publikumsauszeichnung bekommen: den IMA in der Kategorie PERFORMANCE.

Peaches kündigte die Kategorie an und zeigte dabei selbst, was es heißt, auf einer Bühne zu performen.

Peaches singt „Du hast“ von Rammstein

Da Rammstein selbst nach ihrer aufwendigen Tour im Sommer offiziell in der Konzertpause sind (Till Lindemann ist dafür schon bald auf Solo-Tour mit der Lindemann-LP „F & M“), übernahm Peaches auch diesen Job und röhrte live den Rammstein-Klassiker „Du hast“. Dazu kommen allerhand Nackedeis auf die Bühne gerannt.

Anschließend nahmen zwei Fans von Rammstein den Preis stellvertretend für die Band in Empfang.

