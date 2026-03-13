Die 30 härtesten Streitigkeiten und Fehden in der Musikbranche

Kreative Differenzen, finanzielle Streitigkeiten, Drogenmissbrauch, Liebesdreiecke. In der Musikindustrie gibt es praktisch unbegrenzte Möglichkeiten, sich in die Haare zu geraten. Je größer der Star, desto größer das Ego. Und wenn zwei aufeinanderprallen, entsteht eine Supernova aus Hass und Galle, die die Welt in ihren Bann zieht. Und reife Erwachsene in spuckende Kinder verwandelt, die in der Pause im Kreis stehen und „Kämpft, kämpft, kämpft!“ skandieren.

Viele Konflikte sind schnell vorbei. Andere ziehen sich über Jahre oder sogar Jahrzehnte hin. Einige Fehden sind zweifellos urkomisch. Und bringen abgedrehte Beleidigungen wie Liam Gallaghers „ Potato “ und Mariah Careys mehr als bissige „I don’t know her“ hervor, die beide bis zum Ende des Internets weiterleben werden. Andere sind tragisch. Und haben keinerlei positive Seite, da dabei Freundschaften, Bands, Familien und sogar Leben zerstört werden. Wieder andere haben eine ganze Subkategorie von Songs inspiriert, die alle Genregrenzen überschreitet. Den Diss-Track. (Siehe: „Bad Blood“, „Swish Swish“ und etwa 25 Prozent aller Rap-Songs.)

Lesen Sie weiter und entdecken Sie 30 der explosivsten Fehden der Musikgeschichte. Wählen Sie eine Seite oder bleiben Sie einfach Zuschauer. Keine Wertung.

John Lennon vs. Paul McCartney

Das Duo, das eine ganze Generation prägte, hielt seine Streitigkeiten während der letzten Tage der Beatles in den späten Sechzigern hinter verschlossenen Türen. Aber als McCartney im Dezember 1970 Schritte unternahm, um die Partnerschaft der Band rechtlich aufzulösen, machte Lennon den Streit in den Seiten des Rolling Stone öffentlich. Das Gespräch mit dem Gründer des Magazins, Jann Wenner, drehte sich um McCartneys angeblich überhebliches Verhalten im Studio. „Ich weiß verdammt gut, dass wir es satt hatten, Pauls Begleitmusiker zu sein“, schäumte er. Dazu um McCartneys schlechte Führung nach dem Tod des Bandmanagers Brian Epstein und die Reaktion der anderen Beatles auf Lennons neue Beziehung zu Yoko Ono. „Ringo war in Ordnung. Aber die anderen beiden haben uns richtig fertiggemacht. Das werde ich ihnen nie verzeihen.“

McCartneys öffentliche Reaktion war zurückhaltender. Auf seinem 1971 erschienenen Album „Ram“ steckte er Lennon im ersten Song „Too Many People“ einen subtilen Seitenhieb zu, indem er den ehemaligen Teddy-Boy-Rebellen mit der Zeile „Too many people preaching practices“ für sein plötzliches Engagement für den Weltfrieden verspottete. An anderer Stelle des Songs singt er: „You took your lucky break and broke it in two“ (Du hast deine große Chance genutzt und sie in zwei Teile zerbrochen). Was, wie McCartney später zugab, ebenfalls an seinen ehemaligen Bandkollegen gerichtet war.

Lennon konterte mit „How Do You Sleep?“

Die meisten Leute verstanden den Spruch nicht. Aber Lennon verstand die Anspielung. Und konterte mit einer, die für alle offensichtlich war. Auf dem 1971 erschienenen Album „Imagine“ ist „How Do You Sleep?“ zu finden. Ein Diss-Track, der so bösartig ist, dass er an Obszönität grenzt. In Aufnahmen von der Session sind Lennon, Ono und Gastgitarrist George Harrison zu sehen, wie sie lachend Zeilen austauschen wie „Der Klang, den du machst, ist Muzak in meinen Ohren/Du musst in all den Jahren etwas gelernt haben“. Und eine Anspielung auf seinen berühmtesten Song: „Das Einzige, was du gemacht hast, war ‚Yesterday‘“.

McCartney zögerte, zurückzuschlagen. Seine wichtigste öffentliche Reaktion war der vernichtende Song „Dear Friend“ aus dem Album „Wild Life“ von 1971. In dem er traurig fragt, ob dies „wirklich die Grenze“ ihrer Beziehung sei. Die zarte Klage war ein Friedensangebot. Auch wenn es einige Zeit dauerte, bis es als solches akzeptiert wurde. Freundliche Anrufe von McCartney wurden von Lennon mit einem misstrauischen „Ja, ja, was willst du?“ beantwortet. Sein neuer amerikanischer Akzent ging McCartney besonders auf die Nerven, der einmal zurückschoss: „Verpiss dich, Kojak!“

Mitte der 70er Jahre hatten sich die Beziehungen so weit verbessert, dass McCartney gelegentlich in Lennons Wohnung im Dakota-Gebäude in der Upper West Side vorbeischaute, wenn es ihn geschäftlich nach New York City führte. Die alten Freunde schwelgten in Erinnerungen. Und tauschten Gedanken über das Brotbacken oder ihre kleinen Kinder aus. Alle Hoffnungen auf eine dauerhafte Versöhnung wurden am 8. Dezember 1980 durch die Kugel eines Attentäters zunichte gemacht.

Brian Wilson vs. Mike Love

Die Zwietracht zwischen den Cousins hatte Mitte der 1960er Jahre begonnen, als Wilson, der kreative Kopf hinter den Beach Boys, die Band über ihr Image als „Fun-in-the-Sun“-Band hinausentwickeln wollte. Love empfand die neuen musikalischen Experimente als prätentiös. Und befürchtete, die Fans zu verprellen, die ursprünglich von ihrem unbeschwerten Surfer-Image begeistert waren.

Die Spannungen waren während der Aufnahmen zu „Pet Sounds“, Wilsons bis dahin experimentellstem Werk, im Jahr 1966 deutlich zu spüren. Love war skeptisch, den Sound der Band mit einer Reihe von Session-Musikern zu ergänzen, die exotische Instrumente spielten. Und ärgerte sich darüber, dass Wilson den Großteil des Gesangs selbst übernahm. Das war auch gut so. Denn er hatte mit einem Großteil der Texte des Albums Probleme. „Einige der Texte waren für mich so beleidigend, dass ich sie nicht einmal singen wollte. Weil ich sie zu widerlich fand“, gestand Love Goldmine 1992. Beweisstück A: ein neuer Song, den Wilson mit dem LSD-getränkten Titel ‚Hang Onto Your Ego‘ präsentierte. Love, der kaum als psychedelischer Krieger bezeichnet werden kann, blieb hart. Und weigerte sich, mitzumachen. Der Titel wurde umgehend in ‚I Know There’s an Answer‘ geändert.

„Don’t fuck with the formula!“

Die Konflikte setzten sich fort, als Wilson sich in sein nächstes Projekt stürzte. Die ambitionierte „Teenage Symphony to God“ mit dem Titel SMiLE. In dieser Zeit soll Love seine berühmte Warnung ausgesprochen haben. „Don’t fuck with the formula!“ Der oft zitierte Satz tauchte erstmals 1971 in einem Rolling-Stone -Profil auf, obwohl Love ihn in seinen Memoiren als „das Berühmteste, was ich je gesagt habe, obwohl ich es nie gesagt habe“ abtat. Dennoch behauptete Wilson später, dass Love von dem Projekt „angewidert“ gewesen sei.

Wilsons psychische Probleme trieben einen Keil zwischen die Cousins. Und ihre Beziehung wurde durch eine Reihe von Gerichtsverfahren weiter belastet. Anfang der 90er Jahre reichte Love eine Klage ein. In der er behauptete, dass er bei vielen Songs, die er zusammen mit Wilson geschrieben hatte, nicht als Mitautor genannt worden sei. Eine Jury entschied zu seinen Gunsten. Und sprach Love die Mitautorschaft an 35 Titeln zu. Darunter einige der größten Hits der Band. Einige Jahre später spaltete der Tod ihres Bandkollegen Carl Wilson die verbleibenden Mitglieder in mehrere verfeindete Lager. Die alle vor Gericht um das Recht auf die Verwendung des Namens „Beach Boys“ stritten. Love gewann schließlich. Und begann, den Namen vom Label der Band, Brother Records, zu lizenzieren.

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Beach Boys im Jahr 2012 begruben die überlebenden Mitglieder das Kriegsbeil lange genug, um ein neues Album aufzunehmen. Und eine triumphale Tournee zu starten. Es schien ein lang ersehntes Happy End zu sein. Bis später im selben Jahr bekannt wurde, dass Love ohne die Hilfe von Wilson als Beach Boys weiter touren würde. „Die Beach Boys kommen vielleicht wieder zusammen. Aber ohne mich“, sagte Wilson Rolling Stone s Jason Fine Mitte 2017.

Don Felder vs. Don Henley und Glenn Frey

Die Eagles hatten selten friedliche Gefühle innerhalb ihrer Reihen. Aber die extremste Spaltung vertiefte sich während der Aufnahmen zu „Hotel California“ im Jahr 1976. Felder äußerte den Wunsch, seinen Song „Victim of Love“ zu singen. Aber seine Bandkollegen waren von seinen ersten Takes weniger begeistert. „Don Felder war trotz seines Talents als Gitarrist kein Sänger“, sagte Frey in der autorisierten Dokumentation der Band aus dem Jahr 2013, „The History of the Eagles“. Henley stimmte zu. Und sagte, es „entspreche einfach nicht den Standards der Band“. Während Felder mit dem Manager der Gruppe, Irving Azoff, zu Abend aß, löschten die anderen Bandmitglieder seinen Gesang. Und nahmen ihn mit Henley neu auf. Felder vergaß diese Kränkung nie.

Die Eagles hatten Mühe, an den Rekord-Erfolg von „Hotel California“ anzuknüpfen. Und die Aufnahmen für das spätere Album „The Long Run“ zogen sich über 18 Monate hin. Während dieser Zeit geriet Felder zunehmend in Konflikt mit Henley und Frey. Und bezeichnete sie sarkastisch als „die Götter“. Die Ressentiments erreichten am 31. Juli 1980 ihren Höhepunkt, als die Band ein Benefizkonzert für den kalifornischen Senator Alan Cranston in der Long Beach Arena spielte. Felder, der sich lieber aus politischen Angelegenheiten heraushielt, war frustriert, dass er sich den Wünschen von Henley und Frey beugen musste. Als der Senator vor der Show bei einem Meet-and-Greet jedem Musiker einzeln dankte, antwortete Felder knapp: „Gern geschehen, Senator … glaube ich.“

Nur noch drei Songs, dann mache ich dich fertig, Kumpel

Wütend ging Frey auf Felder los, sobald der Politiker außer Sichtweite war. Und der Streit ging mitten in der Nacht während des Konzerts weiter. Über das Mikrofon. „Wir stehen auf der Bühne, und Felder dreht sich zu mir um und sagt: ‚Nur noch drei Songs, dann mache ich dich fertig, Kumpel.‘ Und ich sage: ‚Super. Ich kann es kaum erwarten’“, erinnerte sich Frey später. ‚Wir stehen da und singen ‘Best of My Love‘. Aber innerlich denken wir beide: ‘Sobald das vorbei ist, bringe ich ihn um.’“

So endete die Geschichte der Eagles bis 1994, als sie sich für „Hell Freezes Over“, ein Album, eine Tournee und ein MTV-Special, wieder zusammenfanden. Der Erfolg des Projekts war der Auftakt zu einer langen Reihe von hochgelobten Blockbuster-Tourneen. Aber der fragile Frieden wurde gestört, als Felder wegen der Finanzen für Unruhe sorgte. Obwohl die Band in ihrer Blütezeit in den 70er Jahren ihre Einnahmen zu gleichen Teilen aufgeteilt hatte, beschwerte er sich nun, dass Henley und Frey einen höheren Anteil für sich verlangten. Henley und Frey nahmen es nicht gerne hin, dass ihre Motive in Frage gestellt wurden. Sie entließen Felder am 6. Februar 2001 aus den Eagles.

Die Entlassung löste eine Lawine von chaotischen Gerichtsverfahren aus, die damit begann, dass Felder Klage wegen unrechtmäßiger Kündigung, Vertragsbruch und Verletzung der Treuepflicht einreichte. Die Klagen wurden schließlich außergerichtlich für eine nicht bekannt gegebene Summe beigelegt. Aber die Wunden heilten nie. Als Frey im Januar 2016 starb, ehrte Felder ihn in der Associated Press mit einer herzlichen Würdigung. „Ich hatte immer gehofft, dass wir irgendwann einmal zusammen zu Abend essen würden, um über alte Zeiten zu sprechen. Und mit einem Händedruck und einer Umarmung abzuschließen.“

Roger Waters vs. David Gilmour

Pink Floyd waren während der Aufnahmen zu „The Wall“ im Jahr 1979 zerstritten, da Gilmour, Nick Mason und Rick Wright zunehmend frustriert waren über Waters‘ Kompromisslosigkeit im Studio. „Er hat sich mit aller Macht in den Mittelpunkt gedrängt“, sagte Gilmour Rolling Stone im Jahr 1987 . Waters seinerseits behauptete, er sei aufgrund des seiner Meinung nach nachlassenden Beitrags seiner weniger talentierten Bandkollegen in die Rolle des kreativen Zuchtmeisters gedrängt worden. „Es hatte keinen Sinn, dass Gilmour, Mason oder Wright versuchten, Texte zu schreiben“, konterte er. „Denn sie werden nie so gut sein wie meine. Gilmours Texte sind sehr drittklassig.“

Der weltweite Erfolg von ‚The Wall‘ vertiefte die Gräben nur noch weiter. Auf der anschließenden Tournee wohnte Waters in separaten Hotels. Und sprach außerhalb der Bühne kaum mit seinen Bandkollegen. Als die Arbeiten an dem Nachfolgeralbum „The Final Cut“ begannen, befürchtete ein wenig begeisterter Gilmour, dass das Album mit Ausschussmaterial aus „The Wall“ aufgefüllt werde. Die Konflikte verschärften sich zunehmend. Und schließlich wurde Gilmours Name aus den Produktionscredits des Albums gestrichen.

