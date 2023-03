Ozzy Osbourne: „Wenn ich touren könnte, würde ich touren“

Foto: Getty Images for iHeartMedia, Kevin Winter. All rights reserved.

Nach der Tour-Absage im Februar hat Ozzy Osbourne nun angedeutet, doch nochmal auf Konzertreise gehen zu wollen. In der Sendung „Ozzy’s Boneyard“ des Radiosenders „Sirius XM“ hat der ehemalige Black-Sabbath-Sänger gesagt, dass er theoretisch dazu bereit wäre, auf die Bühne zurückzukehren, wenn sein Körper dies mitmache.

„Wenn ich jemals wieder so weit komme, dass ich wieder auf Tour gehen kann, gut. Aber wenn Sie mich jetzt fragen würden: ‘Kannst du in einem Monat auf Tour gehen?’ Ich könnte nicht ja sagen. Wenn ich touren könnte, würde ich touren. Aber im Moment kann ich keine Tourneen buchen, weil ich im Moment nicht glaube, dass ich sie durchziehen könnte”, erklärte er in dem Interview. Außerdem griff er die Presse an, weil über seinen Gesundheitszustand spekuliert wurde: „Ich habe in der Zeitschrift gelesen: ‘Ozzy geht auf dem Zahnfleisch.’ Ich werde verdammt noch mal nicht sterben!“

Seit einem Unfall musste der 74-Jährige bereits mehrmals an der Wirbelsäule operiert werden. Zudem leidet er seit 2019 an der Parkinson-Krankheit. Musikalisch sorgte er vergangenes Jahr mit seinem 13. Solo-Album „Patient Number 9“ letztmalig für Schlagzeilen. Das Album und die darauf befindliche Single „Degradation Rules“ wurden mit insgesamt zwei Grammy-Awards ausgezeichnet.