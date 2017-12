Produziert Josh Homme die neue Platte von Nick Cave?

Bisher gab es wenig Überschneidungen zwischen Queens Of The Stone Age und Nick Cave & The Bad Seeds. Und doch wird gemunkelt, dass Josh Homme die kommende LP des Sängers, der gerade erst in Deutschland auf Tour sein letztes Album „Skeleton Tree“ vorgestellt hatte, produzieren könnte.

Das Gerücht stammt von Fatih Akin, der dies laut „NME" in einem Interview verkündet haben soll. Allerdings sei inzwischen jede Quelle dazu aus dem Netz verschwunden, wie „Musikexpress" nachschiebt. Zusätzlich habe das Management von Nick Cave bereits reagiert und die Behauptung dementiert. Cave und Homme „arbeiten nicht gemeinsam und wir haben auch keine Ahnung wo das ganze herkommt – es ist keine Kooperation geplant".

Fatih Akin ist großer Fan von Queens Of The Stone Age und Josh Homme

Josh Homme hat für Fatih Akins Film „Aus dem Nichts“ einige Songs beigesteuert – angeblich auch deswegen, weil der Regisseur während der Vorproduktion des Films sehr viel Queens Of The Stone Age gehört haben will. Auch der Titel des Films ist von einem Stück der Band inspiriert.