Gilmour gewann den Rechtsstreit, doch der Krieg wurde in der öffentlichen Meinung weitergeführt

Als Waters im Dezember 1985 beschloss, sich solo zu versuchen, versuchte er, Pink Floyd aufzulösen. Und bezeichnete die Band als „kreativ ausgelaugt“. Gilmour war anderer Meinung und machte mit Wright und Mason weiter, um ein neues Album als Pink Floyd aufzunehmen. Ein wütender Waters ging vor Gericht, um Gilmour und seinen ehemaligen Kollegen die Verwendung des Bandnamens und des berühmten aufblasbaren Schweinemaskottchens bei Live-Auftritten zu verbieten.

Gilmour gewann den Rechtsstreit, doch der Krieg wurde in der öffentlichen Meinung weitergeführt. Die verbleibenden Floyd-Mitglieder bezeichneten ihren ehemaligen Bassisten als rachsüchtigen Egozentriker, während Waters Gilmour und Co. als Trittbrettfahrer seines Genies darstellte. Als die verkleinerte Floyd-Band 1987 „A Momentary Lapse of Reason“ veröffentlichte, tat Waters das Album als „sehr oberflächliche, aber recht clevere Fälschung“ ab.

Nach der Veröffentlichung von „The Division Bell“ im Jahr 1994 blieb Pink Floyd weitgehend inaktiv. Doch bis Juli 2005 hatten sich die Spannungen so weit gelegt, dass die klassische Besetzung der Band für einen Auftritt beim weltweiten Benefizkonzert Live 8 wieder zusammenkam. Diese Versöhnung sollte der letzte gemeinsame Auftritt des Quartetts vor Wrights Tod im Jahr 2008 bleiben.

Waters überraschte die Fans 2011, als er Gilmour und Mason für einen Gastauftritt bei „Comfortably Numb“ während eines Konzerts in der Londoner O2 Arena auf die Bühne holte. Und 2013 gab er sogar zu, dass er den Rechtsstreit um den Bandnamen bereute. Als Gilmour und Mason jedoch einige alte Demos für ein neues Floyd-Album, The Endless River, fertigstellten, lehnte Waters eine Teilnahme ab.

Ray Davies vs. Dave Davies

Vor den Gallagher-Brüdern waren die Davies das Prototyp-Beispiel für britische Pop-Geschwisterrivalität. „Wir waren Kämpfer“, erinnert sich Ray . „Aber genau das, was eine Band besonders macht, ist letztendlich auch der Grund für ihre Auflösung.“ Laut Dave gehen ihre Differenzen auf ihre Kindheit zurück. „Ich glaube, Ray war in seinem ganzen Leben nur drei Jahre lang glücklich. Und das waren die drei Jahre, bevor ich geboren wurde.“

Ein Vorfall scheint bezeichnend für die Zukunft zu sein. Die Jungen hatten einen Scheinboxkampf veranstaltet. Aber das Raufen wurde ernst, als Ray zusammenbrach, nachdem er mit dem Kopf gegen die Seite des Familienklaviers geprallt war. Dave beugte sich besorgt zu ihm hinunter, um zu fragen, ob Ray in Ordnung sei. Ray öffnete sofort die Augen. Und schlug ihm ins Gesicht. „Das ist wirklich symbolisch für unsere gesamte Beziehung“, reflektierte Dave .

Als die beiden Bandkollegen waren, kam es praktisch überall zu Streitigkeiten. Auf der Bühne. Im Studio. Auf dem Rücksitz einer Limousine. Selbst bei wichtigen Familienfeiern fiel es ihnen schwer, sich zu benehmen. Als Ray Dave bat, 1964 sein Trauzeuge zu sein, betrank sich der jüngere Bruder heftig. Und verkündete, er sei „zu besoffen“, um die Rede zu halten.

Eine widerwillige brüderliche Liebe verband sie 2004, als Dave einen schweren Schlaganfall erlitt

Die Kinks traten 1996 zum letzten Mal gemeinsam auf, kurz vor Daves unglücklicher Feier zu seinem 50. Geburtstag. „Ray hatte das Geld und ich nicht“, erinnert er sich. „Also bot er mir an, die Party für mich zu schmeißen. Gerade als ich den Kuchen anschneiden wollte, sprang Ray auf den Tisch. Ind hielt eine Rede darüber, wie toll er sei. Dann trampelte er auf dem Kuchen herum.“ Viele Jahre lang sahen sie sich kaum.

Eine widerwillige brüderliche Liebe verband sie 2004, als Dave einen schweren Schlaganfall erlitt. Ray lud Dave zu sich nach Hause ein. Aber alte Eifersüchteleien kamen wieder zum Vorschein. „Ich lag krank im Bett. Und konnte mich kaum bewegen. Aber er fing an zu sagen: ‚Ich bin krank, ich bin krank!‘ Er schrie vor Schmerzen in seinem Bauch.“ Eine ärztliche Untersuchung ergab nichts Ungewöhnliches. „Er wollte nur Aufmerksamkeit“, meinte Dave.

2013 stritten sie sich um die Entstehung des vielleicht größten Vermächtnisses der Kinks. Den verzerrten Overdrive-Gitarrensound, der in ihrem Durchbruchshit „You Really Got Me“ von 1964 zu hören ist. Ray behauptet, er sei auf die Idee gekommen, die Lautsprechermembran von Daves Gitarrenverstärker aufzuschlitzen, um diesen Effekt zu erzielen, während der Gitarrist behauptet, er habe diese Technik selbst entwickelt. Dave warf Ray vor, diesen Mythos in seinem West-End-Musical „Sunny Afternoon“, das auf den Songs der Kinks basiert, zu verbreiten. „Mein Bruder lügt“, schrieb er in einem wütenden Facebook-Post . „Ich bin einfach fassungslos und schockiert über die Tiefe seines egoistischen Verlangens, sich für alles die Lorbeeren einzuheimsen.“

Sie konnten ihre Differenzen lange genug beiseite legen, um im Dezember 2015 gemeinsam auf der Bühne zu stehen und den fraglichen Song vor einem Publikum in London zu performen. Ihre erste Live-Zusammenarbeit seit fast zwei Jahrzehnten.

Paul Simon vs. Art Garfunkel

Die Freunde aus Kindertagen nahmen 1957 als Teenager ihre ersten gemeinsamen Platten auf. Doch als Garfunkel sich auf seine akademische Karriere konzentrierte, unterschrieb Simon heimlich einen Solovertrag. Garfunkel empfand dies als schweren Verrat, als er von den Nebenaktivitäten seines Musikpartners erfuhr. Und dieser Vorfall sollte in den folgenden Jahrzehnten ein wunder Punkt bleiben.

Nachdem die beiden Mitte der 1960er Jahre weltweiten Ruhm erlangt hatten, wurde die langjährige Feindschaft zu einer tickenden Zeitbombe. Die Explosion erfolgte Ende 1968, als Regisseur Mike Nichols beiden eine Rolle in seiner Verfilmung des Buches „Catch-22“ anbot. Simons Rolle wurde noch vor Beginn der Dreharbeiten gestrichen, sodass Garfunkel alleine nach Mexiko flog, um zu drehen. Zunächst hatte Simon das Projekt unterstützt und sogar „The Only Living Boy in New York“ als zärtlichen Glückswunsch für seinen alten Freund geschrieben. Doch als sich die dreimonatigen Dreharbeiten auf fast ein Jahr hinzogen, wurde Simon zunehmend frustriert über die Verzögerung.

Garfunkels Rückkehr konnte die Beziehung nicht retten. Und die beiden stritten sich über unterschiedliche musikalische Vorstellungen. Simon hatte einen Song namens „Cuba Si, Nixon No“ geschrieben, den er als möglichen zwölften Titel für das Album „Bridge Over Troubled Water“ vorschlug. Garfunkel lehnte den offen politischen Text ab. Und schlug stattdessen einen haitianischen Choralsong namens „Feuilles-O“ vor. Keine der beiden Seiten gab nach. Das Album wurde mit nur elf Songs veröffentlicht. Und die beiden beschlossen, getrennte Wege zu gehen.

Am Ende löschte Simon Garfunkels Gesangsparts

Auf dem Höhepunkt ihrer beruflichen Krise im Jahr 1981 vereinbarten sie, bei einem kostenlosen Konzert im New Yorker Central Park wieder zusammenzutreten. Der Auftritt wurde zu einem der größten Musikereignisse der Geschichte. Und lockte 500.000 Menschen auf die Great Lawn. Für Mai 1982 war eine Welttournee geplant. Aber es dauerte nicht lange, bis sie wieder in die gleichen destruktiven Muster verfielen. Auch im Studio lief es nicht besser, als sie an einem brandneuen Simon & Garfunkel-Album mit dem Titel „Think Too Much“ arbeiteten. Am Ende löschte Simon Garfunkels Gesangsparts und machte sich daran, die Songs als Soloprojekt fertigzustellen.

Bei ihrer etwas frostigen Rede anlässlich ihrer Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame im Jahr 1990 sorgten sie für Stirnrunzeln. Garfunkel begann aufrichtig und sagte: „Ich möchte vor allem dem Menschen danken, der mein Leben am meisten bereichert hat, indem er mir diese großartigen Songs geschenkt hat. Meinem Freund Paul hier.“ Es hätte ein bewegender Moment der Versöhnung sein können, wäre da nicht Simons abschließender Scherz gewesen. „Arthur und ich sind uns in fast nichts einig“, sagte er. „Aber es stimmt. Ich habe sein Leben ziemlich bereichert, wenn ich so darüber nachdenke.“

Die beiden begaben sich 1993, 2003 und 2010 auf hochkarätige Reunion-Tourneen. Aber es hielt nie lange. Dieselbe unerklärliche Kraft, die ihre Stimmen zu himmlischer Harmonie verschmelzen lässt, zwingt sie auch dazu, die meiste Zeit getrennt voneinander zu verbringen.

Keith Richards vs. Elton John

„Ein netter Kerl“, sagte Richards über John in einem 1988 Rolling-Stone- Interview. „Aber ein Poser.“ Auslöser für diese giftige Bemerkung war Johns aktuelle Single „I Don’t Wanna Go On with You Like That“. Aber einige fragten sich, ob Keef John dafür grollte, dass er sich 1975 bei einem Rolling-Stones-Konzert in Fort Collins, Colorado, mit einem Gastauftritt, der sich auf 10 Songs ausdehnte, zu lange aufgehalten hatte.

Was auch immer der Grund für die Entfremdung war. Richards hielt sich nicht zurück, als er nach seiner Meinung zu „Candle in the Wind 1997“ gefragt wurde, Johns musikalischer Elegie für seine Freundin Prinzessin Diana. Obwohl die Einnahmen aus der Single für wohltätige Zwecke gespendet wurden, sagte Richards in einem Interview mit Entertainment Weekly im Oktober 1997, dass die Neufassung von Johns Tribut an Marilyn Monroe aus dem Jahr 1973 „ein bisschen irritierend“ sei. „Songs für tote Blondinen“, erklärte er. ‚Ich fände es schwierig, selbst auf so etwas mitzureiten. Aber Reg [Johns Geburtsname] ist Showbiz.‘ Er wiederholte diese Meinung kurze Zeit später und nahm Johns theatralischen Bühnenstil ins Visier.

Es wäre schrecklich, wie Keith Richards zu sein. Er ist erbärmlich, der Arme

John konterte in einem Interview, das im selben Monat in der Daily News veröffentlicht wurde. „Ich bin froh, dass ich Drogen und Alkohol aufgegeben habe. Es wäre schrecklich, wie Keith Richards zu sein. Er ist erbärmlich, der Arme. Das ist wie ein Affe mit Arthritis, der versucht, auf die Bühne zu gehen und jung auszusehen. Ich habe großen Respekt vor den Stones. Aber sie wären besser dran gewesen, wenn sie Keith vor 15 Jahren rausgeworfen hätten. Ich halte ihn einfach für ein Arschloch, und das schon seit langer Zeit.“ Er wies auch die Vorwürfe der Vegas-artigen Theatralik zurück. „Bitte, wenn die Rolling Stones kein Showbusiness sind, was dann? Mit ihren aufblasbaren nackten Frauen.“

John ging 2011 in die Offensive, als er Richards‘ jüngste Autobiografie „Life“ kritisierte, in der einige wenig schmeichelhafte Details über Jaggers Anatomie zu finden waren. „Ich war etwas irritiert, als ich das über Mick Jaggers Penis hörte“, sagte er . „Wenn ich sagen würde, dass [Songwriting-Partner] Bernie Taupin ein elender Trottel ist und einen kleinen Penis hat, würde er wahrscheinlich nie wieder mit mir reden. Warum sollte man so etwas tun?“

Die Beziehungen zwischen den beiden Rockikonen tauten im September 2015 auf, als Bandkollege Ronnie Wood eine Waffenstillstandsvereinbarung aushandeln konnte. Die lange genug hielt, damit Richards und John bei den GQ Awards in London gemeinsam für ein Foto posieren konnten.

