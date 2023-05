Mit dieser Setlist startete Peter Gabriel seine „i/o“-Tour

Peter Gabriel spielte am Donnerstagabend in Krakau in Polen sein erstes komplettes Solo-Konzert seit 2014 und startete damit gleichzeitig seine „i/o“-Tour“. Der Gig war vor allem eine große Vorausschau auf sein kommendes, zehntes Studioalbum „i/o“, dessen neue Songs in letzter Zeit zu Vollmondphasen veröffentlicht wurden.

Neben „Sledgehammer“, „Don’t Give Up“ und „Big Time“ gab es zahlreiche neue Songs zu hören, darunter „Panopticom“, „The Court“, „Four Kinds of Horses“ und natürlich „i/o“. Gabriel überraschte auch mit einem noch unbekannten Stück, das er seiner verstorbenen Mutter widmete.

Der ehemalige Genesis-Frontmann spielte als Zugabe seinen Hit „In Your Eyes“ und schloss mit seiner berühmten Protesthymne „Biko“ von 1980.