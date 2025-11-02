The Cure verpassen Live-Rekord knapp

The Cure nur noch Nummer drei hinter Lewis Capaldi und Calvin Harris

The Cure könnten 2026 ihren eigenen Rekord knacken – allerdings braucht es dafür noch ein paar weitere Termine. Denn aktuell sind 22 Live-Shows geplant. Nur drei mehr und die Band übertrifft sich mal wieder selbst.

Immer mehr Live-Shows kommen dazu

Zusätzlich zu Festivals wie „Rock En Seine“ und „Nova Rock“ treten Robert Smith und Band 2026 unter anderem beim spanischen Primavera-Festival auf. Zum weiteren Line-Up des Festivals von Barcelona gehören Doja Cat, The xx, Gorillaz und Massive Attack. Darüber hinaus sind in vielen anderen Städten in ganz Europa Konzerte und Headliner-Auftritte geplant.

Die 22 bisher bestätigten Shows:

Juni 2026

05.06. – Barcelona, Spanien – Parc del Fòrum (Primavera Sound)

07.06. – Maia, Portugal – Estádio Municipal Dr. José Vieira de Carvalho (North Festival)

12.06. – Nickelsdorf, Österreich – Pannonia Fields II (Nova Rock)

18.–21.06. – Newport, Vereinigtes Königreich – Seaclose Park (Isle of Wight Festival)

24.06. – Cardiff, Wales – Blackweir Fields

26.06. – Dublin, Irland – Marlay Park

28.06. – Belfast, Nordirland – Ormeau Park (Belsonic)

Juli 2026

01.07. – Roskilde, Dänemark – Festivalpladsen (Roskilde Festival)

03.07. – Gdynia, Polen – Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

05.07. – Werchter, Belgien – Festivalpark Werchter (Rock Werchter)

08.07. – Trenčín, Slowakei – Flugplatz Trenčín

10.07. – Berlin, Deutschland – Parkbühne Wuhlheide

11.07. – Berlin, Deutschland – Parkbühne Wuhlheide

12.07. – Berlin, Deutschland – Parkbühne Wuhlheide

15.07. – Athen, Griechenland – Telekom Center Athens / P5

16.–19.07. – Bonțida, Rumänien – Schloss Bánffy in Bonțida (Electric Castle)

17.07. – Plovdiv, Bulgarien – Ruderbasis Plovdiv

August 2026

12.08. – Oslo, Norwegen – Tøyenparken (Øyafestivalen)

13.–15.08. – Göteborg, Schweden – Slottsskogen (Way Out West Festival)

21.08. – Manchester, England – Wythenshawe Park

23.08. – Ingliston, Schottland – Royal Highland Showgrounds

30.08. – Saint-Cloud, Frankreich – Domaine National de Saint-Cloud (Rock en Seine)

Die häppchenweise veröffentlichten Live-Infos erinnern doch sehr an das Jahr 2019. Damals waren die Briten Headliner beim Exit Festival in Serbien, Firenze Rocks (Italien), INmusic Festival (Kroatien), Hurricane/Southside, Glastonbury (England), Roskilde Festival (Dänemark), Rock En Seine (Frankreich), Austin City Limits, Pasadena Daydream (beide USA), Flow Festival (Finnland), Oyafestivalen (Norwegen), Picnic Afisha (Russland), Fuji Rock (Japan), Paleo Festival (Schweiz), Rock the City (Rumänien), Colours of Ostrava (Tschechien), Ejekt Festival (Griechenland), Mad Cool (Spanien), NOS Alive (Portugal), Werchter (Belgien), Pinkpop (Niederlande), Malahide (Irland) und Vivid Live (Australien). Das macht insgesamt 24 Headliner-Shows.

Kommt da vielleicht noch mehr?

Bis zum Festivalsommer 2026 ist ja noch etwas Zeit. Den Nachfolger von „Songs of a Lost World“ aus dem Herbst 2024 wollte Robert Smith eigentlich längst veröffentlicht haben. Warten ist man bei The Cure allerdings mittlerweile gewohnt. Das Album erschien schließlich nach 16 Jahren Studiopause.

The Cure live in Berlin

Aufgrund der großen Nachfrage haben The Cure für Berlin 2026 ein drittes Konzert angekündigt. Robert Smith und Kollegen treten nun nicht nur am 10. und 11. Juli 2026 in der Parkbühne Wuhlheide auf, sondern auch am 12. Juli 2026. Damit reagiert die Band auf die große Nachfrage nach Tickets.