David Lee Roth vs. Eddie Van Halen

Während der Aufnahmen zu „1984“ im Jahr 1983 kam es zu Spannungen. David Lee Roth war verärgert über die Entscheidung, in Eddie Van Halens neu gebautem Heimstudio „5150“ aufzunehmen. Weil er der Meinung war, dass dies dem Gitarristen zu viel kreative Freiheit gab. Obwohl Van Halens einziger Nummer-1-Hit „Jump“ aus Eddies Klanglabor hervorging, blieb der Sänger unzufrieden. 1985 wandte er sich einer Solo-EP mit dem Titel „Crazy from the Heat“ zu, mit dem Ziel, in einem gleichnamigen Film mitzuspielen. „Die Band, wie ihr sie kennt, ist vorbei“, erklärte Eddie im August desselben Jahres gegenüber ROLLING STONE. „Dave ist gegangen, um Filmstar zu werden. Er hatte sogar die Frechheit, mich zu fragen, ob ich die Filmmusik für ihn schreiben würde.“ (Der Film wurde nie realisiert.)

Roth kam 1996 wieder mit der Band in Kontakt, als sie ein Greatest-Hits-Album zusammenstellten. Die Beziehungen verbesserten sich so weit, dass die Originalbesetzung sich im Studio wieder zusammenfand, um zwei neue Titel für die Compilation aufzunehmen. Angesichts der Tatsache, dass der Ersatzsänger Sammy Hagar kurz zuvor die Gruppe verlassen hatte, sahen die Fans dies als Testlauf für eine vollständige Wiedervereinigung. Doch all das kam zum Stillstand, als Van Halen zusammen mit Roth einen peinlichen Auftritt bei den MTV Video Music Awards hatte. Der Ärger begann, als Roth vom Skript abwich und lautstark betonte, wie wichtig es sei, dass die ursprünglichen Bandmitglieder zusammenbleiben. Eddie hielt seinen ehemaligen Bandkollegen lange genug vom Mikrofon fern, damit Beck seinen Moonman für „Where It’s At“ entgegennehmen konnte, doch Roth rang um Aufmerksamkeit, indem er mit einem wahnsinnigen Grinsen im Hintergrund tanzte.

„Sein Auftritt auf der Bühne war peinlich und respektlos gegenüber Beck“

Die Verärgerung darüber, auch nur für ein paar Minuten die Bühne mit Roth zu teilen, reichte aus, um jede Hoffnung auf eine Versöhnung zunichte zu machen. „Sein Auftritt auf der Bühne war peinlich und respektlos gegenüber Beck“, sagte Eddie später gegenüber MTV. Die Lage verschärfte sich in dieser Nacht noch weiter, als Eddie während einer Pressekonferenz hinter der Bühne Berichte über eine bevorstehende Reunion-Tournee dementierte und sich auf seine für später in diesem Jahr geplante Hüftoperation berief. „Heute Abend geht es um mich, Mann. Und nicht um deine verdammte Hüfte“, antwortete Roth. Ein Tourmanager musste Eddie physisch zurückhalten, der zurückschimpfte. „Wenn du noch einmal so mit mir redest, ziehst du besser einen Tiefschutz an.“

Es dauerte mehr als ein Jahrzehnt, bis sich die Gemüter beruhigten. Aber im Februar 2007 gab die Band Pläne für eine lang erwartete Tournee mit Roth bekannt. Im Februar 2012 folgte mit A Different Kind of Truth ihr erstes Album mit Roth seit 1984. Aber die begleitende Tournee verlief nicht gut. Mehrere Etappen wurden verschoben oder ganz abgesagt. „Der Konflikt war von Anfang an da und hielt an“, sagte Roth damals in einem Interview in der The Opie & Anthony Show . „An dieser Symphonie hat sich nichts geändert.“ Weitere Risse in der unruhigen Allianz zeigten sich während der Promotion für ihre Nordamerika-Tournee 2015, als Eddie Roth in einem Billboard -Interview attackierte: „Er will nicht mein Freund sein.“

Der „Roxanne“-Krieg

Lolita Shanté Gooden, eine 14-jährige angehende MC, ging 1984 durch die Queensbridge-Siedlung, als sie ihre Nachbarn, den Plattenproduzenten Marley Marl und den Discjockey Mr. Magic, über das Hip-Hop-Kollektiv UTFO lästern hörte. Die Gruppe hatte ihre Teilnahme an einer bevorstehenden Show abgesagt, für die die beiden Männer geworben hatten. Und sie damit in eine schwierige Lage gebracht. Gooden bot an, sich an der Gruppe zu rächen, indem sie einen Diss-Track schrieb, und trotz ihres zarten Alters willigten die Männer ein.

Voller Obszönitäten

Für den Beat liehen sie sich den Instrumental-Track von UTFOs „Roxanne, Roxanne“, der B-Seite ihrer aktuellen Single „Hanging Out“. Der Originalsong erzählte die Geschichte der Band, deren romantische Avancen von einer Frau namens Roxanne grausam zurückgewiesen wurden. Also schlüpfte Gooden in die Rolle der titelgebenden Herzensbrecherin, um einen wenig schmeichelhaften Antwort-Track aufzunehmen. Der Song mit dem Titel „Roxanne’s Revenge“ wurde angeblich in nur einem Take in Marls Wohnung freestyled. Und ist voller Obszönitäten. Um die Täuschung perfekt zu machen, wurde der Song unter dem Namen Roxanne Shanté veröffentlicht.

Er wurde sofort zum Hit. Spielte fast über Nacht in den Radios. Und verkaufte sich 5.000 Mal. Die gedemütigten UTFO taten das Einzige, was sie tun konnten. Sie konterten mit einem eigenen Song. Mit Elease Jack (später ersetzt durch Adelaida Martinez) schufen sie die Figur der „Real Roxanne“. Und nahmen gemeinsam einen Song mit dem gleichen Titel auf. Es war nicht gerade ein verbaler Angriff auf Shanté. Vermutlich war es verpönt, sich mit einem Teenager anzulegen. Aber die Infragestellung ihrer Authentizität war ebenso wirkungsvoll.

Angesichts des Chart-Erfolgs der Roxanne-Songs erkannten viele Rapper eine Gelegenheit für einfache Airplay-Präsenz. Und stürzten sich in den Kampf. Im Laufe des folgenden Jahres wurden mehr als 30 (manche sagen sogar 100) Tracks veröffentlicht, in denen MCs alle möglichen Bekannten von Roxanne darstellten und ihre Seite der Geschichte erzählten. Ihre Verwandten mischten sich mit Tracks wie „The Parents of Roxanne“ von Gigolo Tony und Lacey Lace. „Yo, My Little Sister (Roxanne’s Brothers)“ von Crush Groove. Und „Rappin‘ Roxy: Roxanne’s Sister“ von D.W. and the Party Crew featuring Roxy. Nachdem ihr gesamter Stammbaum ausgeschöpft war, kam sogar ihr Arzt in „Roxanne’s Doctor – The Real Man“ von Dr. Freshh zu Wort.

Schließlich setzte eine gewisse Roxanne-Müdigkeit ein. Wie der Trendbrecher ‚The Final Word – No More Roxanne (Please)‘ der East Coast Crew zeigte. Aber UTFO und Shanté hatten noch eine Rechnung offen. Die Gruppe schlug zuerst zu mit „

🔒 Affiliate link blocked. Please accept cookies to view. Roxanne, Roxanne, Pt. 2: Calling Her A Crab“.

Steven Tyler vs. Joe Perry

Einem regelrecht schmutzigen Track, in dem sie ihre Rivalin als „Affe“ bezeichneten und ihr Bananen anboten, damit sie mit dem Rappen aufhörte. Shanté behauptete unterdessen ihren Status als Königin der Rap-Fehde in „Queen of Rox“. Von da an ebbte das Inferno ab.

Die Karriere der „Toxic Twins“ von Aerosmith geriet 1979 während der Aufnahmen zu „Night in the Ruts“ ins Stocken, als Suchtprobleme und interne Streitigkeiten zu massiven Produktionsverzögerungen führten. Die kostspieligen Sessions zwangen ihr Label, Aerosmith auf Tour zu schicken, um Einnahmen zu generieren. Aber der Stress unterwegs machte eine Schlägerei unvermeidlich. Dennoch ahnten nur wenige, dass die Ehefrauen der Bandmitglieder den ersten Schlag austeilen würden.

Die Schlägerei ereignete sich am 28. Juli 1979, bevor Aerosmith in Cleveland auftreten sollte. Terry Hamilton, die Frau des Bassisten Tom Hamilton, hatte einige deutliche Worte für Perrys Frau Elyssa. Und die Situation eskalierte schnell. „Terri und ich kamen überhaupt nicht miteinander aus“, sagte Elyssa in dem Buch „Walk This Way“. „Ich erinnere mich, dass ich ihr etwas sarkastisch gefragt habe. Und sie mich vielleicht mit Eis beworfen hat. Ich hatte ein Glas Milch in der Hand, weil ich ausschließlich Milch trank, und …“ Die Milch wurde geworfen. Und es wurde hässlich.

Du bist verdammt noch mal gefeuert!

Tyler kam mitten in der Szene in das Chaos hinter der Bühne. Da er nicht eingreifen konnte, ließ er seine Wut an Perry aus. „Ich habe mich mit Joe angelegt“, gab er in seinen Memoiren „Does the Noise in My Head Bother You?“ zu. „Mann, kannst du nicht herkommen und deine Frau unter Kontrolle bringen?“ Dies löste einen noch heftigeren Streit zwischen Tyler und Perry aus. Der auch nach der Show weiterging. „Ich erinnere mich noch genau, wie ich auf den Stufen des Trailers stand, hinunterging und Joe anschrie: ‚Du bist verdammt noch mal gefeuert!‘“, schrieb Tyler.

Es sollte fast fünf Jahre dauern, bis Perry wieder zur Band zurückkehrte. Aufenthalte in Entzugskliniken stärkten die Band. Aber 2009 begann sie zu schwächeln. Tyler sagte eine geplante Südamerika-Tournee ab. Und erklärte gegenüber „Ultimate Classic Rock“, er arbeite „an seiner eigenen Marke – Brand Tyler“. Dieser Schritt beunruhigte Perry, der Gerüchte in der Presse schürte, sein langjähriger Partner habe die Band endgültig verlassen. Und der bekannt gab, dass er Gesangsproben für einen Ersatz abhalte. Tyler reagierte darauf mit einem „Unterlassungsbrief“ .

Das ist nur eine Stufe besser als Teenage Mutant Ninja Turtles

Tyler kehrte zurück. Aber im August 2010 kam es erneut zu Spannungen, als bekannt wurde, dass er als Juror bei American Idol auftreten würde. Perry wetterte in einer Zeitung aus Calgary gegen den neuen Nebenjob seines Bandkollegen. „Das ist eine Reality-Show, die die Leute dazu bringen soll, diesen Sender zu schauen und Werbung zu kaufen. Das ist nur eine Stufe besser als Teenage Mutant Ninja Turtles. Es ist seine Sache. Aber ich will nicht, dass der Name Aerosmith damit in Verbindung gebracht wird.“

2017 startete die Band ihre weltweite „Aero-Vederici Baby!“-Tour, die Tyler einst als „Abschiedstournee“ bezeichnet hatte. Perry selbst nahm diese Äußerungen zurück. Und erklärte, sie wollten „bis zum Umfallen“ spielen.

Slash vs. Axl Rose

Die beiden hatten bereits zuvor Streit über die musikalische Ausrichtung von Guns N‘ Roses. Doch 1991 erlitt ihre Beziehung einen schweren Schlag, als Slash ein Gitarrensolo zu Michael Jacksons „Black or White“ beisteuerte. Laut dem ehemaligen Manager Doug Goldstein glaubte Rose, der behauptet, als Kind von seinem Vater missbraucht worden zu sein, den Vorwürfen des Kindesmissbrauchs gegen den „King of Pop“. Und empfand die Zusammenarbeit seines Bandkollegen als Verrat. Der Sänger rächte sich noch im selben Jahr, als GN’R eine Coverversion des Rolling-Stones-Songs „Sympathy for the Devil“ für den Soundtrack zu „Interview mit einem Vampir“ aufnahmen und Slashs Gitarrenpart durch den von Paul Huge ersetzten.

Die Partnerschaft wurde bis zum Zerreißen strapaziert, als Rose die rechtlichen Eigentumsrechte am Namen der Band erlangte. Und seine Bandkollegen damit praktisch zu Angestellten degradierte. 1996 beschloss Slash, sich endgültig von Guns zu trennen. Natürlich gab es Bitterkeit. Als die Nachricht bekannt wurde, schickte Rose ein Fax an MTV, in dem er erklärte, er habe den Gitarristen gefeuert, weil er seine „Dive in and find the monkey“-Einstellung verloren habe.

„Ich persönlich halte Slash für einen Krebsgeschwür, den man besser entfernen und meiden sollte“

Die beiden sprachen jahrzehntelang nicht miteinander. Lieferten sich jedoch Wortgefechte in der Presse. Rose kritisierte öffentlich Velvet Revolver, Slashs neues Projekt mit Scott Weiland und den GN’R-Veteranen Duff McKagan und Matt Sorum. Und wurde in einem Interview mit Spinner im Jahr 2009 noch deutlicher. „Ich persönlich halte Slash für einen Krebsgeschwür, den man besser entfernen und meiden sollte. Je weniger man von ihm oder seinen Anhängern hört, desto besser.“ Die Tatsache, dass Slashs Mutter kurz zuvor an Brustkrebs gestorben war, machte diese Bemerkung besonders schmerzhaft.

Im Laufe der Jahre machte Rose wiederholt deutlich, dass eine Versöhnung mit Slash nicht in Frage komme. Und sagte 2009 gegenüber Billboard: „Einer von uns beiden wird sterben, bevor es zu einer Wiedervereinigung kommt. Und egal, wie traurig, hässlich oder unglücklich das auch sein mag, so ist es nun einmal.“ Er weigerte sich demonstrativ, an der Aufnahmezeremonie von Guns N‘ Roses in die Rock and Roll Hall of Fame im Jahr 2014 teilzunehmen. Auf die Frage nach dem Grund sagte Slash gegenüber Rolling Stone, dass der Frontmann „mich abgrundtief hasst“.

