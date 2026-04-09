Pooh Shiesty: Kaution im Gucci-Mane-Entführungsfall abgelehnt – „Glaubwürdige Beweise vorgelegt“

Rapper Pooh Shiesty wurde am Mittwoch nach seiner Verhaftung die Kaution verweigert. Ihm wird vorgeworfen, eine AK-artige Pistole gezogen und Gucci Mane gezwungen zu haben, eine Vertragsauflösung zu unterzeichnen – während der Label-Chef angeblich in einem Aufnahmestudio in Dallas in die Enge getrieben wurde.

Shiesty, bürgerlicher Name Lontrell Williams Jr., wurde in ein texanisches Gefängnis eingewiesen, nachdem ein Richter ihn als Fluchtrisiko eingestuft hatte. Das geht aus einem Gerichtsbeschluss hervor, der am Mittwoch unterzeichnet und ROLLING STONE zugespielt wurde. Der Richter befand, dass Williams in Untersuchungshaft zu nehmen sei, da die Vorwürfe den mutmaßlichen Einsatz einer Schusswaffe umfassen und eine mögliche Strafe von lebenslanger Haft nach sich ziehen. Das Gericht stellte zudem fest, dass Williams zum Zeitpunkt des angeblichen Vorfalls unter Hausarrest stand und keine Genehmigung hatte, sich in Dallas aufzuhalten.

„Auf der Grundlage der bei der Anhörung vorgelegten glaubwürdigen Beweise stellt das Gericht fest, dass ein hinreichender Verdacht besteht, dass der Angeklagte die in der Strafanzeige behaupteten Rechtsverstöße begangen hat“, schrieb U.S. Magistrate Judge Renée Harris Toliver in dem Beschluss. „Das Gericht stellt fest, dass es keine Bedingung oder Kombination von Bedingungen gibt, die das Gericht in diesem Fall auferlegen kann und die das Erscheinen des Angeklagten wie erforderlich oder die Sicherheit der Gemeinschaft oder einer anderen Person bei einer Freilassung in angemessener Weise gewährleisten würden.“

Anwalt zweifelt an den Vorwürfen

Nach der Anhörung erklärte Williams‘ langjähriger Verteidiger Bradford Cohen gegenüber Fox 4 News, er finde es „faszinierend“, dass die Bundesstaatsanwaltschaft drei Monate gebraucht habe, um Anklage zu erheben. Die Verzögerung deute darauf hin, dass die Ermittler Zweifel an dem hegten, was sich am 10. Januar 2026 in dem Studio zugetragen haben soll – frühe Zeugenaussagen seien „höchst fragwürdig“ gewesen.

„Das FBI braucht keine drei Monate, um jemanden zu verhaften, wenn es alles glaubt, was gesagt wurde“, sagte Cohen. „Es gibt keinen Vertrag, diesen mysteriösen Vertrag. Sie haben keinen Vertrag. Sie haben kein Video von dieser angeblichen Vertragsunterzeichnung. Sie haben keine Waffen. Sie haben keinen Schmuck. Sie haben kein Bargeld. Sie haben keinen einzigen dieser physischen Beweise.“

Williams wurde aufgrund einer Strafanzeige angeklagt, die vergangene Woche entsiegelt und ROLLING STONE zugänglich gemacht wurde. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, das Treffen in Dallas arrangiert zu haben, nachdem er mit den Bedingungen seines Plattenvertrags unzufrieden geworden war. In der Anklageschrift wird Gucci Mane – bürgerlicher Name Radric Davis – unter seinen Initialen R.D. geführt und als Chef von 1017 Records bezeichnet, dem Label, das Williams 2021 unter Vertrag genommen hatte.

