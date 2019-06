Phil Collins live in Stuttgart: Alle Infos zu Tickets, Sicherheit, Wetter, Anfahrt

Kommenden Mittwoch (5. Juni) spielt Phil Collins das erste Deutschland-Konzert seiner „Still Not Dead Yet“-Tour in Stuttgart. Hier gibt es auf einen Blick alles Wichtige zum Auftritt in der Mercedes-Benz Arena.

Phil Collins live in Stuttgart 2019: Ab wann ist Einlass?

Stadionöffnung: 17 Uhr

Support: ca. 18:45 Uhr

Phil Collins live in Stuttgart 2019: Und wann geht das Konzert los?

Start: ca. 20:30 Uhr

Ende: ca. 22:30/23 Uhr

Phil Collins live in Stuttgart 2019: Gibt es noch Tickets?

Ja, es gibt noch Tickets. Und zwar Sitzplätze für die Tribüne in den Kategorien 1 bis 4. Die reichen von 95,75€ bis 164,75€. Die gibt es momentan noch über den offiziellen Ticketanbieter Eventim oder bei eventuell noch verfügbaren Tickets an der Abendkasse. Vom Ticketkauf von anderen Websites oder Privatleuten raten wir wie immer dringend ab.

Phil Collins live in Stuttgart 2019: Wer ist Vorband?

In der Mercedes-Benz Arena werden Mike & The Mechanics auftreten. Die Band ist zur Zeit voll im Saft und auf Tour durch Europa. Zuletzt spielte sie in Wien, ebenfalls als Support für Phil Collins. Mit folgender Setlist:

The Best Is Yet to Come

Another Cup of Coffee

A Beggar on a Beach of Gold

Get Up

Out of the Blue

Silent Running

Let Me Fly

The Living Years

All I Need Is a Miracle

Over My Shoulder

Word of Mouth

Phil Collins live in Berlin 2019: Wie wird die Setlist?

Natürlich eine bunte Angelegenheit – mit Klassikern aus fast jeder Phase von Phil Collins‘ Karriere. Hin und wieder mit einigen Überraschungen. So etwa in Wien zum ersten Mal seit 2005 „Don’t Lose My Number“.

Against All Odds (Take a Look at Me Now)

Another Day in Paradise

Hang in Long Enough

Don’t Lose My Number

Throwing It All Away (Genesis)

Follow You Follow Me (Genesis)

I Missed Again

Who Said I Would

Separate Lives (Stephen Bishop)

Drum Trio

Something Happened on the Way to Heaven

You Know What I Mean

In the Air Tonight

You Can’t Hurry Love (The Supremes)

Dance Into the Light

Invisible Touch (Genesis)

Easy Lover (Philip Bailey)

Sussudio

Zugabe

Take Me Home

Phil Collins live in Berlin 2019: Wie sieht die Bühne aus?

Beispiel aus Wien.

Phil Collins live in Stuttgart 2019: Wie wird das Wetter?

Hochsommer-Wetter in Stuttgart mit Höchstwerten bis 33 Grad und Sonne. Am Abend kann es leichte Schauer und Gewitter (5-10 mm) geben. Schwacher Wind aus West (11 km/h). Der Konzertabend ist aber definitiv nicht gefährdet.

Phil Collins live in Stuttgart 2019: Wie ist die Anfahrt zur Mercedes-Benz Arena?

Obwohl das Konzert noch nicht ausverkauft ist, werden sich zehntausende Fans im Stadion befinden. Bei derartigen Großevents wird grundsätzlich empfohlen, nicht mit dem Auto zu kommen. Wer dennoch motorisiert anreisen will: Rund um das Gebäude gibt es viele öffentliche Parkplätze, die (teilweise gebührenpflichtig) genutzt werden können.

