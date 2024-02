Priscilla Presley begleitet Richard Lugner zum Wiener Opernball

Am Montagnachmittag (05. Februar) traf Priscilla Presley zwei Tage früher als geplant in der österreichischen Hauptstadt ein. Dort ist die 78-Jährige als Opernballgast von Bauunternehmer und Reality-TV-Darsteller Richard Lugner geladen, der die US-amerikanische Schauspielerin persönlich am Wiener Flughafen empfing. Laut Berichten von „MeinBezirk.at“ gab Lugner zuvor bereits erste Einblicke zum Outfit seines Stargasts: eine goldene Robe von der Designermarke Nina Ricci.

Lugners Tochter entscheidet über seine Begleitung

Jährlich lädt der 91-Jährige weibliche Stars ein, um ihn zu seinem Opernball in der Wiener Staatsoper zu begleiten. Anders als in den Jahren zuvor war es diesmal seine Tochter Jacqueline Lugner, die das Urteil fällte und sich für die Ex-Frau vom „King of Rock’n’Roll“ entschied. Presley wird während ihres Aufenthalts im „Grand Hotel“ hausieren und sich zwei Tage vor der eigentlichen Veranstaltung (07. Februar) in einer Pressekonferenz Fragen stellen.

2023 war Jane Fonda die Begleitung des Gastgebers. Die US-amerikanische Schauspielerin, die ebenfalls Umwelt-Aktivist ist, verzichtete bei ihrem Besuch auf einige altbewährte Traditionen. So wollte sie nicht von Lugners Stretchlimousine chauffiert werden, noch einen Walzer mit ihm tanzen.