Doch 2016 kam es zu einer der unwahrscheinlichsten Versöhnungen in der Rockgeschichte, als bekannt wurde, dass Slash wieder zu Guns N‘ Roses zurückkehren und gemeinsam mit Rose eine Reihe von Konzerten spielen würde. „Das war wahrscheinlich längst überfällig“, sagte Slash in der schwedischen Fernsehsendung „Aftonbladet“, als die Nachricht weltweit für Schlagzeilen sorgte.

Oasis vs. Blur

Oasis und Blur begannen ihre Karriere mit gegenseitigem Respekt. Doch die eigensinnigen Gallagher-Brüder begannen es zu verübeln, mit den Aushängeschildern des Britpop in einen Topf geworfen zu werden. Der Streit begann, als Damon Albarn von Blur im Frühjahr 1995 an einer Feier zu Ehren von Oasis‘ erster Nummer-1-Single in Großbritannien, „Some Might Say“, teilnahm. „Ich bin zu ihrer Feier gegangen, nur um ihnen zu gratulieren“, sagte er damals . ‚Und Liam kam rüber und sagte, wie er nun einmal ist, direkt ins Gesicht: ‘Verdammte Nummer eins! Da dachte ich mir: ‘Okay, wir werden sehen …’“

Um einen Showdown in den Charts zu garantieren, plante Albarn die Veröffentlichung der nächsten Single von Blur, „Country House“, für denselben Tag, an dem Oasis ihren neuesten Song „Roll With It“ herausbringen wollten. Der sogenannte „Battle of Britpop“ wurde zu einem kulturellen Ereignis. Bei dem Blur die Rolle der elitären Londoner Mittelschicht übernahm. Während Oasis die rauen Arbeiter aus dem Norden Englands verkörperten.

Blur ging als Sieger hervor, als „Country House“ 274.000 Mal verkauft wurde, gegenüber 216.000 Exemplaren für „Roll With It“ von Oasis, und damit Platz eins und zwei der Charts belegte. Sie erwiesen sich als faire Sieger. „Was die meisten Leute nicht verstehen, wenn sie die Zeitungen lesen, ist, dass diese Rivalität nur erfunden ist“, betonte Alex James, als sich die Wogen geglättet hatten. „Es gibt nur wenige Leute, mit denen ich lieber etwas trinken würde als mit Oasis.“

„Ich hasse Alex und Damon“

Aber die Gallaghers waren nicht bereit, fair zu spielen. „Es war mir wichtig, weil ich die Nummer eins sein will“, sagte Liam gegenüber NME damals. „Ich habe Alex in der Kneipe getroffen und gesagt: ‚Glückwunsch zur Nummer eins. Das wurde auch verdammt noch mal Zeit, Kumpel‘. Und er antwortete: ‚Ja, klar. Aber unsere Songs waren sowieso beide scheiße.‘ Und ich sagte: ‚Nein, da irrst du dich. Und deshalb hasse ich deine Band und dich so sehr. Ich fand unseren Song besser.“ Noel war noch direkter. ‚Ich hasse Alex und Damon‘, spuckte er gegenüber The Observer . „Ich hoffe, sie kriegen AIDS und sterben.“ Sechs Monate später spielte Oasis bei den Brit Awards eine kurze Coverversion von Blurs ‚Parklife‘ unter dem neuen Titel ‚Shitelife‘.

Die Beziehung zwischen Noel und Albarn verbesserte sich 2011 dank Alkohol. „Ich habe den Kerl 15 Jahre lang nicht gesehen und dann treffe ich ihn in einem Club“, verriet er in einem Interview mit Shortlist . „Wir sagten beide: ‚Hey! Verdammt noch mal!‘ Und dann sagte er: ‚Komm, lass uns ein Bier trinken gehen.‘ Also sitzen wir da, trinken ein Bier und sagen: ‚Was zum Teufel war das vor 15 Jahren? Das war verrückt.‘ … Wie ich ihm gesagt habe. Man kann tausend Mal sagen, dass man jemanden als Künstler respektiert, und es wird nie berichtet werden. Aber wenn man jemanden einmal ein Arschloch nennt …“

Tupac Shakur vs. The Notorious B.I.G.

Die beiden in New York City geborenen MCs waren sich zunächst nahe gekommen, nachdem sie sich 1993 am Set von John Singletons Film „Poetic Justice“ kennengelernt hatten. „Ich habe das immer für eine Zwillingseigenschaft gehalten“, sagte Biggie später gegenüber Vibe . „Wir haben uns auf Anhieb verstanden. Und waren seitdem cool.“ Doch das sollte sich am 30. November 1994 ändern, als Tupac vor den Quad Recording Studios in New York mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt und fünfmal angeschossen wurde.

Schwer verletzt hegte er den Verdacht, dass sein vermeintlicher Freund von dem Angriff wusste. Diese Befürchtungen wurden Monate später bestätigt, als Biggie „Who Shot Ya?“ veröffentlichte. Ein Song, der sich offenbar über den Vorfall lustig machte. Trotz Biggies Beteuerung, dass er „diesen verdammten Song schon lange vor Tupacs Tod geschrieben“ habe, sah Pac den Track als Schuldeingeständnis. Während er wegen einer anderen Vergewaltigungsanklage im Gefängnis saß, gab er dem Magazin „Vibe“ ein Interview, in dem er Biggie und dessen Labelchef Sean „Puffy“ Combs öffentlich beschuldigte. „Selbst wenn der Song nicht von mir handelt, solltest du sagen: ‚Ich bringe ihn nicht raus. Weil er denken könnte, dass er von ihm handelt.‘“

Ich kann nicht glauben, dass er denkt, ich würde ihn so fertigmachen

Im Oktober 1995 unterschrieb Tupac einen Vertrag bei Suge Knights Death Row Records im Austausch gegen die Zahlung seiner Kaution in Höhe von 1,4 Millionen Dollar. Dieser Schritt brachte ihn auf Kollisionskurs mit Knights Rivalen bei Bad Boy Records. Insbesondere mit Puffy und Biggie. Und schürte die Flammen eines Hip-Hop-Kriegs zwischen der Ost- und Westküste. Tupac holte mit „Hit ‚Em Up“ die großen Geschütze heraus. Eine flammende Antwort auf „Who Shot Ya?“, die mit dem provokanten Ausruf begann: „Ich habe keine verdammten Freunde/Deshalb habe ich deine Schlampe gefickt, du fetter Motherfucker.“

Tupac nahm seinen ehemaligen Freund weiterhin in Interviews und Songs wie „Against All Odds“ und „Bomb First (My Second Reply)“ ins Visier. Aber Biggie veröffentlichte keine offizielle Antwort darauf. Tatsächlich schien er in einem Interview mit Vibe aus dem Jahr 1996 wirklich verletzt zu sein. „Das ist nur Gerede. Das habe ich mir immer wieder gesagt. Ich kann nicht glauben, dass er denkt, ich würde ihn so fertigmachen.“

Die beiden Männer konnten ihre Beziehung nicht wieder kitten, bevor Tupac im September 1996 in Las Vegas erschossen wurde. Der Verdacht fiel sofort auf Biggie, der jedoch jede Beteiligung vehement bestritt. „Auch wenn wir unsere Probleme hatten, würde ich niemandem den Tod wünschen“,

🔒 Affiliate link blocked. Please accept cookies to view. sagte er kurz darauf

. „Davon gibt es kein Zurück.“

Biggie selbst wurde im März des folgenden Jahres Opfer einer Drive-by-Schießerei in Los Angeles. Beide Morde sind bis heute unaufgeklärt.

Kid Rock vs. Tommy Lee

Die Saga von Rock und dem Rocker ist ein südstaatliches Märchen ohne Happy End. Die Rolle der Prinzessin spielt die „Baywatch“-Sirene Pamela Anderson, die 1995 vom Schlagzeuger der Mötley Crüe umworben wurde. Obwohl sie sich erst seit 96 Stunden kannten, heirateten sie schnell. Und bekamen schließlich zwei Kinder. Die Ehe war 1998 vorbei, und bald darauf begann sie eine wechselhafte Beziehung mit „American Bad Ass“ Kid Rock. Das Paar überstand 2003 eine zerbrochene Verlobung – während dieser Zeit hatte sie angeblich kurze Affären mit Lee –, bevor sie sich wieder versöhnten. Und im Juli 2006 auf einer Yacht in der Nähe von Saint-Tropez, Frankreich, heirateten. Aber das Paar konnte es nicht schaffen. Und Anderson reichte im November desselben Jahres die Scheidung ein. Wobei sie unüberbrückbare Differenzen als Grund angab.

„Ich musste tun, was ich tun musste, weil das schon lange so gekommen war“

Während Anderson und Lee als Ex-Partner recht freundschaftlich miteinander umgingen, behauptete Rock später, Lee sei ihm gegenüber offen feindselig gewesen. „Wir hatten uns gerade scheiden lassen. Und [Lee] war mit ihrem ältesten Sohn auf einer Geburtstagsparty“,

🔒 Affiliate link blocked. Please accept cookies to view. erklärte er während einer Aussage

im Zusammenhang mit einer anderen Schlägerei in einem Waffle House in Georgia im Jahr 2010. „Er nahm Pams Handy. Rief mich an. Und begann mich zu belästigen, indem er sagte: ‚Du bist ein Stück davon. Du bist ein Stück davon.‘ Ich schrieb ihm auf diesem Handy zurück und sagte: ‚Wenn ich dich sehe, mache ich dich fertig.’“ Die Feindseligkeiten eskalierten während der MTV Video Music Awards 2007 zu einer regelrechten Schlägerei. In Rocks Version der Ereignisse kehrte er aus der Toilette zurück. Und fand Lee auf seinem Platz sitzen. Damit war die Lunte gezündet. Es kam während der Sendung zu Handgreiflichkeiten.

„Das war unvermeidlich“, erklärte Rock damals in einer Radiosendung in L.A. „Ich musste tun, was ich tun musste, weil das schon lange so gekommen war.“

Lee schilderte seine Sicht der Dinge auf seiner Website TommyLee.tv und bezeichnete ihn als „Kid Pebble“ und „neidischen, karrierelosen Hinterwäldler“ mit einer „hässlichen Fresse“.

Anderson war von der Schlägerei nicht gerade begeistert. „Sobald ich gegangen war … miau!“, sagte sie später in der Ellen DeGeneres Show.

Prince vs. Michael Jackson

Prince trat 1978 mit „For You“ in die Musikszene. Ein Jahr bevor Jackson mit „Off the Wall“ als Solokünstler bekannt wurde. Und in den nächsten zehn Jahren verliefen ihre musikalischen Wege parallel – ohne sich jemals zu kreuzen. Der Kampf begann, als MJ im Dezember 1982 mit dem Mega-Hit „Thriller“ Princes bis dahin erfolgreichstes Album „1999“ in den Schatten stellte. Prince konterte mit „Purple Rain“, einem Triumph in Sachen Verkaufszahlen und Substanz, der sogar Jacksons Aufmerksamkeit auf sich zog. Als der „Purple One“ mit seiner „ Purple Rain Tour “ in Los Angeles Station machte, soll Jackson mehrere Abende lang zugeschaut haben, um seinen Konkurrenten zu studieren.

Selbst freundschaftliche Spiele konnten hitzig werden. Wenn beide Männer sich ein Studio teilten, überschlug sich die Rivalität auf den Tischtennistisch. Prince ging schließlich als Sieger hervor, als Jackson beim Versuch, einen spitzen Ball abzuwehren, seinen Schläger fallen ließ. „Hast du das gesehen?“, soll Prince triumphierend gerufen haben , als Jackson davon schlich. „Er hat gespielt wie Helen Keller!“ Der langjährige Revolution-Schlagzeuger Bobby Z behauptete, dass die sportlichen Wettkämpfe noch lange andauerten. „Sie spielten Basketball in Paisley Park“, erinnerte er sich in der Minneapolis Star Tribune . „Prince hatte einen tief verwurzelten Wettbewerbsgeist. Daher ist es leicht nachvollziehbar, dass er sich an Jacksons Erfolg messen wollte.“

Warum hat Prince mir den Bass ins Gesicht gespielt?

Jackson, der an seine königliche Rolle in der Pop-Hierarchie gewöhnt war, war Berichten zufolge verärgert, dass Prince sich 1985 weigerte, an seiner All-Star-Charity-Aufnahme „We Are the World“ teilzunehmen. Prince lehnte auch die Gelegenheit ab, mit Jackson im Titelsong des 1987 erschienenen Albums „Bad“, dem Nachfolger von „Thriller“, ein Duett zu singen. Und sogar gemeinsam mit ihm im Video zu dem Song aufzutreten. „Dieser Wesley Snipes? Das hätte ich sein können“, gab Prince 1997 in einem

🔒 Affiliate link blocked. Please accept cookies to view. Interview mit Chris Rock auf MTV

zu.

