Priscilla Presley besteht auf Grab neben Ex-Ehemann Elvis

Priscilla Presley besucht den Fotocall für "Elvis" während der 75. jährlichen Filmfestspiele von Cannes im Palais des Festivals am 26. Mai 2022 in Cannes, Frankreich.

Mit nur 14 Jahren lernte Priscilla Presley Elvis kennen – acht Jahre darauf heirateten sie. Obwohl das Paar sich 1973 trennte, vier Jahre vor dem Tod des „King of Rock ’n‘ Roll“, sei der Sänger bis heute die Liebe ihres Lebens gewesen, sagt sie immer wieder. Nun gab die Schauspielerin bekannt, dass sie später einmal neben ihrem Ex-Ehemann begraben werden will.

Im Meditationsgarten des Graceland-Anwesens in Memphis will Priscilla Presley nach ihrem Tod liegen. „Das ist es, was ich will und immer wollte“, so die 78-Jährige in der TV-Sendung „Piers Morgan Uncensored“. Der Gedanke daran, fände sie sogar „großartig“. Der Schauspielerin zufolge sei dieses Vorhaben beschlossene Sache und sogar schriftlich festgehalten.

Nachdem Elvis‘ einzige Tochter Lisa Marie Presley im Januar 2023 überraschend starb, brach ein Erbstreit zwischen Priscilla Presley und ihrer Enkelin Riley Keough aus, schließlich war die Verstorbene als Alleinerbin des Elvis-Presley-Nachlasses vorgesehen. Letztendlich einigte sich die Familie vor Gericht: Keough wird alleinige Verwalterin des Nachlasses, sowie die Treuhänderin für ihre noch minderjährigen Geschwister, während Priscilla Presley eine Pauschalzahlung in Höhe von einer Millionen US-Dollar (etwa 935.000 Euro) erhält und die Zusage für die Graceland-Beerdigung. Laut dem US-Magazin „People“ gebe es in der resultierenden Vergleichsvereinbarung des Rechtsstreits eine bestimmte Klausel, die der Schauspielerin dies zusage.

Priscillas Grab wäre nur in der Nähe von Elvis Presley

Priscilla Presleys Grab wird sich dabei nicht direkt neben dem verstorbenen Sänger befinden, sondern „so nahe wie möglich“ – das bedeutet ohne das Verschieben einer bestehenden Grabstätte. Denn momentan liegt Evis zwischen seinem Vater Vernon und seiner Großmutter Minnie begraben. Die Ruhestätte seiner Tochter Lisa Marie Presley und seines Enkels Benjamin Keough befinden sich wohl auf der anderen Seite des Gartens neben einem Brunnen.

Den Grund für ihren Wunsch begründet die Witwe stets mit ihrer andauernden Liebe für die Musiklegende. „Ich habe noch nie jemanden wie ihn getroffen und ich glaube nicht, dass ich es jemals wieder tun werde“, sagte sie jetzt. „Er hatte das größte Herz. Er hatte einen großartigen Sinn für Humor. Er hatte viel Liebe.“ Priscilla Presley hat nach dem „King of Rock ’n‘ Roll“ nie wieder geheiratet.

Zuletzt erschien das Biopic „Priscilla“, in dem die Beziehung zwischen der Schauspielerin und Elvis Presley verfilmt wurde. Der Film, der unter der Regie von Sofia Coppola entstand, wird in Deutschland ab 26. Dezember 2023 in ausgewählten Kinos als 35MM-Preview gezeigt. Ab 04. Januar 2024 startet „Priscilla“ bundesweit in den Kinos.

Der Trailer zu „Priscilla“: