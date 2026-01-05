Um erfolgreich zu sein, MUSS Peter Gabriel Genesis wiederentdecken

Peter Gabriel begann das Jahr 2026 mit der Ankündigung an seine Fans, dass er im Laufe des Jahres zu jedem Vollmond einen Song aus seinem kommenden Album „o/i“ veröffentlichen wird. Den Anfang machte am Samstag zum Wolfsmonat „Been Undone“. Es ist ein cleverer Schachzug, den Gabriel bereits zuvor genutzt hat – 2023 beim Rollout von „i/o“ – und der jedem Song einen ganzen Monat Zeit gibt, um zu glänzen. Gleichzeitig sorgt er für feste Veröffentlichungstermine für den notorisch deadline-scheuen Künstler.

Das Problem ist jedoch, dass„ i/o“, obwohl es wirklich fantastisch ist, außerhalb von Gabriels treuer Fangemeinde kaum Wellen im popkulturellen Universum geschlagen hat. Viele Menschen unter 40 kennen ihn höchstens wegen „In Your Eyes“ und „Sledgehammer“. Sofern sie ihn überhaupt kennen.

Das liegt zum Teil daran, dass Gabriel seit seinem kommerziellen Durchbruch So aus dem Jahr 1986 nur drei Alben mit neuem Material veröffentlicht hat und absurde 21 Jahre zwischen „Up“ (2002) und „i/o“ (2023) verstreichen ließ. Vor allem aber liegt es daran, dass der Singer-Songwriter kaum Energie darauf verwendet hat, sein Vermächtnis zu promoten oder überhaupt zu pflegen.

Der Blick auf andere Rock-Ikonen

Man muss sich nur Bruce Springsteen ansehen. Gabriels alten Weggefährten von den Amnesty-International-Tourneen. Die Ikone aus New Jersey nimmt weiterhin neue Alben auf und geht mit fast allen davon auf Tour. Gleichzeitig behält Springsteen jedoch stets seine Vergangenheit im Blick. Er hat eine Autobiografie geschrieben. Persönlich Deluxe-Neuauflagen seiner Alben betreut. Viele davon mit neuen Dokumentationen gekoppelt. Spezielle Shows gefilmt, in denen er komplette Alben am Stück spielt. Jahrzehntelang zurückgehaltene Alben aus seinem Archiv veröffentlicht. Und sogar bei einem großen Hollywood-Biopic über sein Leben kooperiert. Und wenn diese Projekte erscheinen, kommen sie mit großem Pomp daher.

All das trägt dazu bei, dass Springsteens Leistungen nicht in Vergessenheit geraten und immer wieder von neuen Generationen entdeckt werden. Ähnliches ist bei Bob Dylan passiert, auch wenn er weit weniger direkt an seinen Dokumentationen, Filmen und Archiv-Boxsets beteiligt ist. Vor allem aber stellt er sich ihnen nicht in den Weg. (Wie Dylan war auch Bing Crosby zu seiner Zeit ein Titan – aber fragen Sie jemanden unter 75, einen seiner Songs außer „White Christmas“ zu nennen.)

Parallelen zu David Byrne

Natürlich sind Dylan und Springsteen zwei Mount-Rushmore-Figuren der Rockgeschichte. Sprechen wir also über einen Künstler, der auf der Achse zwischen Ruhm und Innovation näher bei Gabriel liegt: David Byrne. Die Parallelen sind bemerkenswert. Sowohl Gabriel als auch Byrne standen an der Spitze hoch einflussreicher Art-Rock-Bands der 1970er-Jahre, nutzten Kostüme und Choreografien in ihren Liveshows, waren schnell frustriert von den kreativen Beschränkungen demokratischer Bands und veröffentlichten jeweils ein letztes Album mit ihrer Gruppe, bei dem sie fast alle Entscheidungen trafen.

Beide arbeiteten zudem mit Brian Eno, integrierten Weltmusik in ihre Soloarbeiten, wurden in den Achtzigern dank skurriler Musikvideos zu unwahrscheinlichen MTV-Stars und erlebten in den Neunzigern einen deutlichen Karriereknick durch die Alternative-Rock-Revolution sowie strukturelle Veränderungen bei MTV und im Rockradio.

Unterschiedliche Wege ab 2000

Um das Jahr 2000 herum waren sie hinsichtlich ihres Bekanntheitsgrades wohl auf einem ähnlichen Niveau. Wenn überhaupt, war Gabriel der größere Name, da er echte Solo-Hits hatte, Byrne hingegen nicht. Doch im Laufe der Jahre änderte sich das. Byrne tourte intensiv und scheute sich nicht, die Klassiker seiner alten Band zu spielen und sie sich damit gewissermaßen zurückzuholen. Er blieb aufmerksam gegenüber neuen Künstlern und Trends, arbeitete mit angesagten Acts wie St. Vincent zusammen, schrieb ein Buch und inszenierte ein glanzvolles Broadway-Musical voller Talking-Heads-Perlen. Anders als Gabriel verschwand er nicht jahrelang von der Bildfläche.