Tatvorwürfe im Detail

Laut Anklageschrift reiste Williams aus Memphis an – begleitet von acht weiteren Personen, darunter sein Vater Lontrell Williams Sr. und der Rapper Big30, bürgerlicher Name Rodney Wright Jr. Die Staatsanwaltschaft behauptet, die Konfrontation eskalierte, als Wright eine Tasche für Williams holte, in der sich eine AK-artige Pistole befand, und mit einem Handy filmte, während Davis angewiesen wurde, Unterlagen zur Vertragsauflösung zu unterzeichnen. Mit der Waffe auf ihn gerichtet, wurde Davis gezwungen zu erklären, er „entlasse“ Williams aus dem Vertrag, so die Anklageschrift.

Darüber hinaus behaupten die Ermittler, Williams habe Davis‘ Ehering, Uhr, Ohrringe und Bargeld an sich genommen, während Wright den Ausgang blockierte und mehrere Personen im Studio einsperrte, denen Rolex-Uhren, Schmuck, Bargeld, eine Louis-Vuitton-Tasche und eine Geldbörse mit einem eingesteckten Apple AirTag geraubt wurden. Ein Opfer sei „von hinten gewürgt worden, bis es fast das Bewusstsein verlor“, heißt es in der Anklageschrift, die Fotos von Kratzern am Hals und Handgelenk des Mannes enthält.

Ermittler geben an, ein Mitangeklagter, Terrance Rodgers, habe später in einem Video in sozialen Medien eine Rolex getragen, die sie als bei dem Raub gestohlene identifiziert haben. Ein weiterer Angeklagter, Demarcus Glover, soll Bilder von sich mit angeblich gestohlenem Schmuck geteilt haben.

Beweise und Hintergrund

Vertreter von Wright und Davis reagierten nicht auf Anfragen um Stellungnahme.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, umfangreiche Beweise würden Williams mit der Tat in Verbindung bringen – darunter Daten seines Fußfesselgeräts, die ihn angeblich zum fraglichen Zeitpunkt im Studio verorten und damit einen Verstoß gegen seinen Hausarrest belegen. Williams war im vergangenen Oktober vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden, nachdem er drei von fünf Jahren wegen einer Waffenstraftat aus Miami verbüßt hatte. In jenem Fall hatte er sich schuldig bekannt, an einer Verschwörung zum Besitz einer Schusswaffe zur Förderung von Gewaltverbrechen und Drogenhandel beteiligt gewesen zu sein. Zum Zeitpunkt der angeblichen Entführung und des Raubüberfalls im Januar stand er unter Hausarrest und war im Besitz einer Schusswaffe untersagt.

Behörden zufolge zeigen Daten von Kennzeichenlesegeräten, wie mehrere Angeklagte gemeinsam von Memphis nach Dallas fuhren; Mietwagenunterlagen belegen, dass Williams‘ Vater ein vom Trupp genutztes Fahrzeug angemietet hatte. Auch Überwachungsaufnahmen aus dem Studio, einem nahegelegenen Bürobedarfsgeschäft und einem Hotel, in dem einige Angeklagte übernachteten, sowie am Tatort gesicherte Fingerabdrücke hätten zur Anklage geführt, so die Ermittler. Zudem sei der letzte bekannte Standort des AirTags an der gestohlenen Geldbörse ein Parkplatz neben einem Apartment gewesen, das Williams‘ Vater gemietet hatte.

Alle neun Angeklagten sind wegen Verschwörung zur Entführung angeklagt, was eine mögliche lebenslange Freiheitsstrafe nach sich ziehen kann.

„Neun Angeklagte reisten nach Dallas, Texas, um Opfer zu entführen und auszurauben, die glaubten, sie kämen für ein Geschäftstreffen in die Stadt“, erklärte Ryan Raybould, der U.S. Attorney für den Northern District of Texas, in einer Stellungnahme. „Anstatt das Geschäftliche auf zivilisierte Weise zu klären, griffen die Angeklagten zu Gewalt und Einschüchterung, um ihre vermeintlichen geschäftlichen Ziele zu erreichen.“