Anfahrt innerstädtisch:

Stadtbahn:

Linie U1 bis Haltestelle Mercedesstraße oder Wilhelmsplatz

Linie U11 Sonderlinie bei Großveranstaltungen bis NeckarPark (Stadion)

Linie U13 bis Haltestelle Wilhelmsplatz in Stuttgart Bad Cannstatt

Bus:

Linie 56 bis Haltestelle NeckarPark (Stadion)

S-Bahn:

Linie S1 direkt bis Haltestelle NeckarPark (Mercedes-Benz)

Linie S2 bis Haltestelle Bahnhof Bad Cannstatt

Linie S3 bis Haltestelle Bahnhof Bad Cannstatt

Zug:

Vom Hauptbahnhof Stuttgart aus mit den S-Bahn Linien 1 (bis Neckarpark Mercedes-Benz) ,2 oder 3 (bis Bahnhof Bad Cannstatt), sowie bei Großveranstaltungen mit der Stadtbahnlinie U11 (bis Neckar Park Stadion).

Anfahrt mit dem Auto:

Eingabe Navigation: Mercedes-Benz Arena, Mercedesstraße 87, 70372 Stuttgart

Umland:

A8 von Richtung München, Augsburg, Ulm:

Anschlussstelle Wendlingen, in Richtung Esslingen/Stuttgart, B10 in Richtung Esslingen/Stuttgart abbiegen. Dann auf der B10 Richtung Bad Cannstatt.

A8 von Richtung Karlsruhe / A81 von Richtung Singen:

Autobahnkreuz Stuttgart in Richtung Stuttgart-Zentrum, B14 in Richtung Bad Cannstatt.

A81 von Richtung Frankfurt, Heilbronn:

Ausfahrt Zuffenhausen, B10 in Richtung Bad Cannstatt.

B14 von Richtung Aalen, Schwäbisch Gmünd, Waiblingen:

Richtung Stuttgart bis Ausfahrt Bad Cannstatt.

Beschilderungen mit einem Stadion-Symbol leiten Sie von den Autobahnen über die B10 oder B14 direkt zur Mercedes-Benz Arena.

Das Verkehrleitsystem NeckarPark leitet Sie von den Autobahnen über die B10 oder B14 direkt zur Mercedes-Benz Arena. An Tagen, an welchen der VfB Stuttgart KEIN Heimspiel in der Mercedes-Benz Arena austrägt, stehen Ihnen im Bereich der Mercedesstraße öffentliche, gebührenfreie Parkplätze zur Verfügung. Weitere gebührenpflichtige Parkplätze stehen Ihnen vor dem VfB Fan-Center und VfB Clubzentrum zur Verfügung.

Im Bereich des NeckarParks stehen Ihnen ca. 12.000 öffentliche Parkplätze zur Verfügung. Dort beachten Sie bitte die Hinweisschilder.

Umweltzone:

Die Mercedes-Benz Arena liegt inmitten der Umweltzone der Landeshauptstadt Stuttgart. Damit dürfen nur Kraftfahrzeuge bestimmter Schadstoffgruppen und somit nur mit Plaketten gekennzeichnete Fahrzeuge, die bestimmte Abgasstandards einhalten, ins Stadtgebiet fahren. Die zu hohe Feinstaub- und Stickstoffdioxidbelastung der Luft soll dadurch vermindert werden.

Phil Collins live in Stuttgart 2019: Was darf ich (nicht) ins Stadion mitnehmen?

Folgende Gegenstände dürfen auf das Gelände:

Gehhilfen

Sitzkissen

Nicht gestattet sind folgende Gegenstände:

Plastikflaschen jedweder Art und Größe

Tetrapaks über 0,25 Liter Fassungsvermögen

Profikameras und -ausrüstung, Spiegelreflexkameras und Kameras mit abnehmbaren Zoomobjektiven

Stative

Videokameras/Tonrekorder

Klapp- und Campingstühle, Hocker

Glas und Dosen

Picknickkörbe, Kühlboxen, sperrige Gegenstände

Kinderwagen

Tiere

Waffen aller Art

Feuerwerkskörper

Haarspray, Sprühfarben

Phil Collins live in Deutschland 2019:

05.06.19 – Stuttgart, Mercedes-Benz Arena

07.06.19 – Berlin, Olympiastadion

14.06.19 – Hannover, HDI Arena

21.06.19 – Köln, RheinEnergie Stadion

24.06.19 – München, Olympiastadion