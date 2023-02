Pete Doherty kommt für vier Solo-Konzerte nach Deutschland

Pete Doherty wird im Rahmen seiner „The Battered Songbook Tour“ für vier Konzerte in Deutschland spielen. Zwischen dem 1. und 4. April tritt er in Köln, Düsseldorf, Hamburg und Berlin auf. Der Vorverkauf startet am 23. Februar.

„Peter wird das Publikum auf eine unvergessliche Reise in seine seltsame aber faszinierende Welt mitnehmen, in der nichts ist, wie es scheint und das Leben an sich wie ein intensiver euphorischer Traum ist“, heißt es in einer Erklärung des Veranstalters. Für die 17 Konzerte in Großbritannien und Irland wurden nicht namentlich genannte Gäste angekündigt. Ob Doherty auch bei den Shows in Deutschland prominente Unterstützung bekommt, ist indes unklar. Er wird sowohl Songs aus seinem Soloprojekt als auch Lieder seiner Bands The Libertines und Babyshambles aufführen. Es ist seine erste Solo- und Akustik-Tour seit zehn Jahren.

Nach der Reunion der Libertines erschien 2015 mit „Anthems For Doomed Youth“ ein neues Album, mit dem die Band ausgedehnt auf Tour ging. Die Arbeiten an ihrer neuen Platte sind schon weit vorangeschritten, ein Release-Termin oder ein Titel wurden bisher aber noch nicht veröffentlicht.

Peter Dohertys aktuelles Soloalbum „The Fantasy Life Of Poetry & Crime“ erschien 2022 in Zusammenarbeit mit dem französischen Musiker Frédéric Lo.