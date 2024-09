Tochter von Phil Collins kennt keine Genesis-Songtitel

„In The Air Tonight“! Das ist die Antwort von Lily Collins auf die Frage, welchen Songs sie von ihrem Vater, Phil Collins, am liebsten mag.

Gefragt wurde die „Emily In Paris“-Darstellerin in der Sendung „Watch What Happens“. Ganz einfach machte es sich die 35-Jährige nicht (und wer könnte es ihr verdenken). „Wahrscheinlich ‚In The Air Tonight’… Ich weiß nicht, da gibt es zu viele“, antwortete sie auf Andy Cohens nicht sonderlich originelle Frage.

Mehr zum Thema Not Dead Yet! Phil Collins arbeitet an erster neuer Musik seit 21 Jahren

Doch der Moderator ging noch ein Stück weiter, fragte nach ihrem Lieblingssong von Genesis. Da musste Lily Collins tatsächlich passen. Sie hatte aber auch eine interessante Erklärung für ihr überraschendes Nichtwissen parat.

„Das Lustige ist, dass ich als Kind diese Erinnerungen an Lieder habe, von denen ich nicht weiß, ob sie wirklich echt sind“, erklärte die Schauspielerin. „Weil sie bereits in meinem Kopf waren, als ich vielleicht noch im Mutterleib war. Aber als ich dann das erste Genesis-Konzert besuchte, an das ich mich als Erwachsene tatsächlich erinnere, gab es Songs, die gespielt wurden und ich dachte: ‚Das ist ein echter Song?‘ Ich dachte, das wäre nur eine Melodie in meinem Kopf. Das war wirklich seltsam.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Phil Collins und Lily Collins: Keine leichte Beziehung

Mag diese Vorstellung auch etwas seltsam daherkommen, sie passt zu Lily Collins‘ Leben, weil sie ihrem Vater in ihrer Kindheit nicht besonders nahe stand. Das betonte sie immer wieder in Interviews.

Zu ihrer Ehrenrettung sei noch dazu gesagt, dass viele der berühmtesten Songs vor allem von Genesis vor ihrer Geburt aufgenommen wurden.