Der gemeinsame Freund Will.i.am versuchte 2006, Frieden zu stiften, als er Jackson einlud, ihn bei einem Auftritt mit Prince in Las Vegas zu sehen. Alles lief großartig, bis Prince beschloss, sich ins Publikum zu wagen und Jackson mit einem aggressiven Slap-Bass-Solo direkt ins Gesicht zu spielen. Der feindselige Bass kam nicht gut an. Jackson erwähnte dies am nächsten Morgen ausdrücklich gegenüber Will.i.am. „Ich gehe zum Frühstück zu ihm nach Hause. Klopfe an die Tür. Und das Erste, was er sagt: ‚Warum hat Prince mir den Bass ins Gesicht gespielt? Prince, der war schon immer gemein.’“

Guns N‘ Roses vs. Nirvana

Rose war ursprünglich ein großer Fan von Seattles berühmtestem Export, trug sogar eine Nirvana-Kappe im Video zu „Don’t Cry“. Aber Cobain äußerte sich in der Presse wiederholt abfällig über GN’R. Unbeeindruckt davon lud Rose Nirvana ein, als Vorgruppe bei einer gemeinsamen Tournee mit Metallica aufzutreten. „Eines Tages laufen wir durch einen Flughafen. Kurt sagt: ‚Scheiße. Axl Rose hört nicht auf, mich anzurufen‘“, erinnerte sich Dave Grohl später in einem 2006 Interview mit Esquire . „Ich glaube, das stand für etwas Größeres. Nirvana wollte nicht zu Guns N‘ Roses werden. Also fing Kurt an, in Interviews Scheiße zu reden. Und dann fing Axl an, zurückzureden.“

Rose feuerte seine erste Salve von Beleidigungen auf der Bühne während einer langen Tirade über Cobain und seine Frau Courtney Love ab. In der er sie als „verdammten Junkie mit einer Junkie-Frau“ bezeichnete. Und sogar verletzende Gerüchte ansprach, dass ihre Tochter Frances Bean mit drogenbedingten Geburtsfehlern zur Welt gekommen sei.

Als beide Bands für die 1992 MTV Video Music Awards gebucht waren, eskalierte die Situation hinter der Bühne, als Rose und seine Model-Freundin Stephanie Seymour an Cobain und Love vorbeigingen, die ihre kleine Tochter Frances im Arm hielten. „Als Courtney Axl sah, sagte sie: ‚Axl, Axl, willst du der Pate unseres Kindes werden?‘ Sie verspottete ihn“, erinnert sich MTV-Managerin Amy Finnerty , die Zeugin der angespannten Situation war.

Halt deine Schlampe zum Schweigen, oder ich schmeiß dich auf den Asphalt

Rose zischte daraufhin eine Warnung, die Cobain nie vergaß. „Das waren seine Worte: ‚Halt deine Schlampe zum Schweigen. Oder ich schmeiß dich auf den Asphalt.‘ [lacht] Also drehte ich mich zu Courtney um und sagte: ‚Halt die Klappe, Schlampe!‘“, erinnerte sich Cobain später. Die Stimmung verschlechterte sich noch weiter, als Seymour Love fragte, ob sie Model sei. „Nein“, kam die Antwort, „bist du Gehirnchirurgin?“

Bevor Nirvana die Bühne betrat, hielt ein wütender Duff McKagan Krist Novoselic auf. Es kam zu einem Wortgefecht zwischen den beiden. Nach dem Ende des historischen Auftritts von „Lithium“ konnte Grohl nicht widerstehen, den leicht zu provozierenden Rose zu necken, indem er wiederholt ins Mikrofon jammerte: „Axl! Axl! Wo ist Axl? Hallo, Axl!“

Die Fehde legte sich nach Cobains Suizid im April 1994. „Nach Kurts Tod war einer der ersten Anrufe, die ich erhielt, von Matt Sorum“, erzählte Grohl Jon Stewart in The Daily Show . „Er hinterließ eine Nachricht und sagte: ‚Mann, es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, es geht dir gut.‘ Ich fand das wirklich cool.“ 2010 entschuldigte sich McKagan in einem offenen Brief für die „knappen Worte“, die er mit Novoselic, der inzwischen sein Freund ist, gewechselt hatte. Als Rose sich 2016 während der Reunion-Tour von Guns N‘ Roses am Fuß verletzte, schickte Grohl ihm seinen überdimensionalen Gitarrenthron , den er mit den Foo Fighters benutzt hatte.

Lil Kim vs. Foxy Brown

Vergleiche können zu Konkurrenz führen. So lässt sich die Beziehung zwischen diesen beiden Rap-Stars, die 1997 gemeinsam ihren Aufstieg begannen, auf den Punkt bringen. Beide stammen aus Brooklyn. Besuchten sogar eine Zeit lang dieselbe Highschool. Veröffentlichten im November 1996 im Abstand von einer Woche ihre Solo-Debüts. Und erschienen dann im Februar 1997 gemeinsam auf dem Cover von The Source. Es lag nahe, dass die beiden zusammenarbeiten würden. Und als dies nicht zustande kam, schien etwas nicht zu stimmen.

Die Ursprünge der Fehde sind nie ganz klar geworden. Kim Osorio, ehemalige Chefredakteurin von „The Source“, erzählte XXL eine Theorie. „Ich erinnere mich, dass ich gehört habe, dass einer dem anderen das Outfit ausgeliehen hatte und dass sie deshalb nicht mehr miteinander sprachen.“

1999 hielt die Fehde Einzug in die Musik. Angefangen mit dem Lil-Cease-Track ‚Play Around‘. Lil Kim war neben Puff Daddy zu hören, dessen Zeile „Stop tryin‘ to sound like her too, bitches“ weithin als Anspielung auf Foxy Brown verstanden wurde. Kim konterte auf dem Titelsong ihres zweiten Albums „The Notorious K.I.M.“: „This chick running around with this stink-ass gap/And them fake-ass raps having panic attacks/You ain’t a star/And your record company know that.“ Foxy konterte in Capone-N-Noreagas „Bang Bang“: „Du redest groß, was soll der ganze heimliche Scheiß? / Du und Diddy, ihr bringt mich mit diesem unterschwelligen Scheiß um, Schlampe.“

2005 wurde Lil Kim zu einem Jahr Gefängnis verurteilt

Im Februar 2001 kam es vor dem Hot 97-Sender in New York zu einer Schießerei zwischen Capone-N-Norega und Lil‘ Kims Entourage. Foxy Brown äußerte sich kurz darauf gegenüber MTV News zu dem Vorfall und der Fehde im Allgemeinen. „Ich weiß wirklich nicht, wie das angefangen hat. … Lasst uns einfach damit aufhören. Wir können sogar zusammenarbeiten. Wir sind größer als das.“ Aber es kam zu keinem solchen Abschluss. 2005 wurde Lil Kim zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Weil sie gelogen hatte, um einige ihrer Freunde zu schützen, die bei der Schießerei anwesend waren.

2013 unternahm Fabolous den ehrgeizigen Versuch, den beiden MCs zu helfen, das Kriegsbeil zu begraben, indem er sie während seines Auftritts bei Hot 97s Summer Jam wieder zusammenbrachte. Ganz im Stil von Jay-Z und Nas. Zu diesem Moment kam es jedoch nie. Foxy Brown trat in der MTV-Sendung RapFix Live auf, um ihre Sicht der Dinge darzulegen. Und erklärte mit erstickter Stimme: „Sagen wir einfach, dass es nicht richtig organisiert war. Ich verstehe die Tragweite dieser beiden großen … der größten Rapperinnen der Szene, die zusammenkommen und sich am Mikrofon messen. Das ist phänomenal. Aber irgendwo auf dem Weg dorthin muss ein Teil davon echt sein.“

Mariah Carey vs. Whitney Houston

In den Neunzigern, vor dem Erscheinen von „Bodyguard“, schien Whitney Houston Gefahr zu laufen, ihren Status als R&B-Diva mit ihrer Oktaven überspannenden Stimme an eine junge Newcomerin namens Mariah Carey zu verlieren. Carey war gerade einmal Anfang zwanzig, als ihr selbstbetiteltes Debütalbum 1990 weltweit 15 Millionen Mal verkauft wurde. Fünf Millionen mehr als Houstons (immer noch absurd verkaufstarkes) „I’m Your Baby Tonight“.

Die Boulevardpresse stellte die beiden schnell gegeneinander. Aber ihre Fehde war größtenteils nur Rauch und kein Feuer. Bis Houston 1990 in einem Fernsehinterview zu ihrer angeblichen Rivalität befragt wurde. Und den unvergesslichen Satz sagte: „Was ich von ihr halte? Ich denke nicht an sie.“ Das Studiopublikum verstand den Wink. Und buhte mit einer Begeisterung, die an Jerry Springer erinnerte. Houstons halbherzige Rückzieher („Musikalisch finde ich sie eine gute Sängerin“) konnten die Menge kaum beruhigen.

Eine ebenso kühle Reaktion zeigte Houston 1995, als ihr eigener Song „Exhale (Shoop Shoop)“ von „One Sweet Day“, Careys Ballade mit Boyz II Men, von der Spitze der Charts verdrängt wurde. Als MTV es wagte, ihr erneut die Frage „Was halten Sie von Mimi?“ zu stellen, antwortete sie mit der herrlich unverständlichen Antwort. „Vielleicht ist es nicht das, was ich denke, sondern das, was sie denkt. Das ist wichtiger.“

Der inszenierte Mode-Fauxpas löste einen komischen Zickenkrieg aus

Die Produzenten des animierten Bibel-Epos „Der Prinz von Ägypten“ aus dem Jahr 1998 engagierten Carey und Houston für ein Duett in „When You Believe“ für den Soundtrack. Was zu einer Reihe öffentlicher Gesten des guten Willens zwischen den beiden führte.

🔒 Affiliate link blocked. Please accept cookies to view. Sie traten in The Oprah Winfrey Show

auf, um zu dementieren, dass es zwischen ihnen Streit gegeben habe. Und taten alles als „Theater“ ab.

Sie machten sich sogar über ihre turbulente Vergangenheit lustig, als sie bei den MTV Video Music Awards 1998 den Preis für das beste männliche Video überreichten. Und in identischen, aber angeblich „einzigartigen“ Kleidern auf die Bühne stolzierten. Der inszenierte Mode-Fauxpas löste einen komischen Zickenkrieg aus. Bis sie sich auszogen, um unterschiedliche Kleider zu enthüllen. Und sich in einer herzlichen Umarmung versöhnten.

Nach Houstons Tod im Februar 2012 gehörte Carey zu den Trauergästen bei der mit Stars gespickten Trauerfeier in der Heimatstadt der verstorbenen Ikone in Newark, New Jersey. „Ich bin fast nicht in der Lage, darüber zu sprechen“, sagte sie in den Tagen danach in der Sendung „Good Morning America“. „Ich glaube nicht, dass die Leute unsere Beziehung jemals wirklich verstehen konnten. Am Anfang gab es immer diese vermeintliche Rivalität. Dann haben wir das Duett gemacht und sind Freunde geworden. Ich habe sie geliebt.“

50 Cent vs. Ja Rule

Nur wenige Musikfehden haben eindeutige Sieger. Aber Ja Rule gibt zu, dass er diesen Konflikt zwischen den Rappern aus Queens verloren hat. Das ist auch schon alles, worüber sich die beiden einig sind. Denn selbst der Ursprung der Fehde ist nach wie vor umstritten. Curtis „50 Cent“ Jackson behauptet, Ja habe ihn fälschlicherweise für den Diebstahl seines Schmucks verantwortlich gemacht. Und sich bei Murder Inc.-Chef Irv Gotti beschwert. Ja Rule hingegen behauptet, die Fehde habe begonnen, nachdem er während Dreharbeiten in ihrer Heimatstadt von einem weitgehend unbekannten – und eifersüchtigen – Jackson konfrontiert worden sei.

Der aufstrebende Jackson schlug 1999 mit seinem Track „Life’s on the Line“ zurück, in dem er Ja’s Markenzeichen „It’s murdah!“ im Refrain verspottete. „Scream murder, I don’t believe you.“ Einige Monate später kam es zu einer Schlägerei, als sich die beiden in der Lobby eines Hotels in Atlanta begegneten. Laut Ja Rules Memoiren schlug Jackson mit einem Louisville Slugger auf ihn ein. Und verfehlte ihn. Wütend rang Ja ihm den Schläger ab. Und begann, ihn zu schlagen. „Bam! Ich ließ den Schläger fallen. Zog ihm das Shirt über den Kopf. Ich fing an, ihn mit Schlägen von links und rechts und mit Aufwärtshaken zu bearbeiten“, schrieb er. „Wir haben ihm ordentlich den Arsch versohlt.“

„Ich bin cool. Wir haben keinen Streit mehr“

Die Gewalt eskalierte im März 2000, als Jackson auf dem Parkplatz des Hit Factory Studios in New York City mit der Murder Inc. Crew aneinandergeriet und dabei mit drei Stichen genäht werden musste. Ja war nicht persönlich beteiligt. Aber die Rapper lieferten sich in Tracks wie „Wacksta“, „Clap Back“, „Hail Mary„ und ‚Things Gon‘ Change“ – in denen er die Zeilen „Ich werde wahrscheinlich ins Gefängnis kommen, weil ich 50 in die Hölle geschickt habe“ rappte.

Doch Ja Rule wurde selbst schwer getroffen, als Murder Inc. aufgrund einer Anklage wegen organisierter Kriminalität geschlossen wurde. Dann wandte sich das Gesetz gegen Ja Rule persönlich. Im Jahr 2011 wurde er wegen Waffenbesitzes und Steuerhinterziehung zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt. Bevor er seine Strafe antrat, bemühte er sich, sich mit 50 Cent zu versöhnen. „Ich bin cool. Wir haben keinen Streit mehr“, sagte er in

🔒 Affiliate link blocked. Please accept cookies to view. einem Interview mit the.LIFE Files

. „Wir müssen nicht in den Krieg ziehen. Aber wir sind auch keine Freunde.“

Meek Mill grub den Streit während seiner eigenen Fehde mit Drake im Sommer 2015 wieder aus. „Das ist diese Scheiße mit Ja Rule und 50 Cent“, rappte er in dem Diss-Track ‚Wanna Know‘. Ja Rule, der sich bewusst war, dass er als Pointe benutzt wurde, nahm Anstoß daran. ‚Welcher von beiden soll Ja Rule sein???‘, schrieb er zu einem Instagram-Foto. “#Over30millionrecordsSOLD #IwriteallmyS–t.“

Trotz Ja Rules Behauptung, dass die Fehde „ausgetan“ sei, können die beiden Männer gelegentlichen Flame Wars in den sozialen Medien nicht widerstehen. Als sein ehemaliger Erzfeind im April 2017 für seine Rolle im Fyre-Festival-Fiasko kritisiert wurde, hatte 50 Cent das letzte Lachen, als er ein Foto von Donald Trump teilte. Auf dem dieser angeblich „Ja Rule zum Festivalminister ernennt“.

