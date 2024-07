US-Star Pink hat ihre Tour aus dem Vorjahr verlängert und beehrt in diesem Rahmen auch Deutschland ein weiteres Mal. Für den Termin in Leipzig haben wir alle Infos über Tickets, Anfahrt, Support, Setlist und Wetter für den Termin am Hockenheimring zusammengefasst.

Tickets

Gute Neuigkeiten für spontane Fans: Für Pinks Leipzig-Einstand sind noch einige Tickets zu haben. Sowohl Stehplatzkarten ab einem Preis von 112,50 Euro als auch Sitzplätze ab 179 Euro sind noch zu haben. Für weniger Geld gibt es die Ticketkategorie „Lucky Dip“. Für 66 Euro erfolgt die Platzierung vor Ort – wo man letztlich landet, ist also Zufall. Grundsätzlich können aber Sitz- sowie Stehplätze vergeben werden; bei Sitzplätzen kann man mit etwas Glück sogar günstig neben seinen Freund:innen sitzen.

Anfahrt und Parken

Die Straßenbahnlinien 3, 7, 8, 15 50, 51 und 56 halten an der Haltestelle Festwiese. Zusätzlich hält die Linie 34 am Sportforum Ost, von wo aus das Stadion ebenfalls erreichbar ist.

Im direkten Umfeld des Stadions gibt es keine Parkplätze, weshalb die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen ist. Wer dennoch mit dem Auto unterwegs ist, kann auf Park-and-Ride-Stellplätze zurückgreifen und von da ab die Straßenbahn nehmen. Die Red Bull Arena empfiehlt die Flächen Leipziger Messe, Schönauer Ring, Plovider Straße, Lausen und Völkerschlachtdenkmal.

Auch die Anfahrt mit dem Rad ist empfohlen: Am Stadion gibt es bewachte, kostenfreie Fahrradstellplätze.

Support

Im Vorprogramm spielen der DJ KidCutUp, Tiktok-Sensation Gayle und die Pop-Rock-Band The Script.

Einlass ist für 16 Uhr geplant, Musik gibt es ab 17:45 Uhr. Mit Pink selbst können Fans ab 20 Uhr rechnen, gibt der Veranstalter unter Vorbehalt an.

Setlist

Der Auftritt in Leipzig ist der erste von Pinks Deutschlandterminen – im Laufe der Woche sind noch Stuttgart und Mönchengladbach dran. Da die Konzerte jedoch am Schluss der „Summer Carnival“-Tour stehen, ist die Setlist zu erahnen. Folgende Songs spielte Pink bei vorigen Shows:

1. Get The Party Started

2. Raise Your Glass

3. Who Knew

4. Just Like A Pill

5. What About Us

6. Turbulence

7. Überraschungssong*

8. Make You Feel My Love (Cover von Bob Dylan)

9. Just Give Me A Reason

10. F**kin’ Perfect

11. Just Like Fire / Heartbreaker

12. Please Don’t Leave Me

13. Don’t Let Me Get Me

14. When I Get There

15. I Am Here

16. What’s Up? (Cover von 4 Non Blondes)

17. Try

18. Trustfall

19. Blow Me (One Last Kiss)

20. Never Gonna Not Dance Again

21. So What

*An dieser Stelle im Set spielte Pink bereits Songs wie „Circle Game“, „True Love“, „But We Lost It“ oder „Whataya Want From Me“.

Wetter

Fans können sich freuen: Mit Regen ist am Mittwoch nicht zu rechnen. Gleichzeitig soll es nicht zu heiß werden. Auf rund 25 Grad steigt das Thermometer in den Nachmittagsstunden, danach bleibt es warm. Es gibt überwiegend Sonnenschein.