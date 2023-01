Privatjet von Elvis für 260.000 Dollar versteigert

Foto: Michael Ochs Archives. All rights reserved.

Ein Jet, der einst Elvis Presley gehörte, wurde am 8. Januar versteigert. Bei der Maschine handelt es sich um einen Lockheed 1329 JetStar aus dem Jahr 1962. Der neue Besitzer übernahm das Flugzeug für 260.000 Dollar.

Elvis Ex-Frau, Priscialla Presley, wohnte der Auktion bei und lieferte im Vorfeld Informationen zum Jet. Das Flugzeug steht seit 40 Jahren in der Wüste Neu Mexicos – Elvis ließ es auf dem Rollfeld des Roswell International Air Center zurück. Über den Zustand sagte ein Person aus dem Auktionshaus: „Dies ist eine unglaubliche Gelegenheit zur Restaurierung, um eine Elvis-Ausstellung zu schaffen, an der sich die Welt erfreuen kann.“ Der Jet ist flugunfähig, da die vier Motoren und verschiedene Instrumente aus dem Cockpit entfernt wurden. Von außen hat er einige Sonnenschäden und die Farbe ist ausgeblichen. Die Innenausstattung befindet sich hingegen in einem guten Zustand.

Elvis kaufte das Flugzeug im Dezember 1976. 2017 ging es für 430.000 in den Besitz eines kalifornischen Geschäftsmanns über, der es nun zur Versteigerung gab. Der neue Besitzer erwarb den Jet, ohne ihn vorher zu besichtigen. Er plane, ihn als Attraktion zugänglich zu machen. Zwei weitere Flugzeuge von Elvis sind in Graceland ausgestellt.