Nas vs. Jay Z

Nas war einer der angesagtesten Rapper der Szene, als Jay-Z ihn 1996 einlud, einen Vers zu „Reasonable Doubt“ beizusteuern. Aus unbekannten Gründen schaffte es Nas nie ins Studio, sodass Produzent Ski Beatz als Rache für die Brüskierung eine Zeile aus dem Nas-Track „The World is Yours“ in Jays „Dead Presidents II“ sampelte. Der abwesende Künstler schätzte diesen Schachzug nicht. Und versetzte Jay-Z im selben Jahr in „The Message“ einen subtilen Seitenhieb mit der Zeile „Lex with TV sets the minimum“ (Lexus mit Fernsehern ist das Minimum). Später erklärte er gegenüber Complex: „Ich sah Jay-Z in einem Lexus mit Fernsehern fahren. Da habe ich meinen Lexus verkauft und nach dem nächstbesten Auto gesucht. Es war nicht unbedingt ein Seitenhieb gegen ihn. Aber er hat mich definitiv zu dieser Zeile inspiriert.“

Nas feuerte in den nächsten Jahren weitere Warnschüsse ab. Aber Jay-Z ging 2001 bei einem Auftritt beim Summer-Jam-Konzert von Hot 97 weit über das Subliminale hinaus. Nachdem er die ersten 32 Takte von „Takeover“, einem noch nie gehörten Track aus seinem kommenden Album Blueprint, vorgestellt hatte, beendete er seinen Auftritt mit der Spitze: „Fragt Nas. Er will nichts mit Hov zu tun haben. Nein!“ Nas reagierte fast sofort mit „Stillmatic“, in dem er Jay sowohl als „falschen King of New York“ als auch als „rapping version of Sisqo“ bezeichnet.

Die Veröffentlichung von ‚Blueprint‘ im September enthüllte die Vollversion von ‚Takeover‘. Die noch bissiger war als der Sneak Peek beim Summer Jam. Als er Nas‘ zehnjährige Karriere bewertete, äußerte sich der ehemalige Fan vernichtend. „Dein Scheiß ist Müll/Was versuchst du zu vermitteln, Wissen?“

Du bist ein Fan, ein Heuchler, ein Fake, ein Weichei

Provokativ entfesselte Nas seine Wut in „Ether“. Einem Diss-Track, der so tödlich war, dass sein Titel zum Synonym für lyrische Vernichtung im Hip-Hop wurde. Darin vergleicht er Jay-Z mit dem Zigarettenmaskottchen Joe Camel und mit J.J. „Dy-No-Mite!“ Evans aus „Good Times“. „Du bist ein Fan, ein Heuchler, ein Fake, ein Weichei, ein Stan/Ich versohle dir immer noch den Arsch, du bist 36 und gehst zum Karate“, rappt er.

Jay-Z reagierte mit einer nuklearen Reaktion. Am 11. Dezember 2001 veröffentlichte er auf New York Citys Hot 97 FM einen neuen Freestyle-Track namens „Supa Ugly“, in dem er damit prahlt, mit Carmen Bryan, der Mutter von Nas‘ Tochter Destiny, geschlafen zu haben. Jays Mutter Gloria hatte die Premiere gehört. Und verlangte von ihrem Sohn, sich bei Nas und seiner Familie zu entschuldigen, was er am nächsten Tag auch tat. Selbst Nas erkannte die Notwendigkeit, den zunehmend hässlichen Schlagabtausch zu beenden.

Im Oktober 2005 schockierte Jay seine Fans, als er Nas als Special Guest auf seine „I Declare War“-Tour mitbrachte. Trotz des Namens war der Abend ein Friedensgipfel der Extraklasse, bei dem die beiden gemeinsam „Dead Presidents“ und „The World Is Yours“ performten. Nachdem Nas‘ Vertrag mit Columbia ausgelaufen war, unterschrieb er bei Jay-Zs Label Def Jam. Und besiegelte damit die vielleicht erfolgreichste Versöhnung in der Geschichte des Rap.

Madonna vs. Elton John

Die Fehde begann 2002, als Sir Elton den Titelsong der Queen of Pop für den 007-Film „Die Another Day“ als „schlechtesten Bond-Titelsong aller Zeiten“ bezeichnete. Das war jedoch noch harmlos im Vergleich zu den verbalen Rundumschlägen, die er im Oktober 2004 bei den Q Awards in England austeilte. Als er eine Auszeichnung für sein Songwriting entgegennahm, nahm er Anstoß daran, dass Madonnas Name in der Nominierung für den „Best Live Act“ aufgeführt war.

„Madonna, Best Live Act? Verpiss dich. Seit wann ist Lippensynchronisation live? Tut mir leid. Aber ich finde, jeder, der auf einer öffentlichen Bühne lippensynchronisiert, wenn man 75 Pfund bezahlt, um ihn zu sehen, sollte erschossen werden. Vielen Dank. Damit bin ich wohl von ihrer Weihnachtskartenliste gestrichen. Aber interessiert mich das? Nein.“ Er hatte teilweise recht. Im folgenden Jahr schickte er ihr zwei Weihnachtskarten, die offenbar beide zurückgeschickt wurden.

Auch sein Ehemann David Furnish schloss sich 2012 den Madge-Bashing-Chören an, nachdem sie John im Januar bei den Golden Globes den Preis für den besten Originalsong weggeschnappt hatte. „Dass Madonna den Preis für den besten Originalsong gewonnen hat, zeigt einmal mehr, dass diese Auszeichnungen nichts mit Leistung zu tun haben“, schrieb er in einem privaten Facebook-Post, der bald an die Öffentlichkeit gelangte.

„Warum ist sie so ein Albtraum?“

Später löschte er die Nachricht. Und entschuldigte sich für seine Worte. Aber Madonna schien das nicht zu stören. „Ich hoffe, [Elton] spricht in den nächsten Jahren wieder mit mir“, sagte sie in der Pressekonferenz nach den Globes. ‚Er ist bekannt dafür, dass er sich über mich aufregt. Er wird schon wieder einen Preis gewinnen. Ich fühle mich nicht schlecht.“

Vielleicht fühlte sie sich doch schlecht, nachdem John sich im August in einem Interview im australischen Fernsehen königlich über sie ausgelassen hatte. „Warum ist sie so ein Albtraum?“, fragte er laut über seine Erzfeindin, die damals auf ihrer MDNA-Tournee war. „Tut mir leid, ihre Karriere ist vorbei. Ihre Tour war eine Katastrophe. Und das hätte keiner größeren Schlampe passieren können. Wenn Madonna etwas Verstand hätte, hätte sie ein Album ‚wie Ray of Light‘ gemacht. Sich vom Dance-Zeug ferngehalten. Und wäre einfach eine großartige Popsängerin gewesen und großartige Popalben gemacht, was sie brillant kann. Aber nein …“ Er ließ die Sätze unvollendet. Und lieferte dann den Höhepunkt: „Und sie sieht aus wie eine verdammte Stripperin auf dem Jahrmarkt.“

Dann brachte offenbar ein zufälliges Treffen Ende 2012 die ganze hässliche Angelegenheit zu einem Ende. „Ich war in einem Restaurant in Südfrankreich. Sie kam herein. Also schickte ich ihr eine Nachricht mit den Worten: ‚Du wirst wahrscheinlich nie wieder mit mir sprechen. Aber es tut mir wirklich leid. Und ich schäme mich für mich selbst. Kann ich dir das Essen bezahlen?‘“, erinnerte er sich in einem Interview mit Graham Norton. „Sie war sehr großzügig und nahm die Einladung an. Und wir unterhielten uns. Es ist alles in Ordnung. Es war nur meine große Klappe.“

Noel Gallagher vs. Liam Gallagher

Wenn sie sich nicht gerade über andere Themen auslassen, die ihnen missfallen – hier ist eine Liste von Noels Top 101 –, lassen die Gallaghers ihren Zorn aneinander aus. „Der Funke, der ihre Feindseligkeit entfacht hat, ist längst erloschen. Aber Liam gab in der 2016 erschienenen Dokumentation Supersonic einen möglichen Hinweis. „Eines Nachts kam ich wütend nach Hause. Und konnte den Lichtschalter nicht finden. Also habe ich auf [Noels] neue Stereoanlage gepisst. Ich glaube, das ist im Grunde genommen alles.“

Die erste US-Tournee von Oasis im Jahr 1994 bot eine Bühne für ihre Familienstreitigkeiten. Ein chaotischer Auftritt in Los Angeles im September gipfelte in einer Schlägerei auf der Bühne, nachdem Liam den Text von „Live Forever“ geändert hatte, um seinen Bruder zu ärgern. Es kam zu einem Wortgefecht. Dann zu Handgreiflichkeiten. Liam warf schließlich eine Tamburin auf Noels Kopf und beendete damit die Show. Ein Interview mit dem NME aus dieser Zeit hielt das ganze Ausmaß ihrer Sticheleien fest. Und wurde als Bootleg-Single „Wibbling Rivalry“ für die Nachwelt veröffentlicht.

Der Erfolg von „Wonderwall“ katapultierte Oasis in die höchsten Ränge des Ruhmes. Doch die Streitigkeiten behinderten ihren Aufstieg in den Vereinigten Staaten. Liam sagte 1996 in letzter Minute die Dreharbeiten für ihre Folge von MTVs Unplugged ab. Und gab Halsschmerzen als Grund an. Noel übernahm den Gesang, während Liam in der VIP-Loge Bier trank. Und seinen Bruder während des gesamten Auftritts mit Beleidigungen beschimpfte.

Liam brauchte Jahre, um sich zu entschuldigen

Ihre Darstellung als ultrabrutale Schläger in MTVs Celebrity Deathmatch wurde eines Abends im Jahr 2000 zu einer beängstigenden Realität. Eine unüberlegte Bemerkung von Liam, in der er angeblich die Vaterschaft von Noels Tochter in Frage stellte, führte zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Liam brauchte Jahre, um sich zu entschuldigen, aber da war ihre Beziehung bereits bis zum Zerreißen gespannt.

Der Bruch kam am 28. August 2009. Wenige Minuten bevor die Band in Paris die Bühne betreten sollte. Noel behauptete, Liam sei hinter der Bühne „ziemlich gewalttätig“ gewesen. Und habe eine Gitarre gefährlich nah an sein Gesicht geschwungen. Erschüttert zog er sich in sein Auto zurück. Und weigerte sich, weiterzumachen. Am nächsten Tag veröffentlichte er auf seiner Website eine Erklärung, in der er seinen Ausstieg bei Oasis bekannt gab: „Ich konnte einfach keinen Tag länger mit Liam zusammenarbeiten.“

Ab 2011 nutzte Liam Twitter, um seinen entfremdeten Partner zu verspotten und ihn gelegentlich mit einer Kartoffel zu vergleichen. Nach dem Terroranschlag im Mai 2017 in Manchester wurden die Sticheleien ernst. Liam trat bei einer mit Stars besetzten Benefizshow auf. Doch die Fans waren enttäuscht, dass Noel nicht dabei war. Liam schimpfte mit seinem Bruder , der im Ausland Urlaub machte, in einem Tweet: „Steig in ein verdammtes Flugzeug und spiel deine Songs für die Kinder, du trauriger Versager.“ Später ging er noch einen Schritt weiter. Er verspottete Noels scheinbar tränenreiche Darbietung von Oasis‘ ‚Don’t Look Back in Anger‘ bei einer Benefizveranstaltung für One Love Manchester.

Im August 2024 dann das Unvermeidliche: Oasis feierten Reunion und gehen 2025 auf Tournee.

Mariah Carey vs. Jennifer Lopez

Als sich das Blatt wendete, ging Mimi mit der neuen Diva genauso brutal um, wie Houston es zuvor mit ihr getan hatte. In einem Interview mit einem deutschen Fernsehsender im Jahr 2000 antwortete sie auf die Frage nach J.Lo mit den vier wirkungsvollsten Worten der Geschichte. „Ich kenne sie nicht.“ Dieser Clip, eine Meisterleistung in Sachen Seitenhieb, hat sich seitdem tief in die DNA der Internetkultur eingegraben.

Die Ursprünge der Fehde bleiben ein Rätsel. Aber Andy Cohen befragte Lopez dazu in einer Folge von Watch What Happens Live aus dem Jahr 2014. „Ich habe überhaupt keine Fehde mit ihr. Ich weiß aus früheren Zeiten, dass sie Dinge über mich gesagt hat, die nicht gerade schmeichelhaft waren. Aber wir sind uns nie begegnet“, sagte sie. „Wir kennen uns nicht. Ich glaube, das kommt eher von Mundpropaganda. Oder Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind. Und von denen ich nichts weiß. Aber ich weiß es nicht.“ Dann streckte sie die Hand aus. Und sagte: „Ich würde sie gerne kennenlernen und mich mit ihr anfreunden. Ich finde sie unglaublich talentiert. Und bin schon immer ein Fan von ihr gewesen. ‘My All‘ ist einer meiner Lieblingssongs überhaupt. Es macht mich traurig, etwas Negatives zu hören. Weil ich ein Fan bin.“

Sie ist wohl vergesslich!

