Prince: Seine geliebte Taube Divinity ist im Alter von 28 Jahren gestorben

Chris Cornells Familie veröffentlicht ein bewegendes Lyrik-Video zu seiner Cover-Version von John Lennons „Watching the Wheels".

Soundgarden-Sänger Chris Cornell wählte etwa ein Jahr vor seinem Tod zehn Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus, die ihn im Laufe seines Lebens besonders geprägt haben. Mit der Intention, Musikgrößen wie John Lennon, Janis Joplin, Harry Nilsson, Electric Light Orchestra oder Prince zu ehren, ging er 2016 ins Studio und nahm eine ganze Platte von Cover-Versionen seiner Lieblings-Hits auf. Nachdem seine Familie dieses Album nun nach seinem Tod veröffentlichen wird, gibt es jetzt auch das Lyric-Video zu seiner Cover-Version von John Lennons „Watching The Wheels“. Private Einblicke in Chris Cornells Leben Immer wieder fädeln sich private Fotos in die Bildershow des Videos ein. So sieht…