Prince soll „New Girl“-Cameo wegen Crush & Tischtennis-Game mit Co-Star zugesagt haben

Vor mehr als zehn Jahren wurde bei der Fox-Sitcom „New Girl“ eine Folge ausgestrahlt, in der Prince einen Gastauftritt hatte. In ihrem Podcast verriet Schauspielerin Hannah Simone nun, dass der Sänger angeblich nur ans Set kam, weil er in sie „verknallt“ war.

Prince-Musik geht klar, Flirterei nicht

In ihrem Podcast „The Mess Around with Hannah and Lamorne“, den sie zusammen mit ihrem ehemaligen Schauspielkollegen und Freund Lamorne Morris betreibt, reden sie jede Woche über ihre Zeit bei der Serie „New Girl“. Unter anderem war auch Prince ein Thema. Simone sagte dazu: „Er hat sehr lange versucht, einen Weg zu finden, um mit mir zusammen in einem Raum zu sein.“ Die 44-jährige Mimin war davon wohl nicht so begeistert. „Ich liebe einen Prince-Song. Lege gerne mal eine Prince-Platte auf. An etwas anderem war ich nicht interessiert.“ Auch Kostümdesignerin Debra McGuire äußerte sich dazu: „Der Grund, warum er das tun wollte, ist, dass er in unsere kleine Hannah verknallt war.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Ich habe den Ball einfach weggeschlagen“

Eine weitere Bedingung fürs Cameo: Prince soll auf ein Tischtennis-Spiel mit Hannah Simone gedrängt haben. Das sei wohl sein Ding gewesen, um mit den Menschen, die er gerne habe, Quality-Time verbringen zu können, so Simone erklärend. „Es war etwa 5 Uhr morgens, und sie mussten den Aufhänger [für den Abspann] schreiben, denn wie sollten sie Tischtennis in die Show einbauen? Und sie mussten diesen Aufhänger schreiben, in dem Prince seinen Wunsch erfüllt bekommen würde, der da lautete: Er wollte mit mir Tischtennis spielen.“ Die Autor:innen der Serie hätten mit dieser Szene angeblich absichtlich bis zum Ende der Folge gewartet, damit Prince nicht einfach früher abhauen würde. Für Simone wäre das ein anstrengender Tag gewesen, da sie bereits zwanzig Stunden gearbeitet habe. „Ich war so müde. […] Ich habe den Ball einfach weggeschlagen.“ Mehr Infos rund um die Zusammenarbeit mit dem Musikstar, der 2016 verstarb, gab sie nicht an.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Jedoch der „Entertainment Weekly“ zufolge nannten weitere Darsteller der Sitcom auch andere Gründe für die Teilnahme von Prince. Angeblich habe sich der Sänger weiterhin für die Romanze zwischen den zwei Serien-Charakteren Jess (gespielt von Zooey Deschanel) und Nick (Jake Johnson) stark begeistern können. So sagte Jake Johnson in der „Kelly Clarkson Show“ 2022: „[Prince] wollte in der Realität der Serie leben, und er wollte, dass Nick und Jess zusammen sind. Also sagte er, er würde die Show machen, wenn er ihnen helfen könnte, zusammenzukommen, und er konnte die ganze Fantasie ausleben.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Davon handelte die „New Girl“-Folge

Mit seinem Auftritt in der 14. Episode der dritten Staffel sorgte Prince für einen Quotenrekord der Show. Die Folge handelte davon, dass Jess gemeinsam mit ihrer besten Freundin Cece (gespielt von Hannah Simone) zu einer Party von Prince eingeladen wird. Die restlichen bekannten Serien-Charaktere, wie Nick, Schmidt (Max Greenfield), Winston (Lamorne Morris) und Coach (Damon Wayans Jr.) crashten dann die Feierei in der Villa. Prince performte in der Episode auch „Fallinlove2nite“.