Einige stellten Lopez‘ Aufrichtigkeit im Mai 2015 bei den Billboard Music Awards in Frage, als sie während Careys Auftritt von „Infinity“ dabei gesehen wurde, wie sie auf ihrem Handy scrollte und die Show scheinbar ignorierte. „Ich habe das meiste davon gesehen“, betonte sie bei einem weiteren Auftritt bei WWHL im Februar 2016 . „Ich habe vielleicht eine Sekunde lang nach unten geschaut. Und die Leute riefen: ‚Schaut sie an! Schaut sie an!’“

Lopez‘ Diplomatie geriet Wochen später

🔒 Affiliate link blocked. Please accept cookies to view. in der Wendy Williams Show ,

als die berüchtigte „Ich kenne sie nicht“-Bemerkung erwähnt wurde, ins Wanken. „Das sagt sie tatsächlich. Sie ist wohl vergesslich! Wir haben uns schon oft getroffen.“ Carey bestritt dies jedenfalls nicht. „Weißt du was? Ich bin sehr vergesslich. Anscheinend bin ich vergesslich. Weil ich mich nicht daran erinnern kann, dass es nur so etwas wie ‚Hallo, ich bin soundso‘ war“, sagte sie später.

Selbst nach fast zwei Jahrzehnten, in denen Lopez zu einem echten Star in Musik, Film und Fernsehen geworden ist, hat sich Careys Geschichte nicht geändert. Als

🔒 Affiliate link blocked. Please accept cookies to view. TMZ sie

Lady Gaga vs. Madonna

2016 nach ihrer Meinung zu J.Lo fragte, war ihre Antwort dieselbe. „Ich kenne sie immer noch nicht!“

Gaga wird seit Beginn ihrer Karriere mit Madonna verglichen. Sie spielten sogar 2009 in Saturday Night Live in einem Sketch Rivalinnen. Aber der Vergleich war nicht mehr lustig, als Mother Monster im Januar 2011 „Born This Way“ veröffentlichte. Einige fanden, dass der Song sehr nach Madonnas Hit „Express Yourself“ aus dem Jahr 1989 klang. Darunter auch Madge selbst, die sich nicht scheute, auf die Ähnlichkeit hinzuweisen.

„Ich sagte: ‚Das kommt mir sehr bekannt vor’“, erzählte sie 20/20 -Korrespondentin Cynthia McFarrden , als sie Gagas Song zum ersten Mal hörte. ‚Ich glaube auf jeden Fall, dass sie sich in ihrer Arbeit stark auf mich bezieht. Offensichtlich habe ich sie beeinflusst.‘ Sie zog jedoch eine Grenze. Und bezeichnete es nicht als kompletten Diebstahl. Sondern versetzte ihr einen viel subtileren Schlag: “Es fühlt sich … reduktiv an.“ Als McFarrden fragte, ob das etwas Gutes sei, antwortete Madonna: „Schlagen Sie es nach“, bevor sie an ihrer Tasse Tee nippte.

„She’s not me“

In einer brasilianischen Fernsehsendung im Juli 2012 war sie weniger subtil. Und witzelte: „Ich bin ein großer Fan von [‚Born This Way‘]. Ich bin froh, dass ich Gaga beim Schreiben geholfen habe.“ Lady Gaga wies jedoch alle Vorwürfe vehement zurück. „Wenn man die Songs nebeneinanderstellt, sind die einzigen Ähnlichkeiten die Akkordfolge“, protestierte sie in NME . „Die gibt es seit 50 Jahren in der Disco-Musik.“

Madonna stachelte die Kontroverse während ihrer MDNA-Tournee 2012 weiter an, bei der sie einen Mashup aus „Express Yourself“ und „Born This Way“ mit dem Refrain „She’s not me“ spielte. Das sollte nicht ihr einziger musikalischer Kommentar bleiben. Als im Dezember 2014 mehr als ein Dutzend Demos durchgesickert waren, stießen die Fans auf einen Track namens „Two Steps Behind Me“, der sich offenbar auf die Fehde bezieht. Der verletzende Text enthält Zeilen wie „Du bist eine Nachahmerin/Wo ist mein Anteil?“ und „Hast du mich gründlich genug studiert?/Du wirst niemals sein/Du bist nur eine Möchtegern-Kopie von mir“.

Gaga war das Hin und Her leid. Sie versuchte, den Streit in Howard Sterns Radiosendung herunterzuspielen. „Manche Leute sehen mich als Bedrohung für ihren Thron. Und ich will deinen verdammten Thron nicht, nein danke. Ich habe meinen eigenen und will eigentlich gar keinen Thron.“ In diesem letzten Punkt waren sie sich schließlich einig. ‚Ich glaube nicht, dass sie meine Krone will‘, sagte Madonna über die ‚langweilige‘ Fehde in der Rolling Stone -Titelstory von 2015. „Wir leben in einer Welt, in der Menschen gerne Frauen gegeneinander ausspielen.“

Die Schwesternschaft brachte die beiden schließlich näher zusammen. Als Madonna im Dezember 2016 bei den Billboard Women in Music Awards eine leidenschaftliche Rede gegen Sexismus und Frauenfeindlichkeit hielt, applaudierte Gaga ihr via Twitter. „Deine Rede … war inspirierend. Du bist so mutig und stark. Danke, dass du das für uns Mädchen bist. Wir brauchen das.“

Kanye West vs. Taylor Swift

T-Swift und Yeezy begannen ihre Fehde vor Millionen von Zuschauern bei den MTV VMAs am 13. September 2009. Der Ausrutscher des Rappers, der Beyoncé mit den Worten „Imma let you finish“ das Mikrofon entriss (er war der festen Überzeugung, dass Beyoncés „Single Ladies“ den Preis für das beste Video einer Künstlerin hätte gewinnen müssen), war so allgegenwärtig, dass sogar

🔒 Affiliate link blocked. Please accept cookies to view. Präsident Obama sich einschaltete und West als „Jackass“ bezeichnete.

Ein zerknirschter West erschien am nächsten Tag in der „The Tonight Show“, um das Unerklärliche zu erklären. „Es war unhöflich. Punkt. Ich versuche nicht, es zu rechtfertigen. Denn ich habe Unrecht gehabt“, gab er zu. Im folgenden Jahr änderte er jedoch seine Meinung. Und blieb in dieser Angelegenheit weiterhin trotzig. „Taylor hat mich in keinem Interview verteidigt. Und [sie] hat die Welle geritten und geritten und geritten“, schimpfte er im November 2010. In einem Interview mit The New York Times im Juni 2013 ging er sogar noch einen Schritt weiter. Und behauptete, er sei zu seiner Entschuldigung gezwungen worden. „Ich bereue nichts.“

Umso überraschender war es, als das strahlende Paar im Februar 2015 bei den Grammys gemeinsam für Fotos posierte. Wenige Tage später prahlte West mit einer bevorstehenden Zusammenarbeit zwischen den ehemaligen Feinden. Swift äußerte sich in einem Vanity Fair – Profil im August ähnlich warmherzig über West. „Ich mag ihn als Person. Und das ist ein wirklich guter, schöner erster Schritt.“ MTV nutzte die entspannte Stimmung und ließ Swift West bei den VMAs 2015 den Video Vanguard Award überreichen. Womit die Fehde offenbar beendet war.

Dann veröffentlichte er im Februar 2016 „The Life of Pablo“. Und alles ging schief. Der Track „Famous“ sorgte mit der Zeile „I feel like me and Taylor might still have sex/Why? I made that bitch famous“ für Aufsehen. Der kollektive Aufschrei war kaum verhallt, als er im Juni das dazugehörige Video veröffentlichte, in dem nackte Wachsfiguren mehrerer Prominenter aus Wests Umfeld – darunter Swift – neben einer Nachbildung von ihm selbst und seiner Frau Kim Kardashian im Bett zu sehen waren. Die Proteste aus Swifts Lager wurden abgeschwächt, als Kardashian ein Video veröffentlichte. Das West offenbar dabei zeigte, wie er die beleidigende Textzeile mit der Sängerin klärte.

„Ich mag deine schräge Bühne nicht“

Swift veröffentlichte einen langen Beitrag in ihren sozialen Medien , in dem sie sich gegen die Verwendung des Wortes „bitch“ aussprach. Was zuvor nicht diskutiert worden war. Aber das war nur die Einleitung zu ihrem erschütternden „Look What You Made Me Do“, einem tödlichen Rache-Song, der Ende August 2017 veröffentlicht wurde.

Obwohl West nicht namentlich erwähnt wird, sind die Texte voller Andeutungen über das Ziel. „Ich mag deine schräge Bühne nicht“, singt sie. Und spielt damit offenbar auf die schräge Bühne an, die West während seiner Saint Pablo Tour verwendet hatte. Und der vorgetäuschte Anruf, in dem sie verkündet, „die alte Taylor ist tot“, erinnert an die Kontroverse um den aufgezeichneten Anruf. In der letzten Szene des Musikvideos spielt Swift spöttisch den Moment bei den VMAs nach und fleht. „Ich möchte sehr gerne aus dieser Erzählung ausgeschlossen werden“ – ihre berühmte Antwort auf Wests „Famous“-Kontroverse, die bestätigt, dass West ganz oben auf ihrer Feindesliste steht. In Rot. Unterstrichen.

Meek Mill vs. Drake

Das kontroverse Thema Ghostwriting in der Musik war der Auslöser für die Fehde zwischen Meek Mill und Drake im Sommer 2015. Kurz nachdem Drake auf Meeks Track „R.I.C.O.“ zu hören war, äußerte sich Letzterer auf Twitter zu dem von Drake beigesteuerten Vers: „Hört auf, Drake mit mir zu vergleichen. Er schreibt seine Raps nicht selbst! Deshalb hat er mein Album nicht getwittert. Weil wir es herausgefunden haben!“

Der Rapper OG Maco unterstützte Meek und schürte die Intrige , indem er Namen nannte. D en Atlantaer Rapper Quentin Miller, einen Songwriter, der offen als Autor von Drakes Songs genannt wird. Miller selbst und Drakes Produzent Noah „40“ Shebib wiesen die Vorwürfe einer falschen Angabe der Urheberschaft zurück.

Drake veröffentlichte umgehend einen Diss-Track namens „Charged Up“. „Wow, ich fühle mich geehrt, dass du denkst, das sei inszeniert/Ich fühle mich geschmeichelt, Mann/Ich bin sogar erstaunt.“ Meek Mill twitterte „Baby lotion soft…“ Nur wenige Tage später veröffentlichte Drake einen weiteren Diss-Track, „Back to Back“, in dem er Meek noch aggressiver attackierte. Beispielsweise mit Zeilen wie „Is that a world tour or your girl’s tour?“, womit er Meek dafür kritisierte, dass er für seine Freundin Nicki Minaj auf ihrer „Pinkprint“-Tournee als Vorgruppe auftrat. Der Track wurde ein Hit. Und wurde anschließend für einen Grammy in der Kategorie „Best Rap Performance“ nominiert.

Meek antwortete mit seinem eigenen Diss-Track „Wanna Know“, den Quellen von Kevin Durant bis Whataburger als peinlichen Flop bezeichneten. Beim OVO Fest trat Drake Meek, als er am Boden lag, indem er seine beiden Diss-Tracks (plus den „R.I.C.O.“-Vers, mit dem alles angefangen hatte) performte. Und Memes auf seinen Feind projizierte. Meeks Comeback in Form von Beleidigungen auf der Bühne und einigen Tracks auf seinen EPs „4/4“ und „4/4 Pt. 2“ vom Januar 2016 kam zu spät. Und war zu schwach, sodass Drake als klarer Sieger dieser offensichtlich ungleichen Fehde hervorging.

Im Februar 2017, nachdem sich die Wogen geglättet hatten, gab Drake dem

🔒 Affiliate link blocked. Please accept cookies to view. britischen

🔒 Affiliate link blocked. Please accept cookies to view. DJ Semtex auf OVO Sound Radio.

Und sprach ausführlich über seinen Streit mit Meek. „Jeder, der jemals mit mir in einem Raum war, weiß, dass ich einer der besten Songwriter bin, Punkt. Das ist mein Job. Dafür bin ich bekannt. Ich schreibe meine größten Songs. Meine größten Hits. Der überwiegende Teil meines Repertoires stammt ausschließlich aus meiner Feder.“

Aber der Streit zwischen den beiden Künstlern, gab er zu, sei „nichts, worauf ich stolz bin. Denn es hat mich emotional genauso viel gekostet. Ich meine, nicht so viel wie ihn …“ Er kam zu dem Schluss, dass er keine Waffenstillstand in Sicht sieht.

Jack White vs. The Black Keys

Vergleiche mit den Black Keys hatten White ziemlich verärgert. Und er nutzte jede Gelegenheit, um sich von der Band zu distanzieren. „Ich habe viel mehr mit Jay-Z zu tun als mit den Black Keys“, sagte er 2010 gegenüber Rolling Stone. Und um das auch so zu halten, verbannte er Dan Auerbach aus seinem Third Man Studio.