Byrne legte zudem jahrelangen Groll beiseite und versöhnte sich mit seinen Talking-Heads-Bandkollegen, um gemeinsam an einer restaurierten Version des Konzertfilms „Stop Making Sense“ von 1984 zu arbeiten, die sie auf Filmfestivals, in Talkshows und bei öffentlichen Vorführungen im ganzen Land bewarben. Das erklärt zumindest teilweise, warum Byrne im vergangenen Sommer beim Governors Ball eine derart euphorische Reaktion auslöste, als er mit Olivia Rodrigo die Bühne betrat, um „Burning Down the House“ zu singen.

Gabriels Distanz zu Genesis

Gabriel hingegen hat seit 1983 keinen vollständigen Genesis-Song mehr live gespielt. Natürlich ist es etwas verrückt, Talking Heads mit der Genesis-Ära von Gabriel zu vergleichen. Während Gabriels Zeit in der Band gab es keinen Song wie „Burning Down the House“ oder „Once in a Lifetime“, den Normalhörer sofort erkennen würden. Und Rodrigo wird kaum „The Chamber of 32 Doors“ in ihr Festival-Set aufnehmen und Gabriel dafür auf die Bühne holen.

Dennoch wird Gabriels Arbeit mit Genesis von Prog-Fans auf der ganzen Welt verehrt. Tribute-Bands, die sich ausschließlich diesen Alben widmen, füllen Abend für Abend 2000-Plätze-Theater. Der ehemalige Genesis-Gitarrist Steve Hackett verdient sehr gut damit, diese Musik vor ausverkauften Hallen in Europa und Nordamerika zu spielen. Gabriel hingegen hat nahezu alles getan, um dieses Kapitel hinter sich zu lassen – abgesehen von gelegentlichen Kooperationen wie dem jüngsten ATMOS-Remix von „The Lamb Lies Down on Broadway“.

Vernachlässigtes Vermächtnis

Ebenso wenig hat er eine Autobiografie geschrieben, eine Dokumentation über sein Leben in Auftrag gegeben, eine Box veröffentlicht oder sonst viel unternommen, um die Welt an seine enormen Leistungen zu erinnern – abgesehen von einer weitgehend unbeachteten „So“-Jubiläumstour 2012. Auf seinen seltenen Tourneen bietet Gabriel seit über 30 Jahren dieselbe Mischung aus Songs von „So“ und „Us“, während er seine ersten vier Soloalben fast vollständig ignoriert. Und die Fans haben das bemerkt: Seine jüngste US-Arenatour 2023 verzeichnete in einigen Märkten schwache Verkaufszahlen, bei mehreren Veranstaltungsorten wurden die oberen Ränge abgehängt.

Bevor er also wieder auf Tour geht, schlagen wir demütig vor, dass Gabriel etwas radikal anderes in Erwägung zieht. Vielleicht beginnt er damit, seine ersten vier Alben in Super-Deluxe-Editionen neu zu veröffentlichen. Jedes von ihnen ist auf seine Weise brillant und wurde viel zu lange ignoriert. Er sollte auch eine Underplay-Tour durch Theater in Betracht ziehen – vielleicht vier Abende im Beacon in New York, vier im Hammersmith Apollo in London und vier im Wiltern in Los Angeles. Er ist einer der faszinierendsten Performer der Rockgeschichte, und die Menschen brauchen nur die Gelegenheit, das selbst zu erleben.

Ein möglicher Neuanfang

Solche Shows würden enormes Aufsehen erregen, einen regelrechten Ansturm auf Tickets auslösen und Gabriel erstmals seit sehr langer Zeit wieder ins Rampenlicht rücken. Er sollte außerdem darüber nachdenken, eine Autobiografie zu schreiben und einen großartigen Regisseur für eine Dokumentation über sein Leben zu engagieren. (Ein Biopic erscheint vielleicht weit hergeholt, aber man könnte sich eines über sein letztes Jahr bei Genesis und den Beginn seiner Solokarriere vorstellen – oder über die turbulente Phase in den Achtzigern, als seine Ehe zerbrach, während er gerade zum Superstar wurde.)

Und ja, er sollte auch eine Genesis-Reunion-Tour mit Hackett, Mike Rutherford, Tony Banks, Nic Collins und vielleicht einem Gastauftritt von Phil Collins in Erwägung ziehen, sofern dieser dazu in der Lage ist. Doch zu diesem Zeitpunkt ist klar, dass eine Wiedervereinigung von Genesis vermutlich nie stattfinden wird. Also kann Gabriel zumindest Musikfans an die bahnbrechenden Soloarbeiten erinnern, die nach Genesis entstanden sind – oder sie ihnen erstmals nahebringen. Es ist nicht zu spät.