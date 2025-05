Pink Floyd: „Pompeii – MCMLXXII“ in den US-Top-Ten

Der Siegeszug der Vergangenheit geht weiter: Nachdem die Sound-technisch aufmöbelte Version des 1972er-Album „Live at Pompeii“ in der letzten Woche auf Platz eins in den britischen Longplayer-Charts war, meldet das Fachmagazin „Billboard“ nun das Top-Ten-Debut für den weltgrößten Musikmarkt. Ein Lorbeerkranz aus den USA nach 53 Jahren.

Plattenfirma Sony Music meldet derweilen hocherfreut, dass Pink Floyd mit „Pompeii – MCMLXXII“ auch in Deutschland, Italien und Belgien hoch oben stehen. In den Niederlanden, Frankreich, Japan, Neuseeland und Schweden geht es aufwärts in den Top 20. Zu Lebzeiten war die Band jahrzehntelang dem UK-Majorlabel EMI verbunden, das die Strukturkrise der 2010er-Jahre allerdings nicht überstand.

Die Statistik-Füchse registrieren für die Vereinigten Staaten den fünfzehnten Einstieg der Band in die Top 40 der offiziellen „Billboard 200“-Liste. Mit Platz Drei in den „Top Album Sales“ wird die erfolgreichste Verkaufswoche für Pink Floyd seit über einem Jahrzehnt notiert.

Pink Floyd wieder im Kino

Auch in den USA kam es zu flankierenden Kino-Einsätzen des ursprünglichen Konzertfilms im Amphitheater ohne Publikum (abgesehen von Technikpersonal und Roadies). Während der Film immer wieder „neu“ gezeigt wurde, ist die nun digital remasterte Tonspur jedoch nie als eigenständiges Album veröffentlicht worden.

Die Sales-Analyse-Plattform „Luminate“ (vormals „SoundScan“) vermeldet im Zeitraum bis zum 8. Mai etwas mehr als 20.000 „harte“, sprich physische Verkäufe. Wobei die höherpreisige Schmuckvariante des Doppel-CD- und Vinyl-Pakets in der Charts-Zählung prominenter berücksichtigt wird als etwa Streaming-Abrufe.

„Pompeii MCMLXXII“ ist auch Nummer Eins bei den „Indie Store Album Sales“ der USA, Nummer Zwei bei den extra geführten „Vinyl-Alben“ (mit 12.500 verkauften Exemplaren in der ersten Woche) und wiederum auf Rang zwei bei den „Top Rock“-Alben.

Das letzte Mal, dass die stillgelegte Band mehr Exemplare eines Albums verkauft hat, war am 10. Januar 2015, als das letzte Studioalbum „The Endless River“ 29.000 Exemplare in der siebten Woche seit Veröffentlichung verzeichnete.

Ein Blick in die Gegenwart zeigt, in welchem Umfeld die ehrwürdige Retro-Veröffentlichung stattfindet. Bad Bunnys „Debí Tirar Más Fotos“ landet auf Platz eins, vor „111XPANTIA“ von Fuerza Regida und Eric Churchs „Evangeline Vs. The Machine“. Schauspieler und Pop-Bariton Josh Groban steigt mit seiner Hit-Retrospektive „Gems“ ein. Die zehntplatzierte Sabrina Carpenter (Jahrgang 1999) erblickte erst 27 Jahre nach der Ur-Veröffentlichung der „Pompeii“-Sause das Licht der Welt.