Die Fehde eskalierte während Whites umstrittener Scheidung von Karen Elson im August 2013, als E-Mails zwischen den Ex-Partnern an die Öffentlichkeit gelangten. In einer davon beklagte White Elsons Entscheidung, ihre Kinder auf dieselbe Privatschule in Nashville zu schicken wie Auerbachs Kinder. „Das sind verdammt noch mal zwölf Jahre, in denen ich neben diesem Arschloch auf Kinderstühlen sitzen werde. Während andere Leute versuchen, uns in einen Topf zu werfen. Er bekommt wieder freie Hand, mir zu folgen. Mich zu kopieren und sich in meine Welt zu drängen.“

„In der Hälfte der Fälle sind es die Black Keys“

Die E-Mails sorgten weltweit für Schlagzeilen. Aber die Keys nahmen es gelassen. „So beschissen das auch ist, das war eine private Unterhaltung“, sagte Patrick Carney in einem Interview mit Rolling Stone im Mai 2014. Trotz der großzügigen Reaktion ließ White weiter Dampf ab. „Ich höre Fernsehwerbung, in der Musik meine Sounds kopiert, so sehr, dass ich denke, ich bin das“, sagte er Rolling Stone in einem Titelinterview im Mai 2014. „In der Hälfte der Fälle sind es die Black Keys.“

Als das Interview erschien, veröffentlichte White eine Entschuldigung auf seiner Website. „Ich wünsche den Black Keys allen Erfolg, den sie bekommen können“, sagte er. „Gott weiß, wie schwer es ist, die Leute auf eine zweiköpfige Band mit einer Plastikgitarre aufmerksam zu machen. Deshalb wünsche ich den Black Keys jede Aufmerksamkeit, die sie in dieser Welt bekommen können.“

„Wirklich sehr traurig und erbärmlich“

Es schien, als sei das Kriegsbeil begraben. Doch dann beschuldigte Carney White, ihn im September 2015 in einer Bar in Manhattan tätlich angegriffen zu haben. Carney schilderte den angeblichen Vorfall in einer langen Reihe von Tweets. „Wirklich sehr traurig und erbärmlich“, schrieb er. „Jack White ist im Grunde genommen Bill Corgans dummes T-Shirt in Menschengestalt.“

White dementierte schnell. Mehr oder weniger. „Niemand hat versucht, dich zu verprügeln, Patrick. … Hör auf, im Internet zu jammern. Und sprich wie ein Mensch von Angesicht zu Angesicht.“ Weitere Details sind rar. Aber kurz darauf löschte Carney die meisten Tweets, in denen er den angeblichen Streit schilderte. Und schrieb stattdessen einfach: „Habe eine Stunde lang mit Jack gesprochen. Er ist cool. Alles gut.“ White teilte eine ähnliche Botschaft der Versöhnung und twitterte: „Von einem Musiker zum anderen, du hast meinen Respekt, Patrick Carney.“

Die beiden standen 2010 gemeinsam auf der Bühne und sangen Perrys „Hot n Cold“ im Duett. Aber vier Jahre später sang Swift ein ganz anderes Lied. „Bad Blood“. In ihrer Titelstory der Rolling Stone vom September 2014 gab sie zu, dass der Song aus dem Album 1989 von einer anderen Frau aus der Musikbranche handelte, die „etwas so Schreckliches getan hat“, dass ihre Freundschaft für immer beendet war.

Später stellte sich heraus, dass es sich um ein Missverständnis wegen Background-Tänzerinnen handelte, die von Swifts „Red“-Tour zu Perrys „Prismatic“-Tour gewechselt waren. Obwohl sie Perry in dem Artikel nie namentlich erwähnte, teilte die „California Gurl“ am Tag nach Erscheinen des Artikels einen vielsagenden Tweet. „Hütet euch vor der Regina George im Schafspelz …“

In den folgenden Jahren meldete sich Perry regelmäßig aus der zweiten Reihe zu Wort, wenn Swift sich auf Twitter in öffentlichkeitswirksame Auseinandersetzungen verwickelte. Ein Streit mit Nicki Minaj im Jahr 2015 – die protestierte, dass ihr Video zu „Anaconda“ zugunsten von Videos, die „Frauen mit sehr schlanken Körpern“ feierten (wie der mit Supermodels gespickte Clip zu „Bad Blood“), von den VMAs ausgeschlossen worden war – veranlasste Swift zu einer Antwort. „Es sieht dir nicht ähnlich, Frauen gegeneinander auszuspielen.“ Perry merkte an, dass die Vorwürfe von Swift „ironisch“ seien, da ihr eigener VMA-nominierter Song buchstäblich von Frauen handele, die sich bekämpfen.

„Du bist berechnend/Ich habe dich durchschaut“

Die Fehde schwelte unter der Oberfläche, bis Perry im Mai 2017 „Swish Swish“, eine Single aus ihrem Album „Witness“, veröffentlichte. Texte wie „Du bist berechnend/Ich habe dich durchschaut/Weil du ein Witz bist/Und ich bin eine Killer-Queen am Spielfeldrand“ erregten die Aufmerksamkeit aller. Ein Gastvers von Minaj ließ keinen Zweifel daran, dass dies die lang erwartete Fortsetzung von „Bad Blood“ war.

Perry äußerte sich während der Pressetour zu „Witness“ sehr offen über ihre Meinungsverschiedenheiten mit Swift. Sie behauptete, Swift habe versucht, „meinen Charakter zu ermorden“. Aber Swift brauchte keine Worte, um zu antworten. Nachdem sie einige Jahre zuvor ihre Musik von Spotify genommen hatte, kündigte Swift am 8. Juni an, dass ihr Katalog am nächsten Tag um Mitternacht wieder auf den Streamingdienst zurückkehren würde. Genau zu dem Zeitpunkt, zu dem „Witness“ erscheinen sollte. In einer Pressemitteilung hieß es, dieser Schritt sei eine Feier der Verkaufszahlen von „1989“. Doch viele sahen darin einen Versuch, Perry die Show zu stehlen.

Perry war bereit, das Kriegsbeil zu begraben. Und

🔒 Affiliate link blocked. Please accept cookies to view. sagte Arianna Huffington

Zayn Malik vs. One Direction

: „Ich vergebe ihr. Und entschuldige mich für alles, was ich getan habe“. Doch Swift war noch nicht fertig. Ende August veröffentlichte sie „Look What You Made Me Do“, einen schonungslosen Angriff auf alle, die ihr jemals in die Quere gekommen waren. In dem Musikvideo, das wenige Tage später bei den VMAs Premiere feierte, ist Swift mit einer Perücke zu sehen, die verdächtig nach Perrys neuer Kurzhaarfrisur aussieht. Und sie zerstört einen Sportwagen, der dem aus Perrys Video „Waking Up in Vegas“ aus dem Jahr 2009 zum Verwechseln ähnlich sieht. Nicht zufrieden damit, Perry (scheinbar) mit einem metaphorischen Autounfall zu vergleichen, hält Swift einen Grammy in die Kamera. Möglicherweise eine Anspielung darauf, dass sie zehn davon hat und Perry keine.

Maliks Ausstieg bei One Direction schien so freundschaftlich wie möglich, als er im März 2015 seinen Abschied bekannt gab. Er gab an, sich aus dem Rampenlicht zurückziehen. Und ein „normaler 22-Jähriger“ sein zu wollen. Doch nur wenige Tage später wurden Fotos von ihm in einem Tonstudio mit dem Produzenten Naughty Boy veröffentlicht, die für Stirnrunzeln sorgten. Louis Tomlinson begann kurz nach der Trennung einen hitzigen Twitter-Streit mit Naughty. Und kritisierte dessen „rücksichtsloses“ Verhalten, ein Video retweetet zu haben, das nach Ansicht der One-Direction-Fans „eindeutig darauf abzielte, die Fans aufzuhetzen“. Und das kurz nach der personellen Veränderung der Band.

Malik selbst hielt sich damals aus dem Konflikt heraus. Doch das sollte sich im Mai ändern, als Naughty ein Foto der beiden mit dem Kommentar „Ersetzt das“ twitterte. Tomlinson, der die Nachricht als kaum verhüllten Seitenhieb auf Gerüchte interpretierte, One Direction plane, den ausgeschiedenen Malik zu ersetzen, hielt sich nicht zurück. Ein langwieriger Schlagabtausch mit Naughty gipfelte darin, dass Tomlinson schrieb: „Jesus, ich habe ganz vergessen, dass du so ein gefragter Produzent bist. Wie fühlt es sich an, auf der Karriere eines anderen mitzureiten?“ Unbeeindruckt antwortete Malik seinem ehemaligen Bandkollegen. „Weißt du noch, als du ein Leben hattest. Und aufgehört hast, gemeine Kommentare über meines zu machen?“

„Würdest du One Direction auf einer Party mit deiner Freundin hören? Ich würde das nicht tun“

Für die Fans war die Fehde eine traurige Erinnerung daran, dass Malik, der gerade alle Hinweise auf seine frühere Band aus seiner Social-Media-Biografie gelöscht hatte, in absehbarer Zukunft wohl nicht mehr zurückkehren würde. In den folgenden Monaten äußerte er sich brutal ehrlich über die neuen Veröffentlichungen von One Direction. „Ich habe die zweite Single gehört. Und ja, ich habe [ihr] Album nicht gekauft“, sagte er Billboard im Januar 2016 . In einem Interview mit Fader führte er weiter aus: „Das ist keine Musik, die ich hören würde. Würdest du One Direction auf einer Party mit deiner Freundin hören? Ich würde das nicht tun.“

Die Beziehungen zwischen den ehemaligen Freunden kühlten in diesem Winter noch weiter ab. „Die Wahrheit ist, dass ich mit keinem der Jungs wirklich gesprochen habe“, sagte er L’Uomo Vogue im Januar . „Ich habe versucht, Kontakt aufzunehmen und ihr Freund zu sein. Aber sie haben nicht einmal auf meine Anrufe oder SMS reagiert.“

Letztendlich war es eine Tragödie, die zur Wiederherstellung der Beziehungen beitrug. Nachdem Tomlinsons Mutter im Dezember verstorben war, wandte sich Malik an ihn, um ihm sein Beileid auszusprechen und ihm seine Unterstützung anzubieten. „[Zayn und ich] haben wieder Kontakt aufgenommen, die Luft gereinigt und alles geklärt“,

🔒 Affiliate link blocked. Please accept cookies to view. sagte er im August in der Radiosendung von Andy Cohen

. „Also sind wir wieder Freunde, denke ich.“

Als Liam Payne im Jahr 2024 starb, war Zayn Malik wieder da. Er war zur Beerdigung eingeladen.

Remy Ma vs. Nicki Minaj

Remy Mas Karriere wurde 2008 durch eine Verurteilung wegen Waffenbesitzes und Körperverletzung mit einer sechsjährigen Haftstrafe unterbrochen. Wodurch Minaj, die sie 2007 in „Dirty Money“ attackiert hatte, den Weg frei war, sich den Titel „Rap Queen“ zu sichern. Nach ihrer Entlassung begann Remy im März 2015 ihren Kampf um den Thron, als sie

🔒 Affiliate link blocked. Please accept cookies to view. Minajs „Truffle Butter“

remixte. Und sich damit offenbar über den Wechsel der Rapperin aus Queens zu eingängigen Electro-Songs wie „Superbass“ und „Starships“ lustig machte. Die Sticheleien gingen 2016 weiter mit Remys Vers in „Money Showers“. „Bitch claiming she the queen, what? Not hardly/Who the fuck gave you your crown, bitch? Steve Harvey?“). Dazu Phreshers Remix von „What a Minute“. „Will I smoke this bitch? Yes/Probably fail my piss test/Get rid of those fake breasts/And put a vest on this bitch chest“.

Nicki revanchierte sich im Februar 2017 mit ihrem Vers in Jason Derulos „Swalla“. „Gott segne sie, sie macht Sprüche. Aber jede Zeile ist scheiße.“ Sie legte mit einem Seitenhieb in Gucci Manes „Make Love“ nach, in dem sie auf die enttäuschenden Albumverkäufe von Remys Zusammenarbeit mit dem Rapper Fat Joe, „Plata O Plomo“, anspielte.

Remy reagierte mit einem siebenminütigen Diss-Epos namens „ShETHER“, das sich gegen Minaj richtete. „Ich bin neidisch? Schlampe, du warst glücklich, als sie mich weggenommen haben/Das Beste, was dir je passiert ist, war, als sie mich gebucht haben“, schimpfte sie in dem Track.

„yikes“

Remy gab Minaj 48 Stunden Zeit, um auf den Song zu reagieren. Was diese auch tat. Mehr oder weniger. Anstelle eines Antwort-Songs disste Minaj sie auf Instagram, indem sie einen (mittlerweile gelöschten) Screenshot der „enttäuschenden“ Albumverkäufe von „Plata O Plomo“ mit dem Kommentar „yikes“ postete. Außerdem teilte sie ein Video , in dem Beyoncé, selbst eine Pop-Königin, Minaj in ihrer Neuinterpretation von Princes „Darling Nikki“ als „Rap-Queen“ anerkannte.

Remy veröffentlichte vier Tage später einen ebenso brutalen Diss-Track, „Another One“. Und setzte die Provokation mit einem (inzwischen gelöschten) Instagram-Foto von Minaj fort, das sie mit dem Hashtag „#B4TheButtJob“ versah. Als Remy am nächsten Tag in der Wendy Williams Show auf die Fehde angesprochen wurde, antwortete sie in prächtiger Trauerkleidung: „Meine Großmutter hat mir gesagt, ich soll niemals schlecht über Tote reden.“ Minaj schlug schließlich mit Hilfe ihrer Cash-Money-Freunde Drake und Lil Wayne zurück. Und veröffentlichte „#3PackFromPARIS“, ein Trio von Diss-Tracks, angeführt von „No Frauds“.

Ihren größten Triumph feierte Remy bei den BET Awards 2017 im Juni, als sie Minajs siebenjährige Herrschaft als beste Hip-Hop-Künstlerin beendete. Während ihrer Dankesrede hielt sie inne, um einige siegreiche Zeilen aus „Spaghetti“, einem Anti-Minaj-Song aus dem Album „Plata O Plomo“, zu rappen. Am nächsten Tag entschied sich Minaj, zwei ihrer Remy-Diss-Songs, „Realize“ und „No Frauds“, bei den NBA Awards zu performen.