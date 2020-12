Am 08. Dezember 1980 verstarb John Lennon. Eine Auswahl an Songs, die an den Beatle erinnern

>>> ROLLING STONE im Dezember: John Lennon – zwischen Mensch und Mythos Elton John: „Empty Garden“ Bei einem Konzert von Elton John im Madison Square Garden hatte John Lennon 1974 seinen letzten Bühnenauftritt, als die beiden ihr Duett „Whatever Gets You Thru The Night“ sangen: Elton hatte gewettet, dass es ein Nummer-eins-­Hit würde. Wurde. Der von Bernie Taupin geschriebene Text fragt: „Johnny, can’t you come out to play?“ Das Stück erschien 1982 auf dem Album „Jump Up!“. Paul McCartney: „Here Today“ McCartney schrieb das kleine Lied unverwechselbar und mit Lennon’schem Lakonismus: „What about the time we met? Well, I suppose…