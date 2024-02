Putin benutzt Tucker Carlson, um den Boden des Kremls zu wischen

Das Interview von Tucker Carlson mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verlief genau so, wie es alle erwartet hatten: Es war weniger ein Interview als vielmehr eine Demonstration Putins, mit welcher Leichtigkeit er einen der prominentesten Medienvertreter der Vereinigten Staaten völlig überwältigen kann.

Carlson eröffnete das Interview, indem er sich direkt an die Zuschauer wandte und erklärte, er habe den Eindruck, dass Putin „aufrichtig“ davon überzeugt sei, dass „Russland einen historischen Anspruch“ auf die Teile der Ukraine habe, die es mit militärischer Macht an sich reißen wolle.

„Ist das hier eine Talkshow oder ein ernsthaftes Gespräch?“ fragte Putin Carlson gleich zu Beginn des Gesprächs, nachdem er geleugnet hatte, dass er seinen Einmarsch in die Ukraine damit begründet hatte, einen „Überraschungsangriff“ der USA und der NATO gegen Verbündete zu verhindern.

Dann begann Putin mit einem 30-minütigen Vortrag über die russische und ukrainische Geschichte, beginnend im Jahr 862, über die Gründung und den Zerfall der Sowjetunion bis hin zur Neuzeit. Carlson starrte ausdruckslos vor sich hin und nickte zustimmend, als Putin behauptete, die Ukraine habe keine unabhängige nationale Identität, die ihre Souveränität rechtfertigen würde – eine Behauptung, die Historiker und russische Propagandaexperten kategorisch zurückweisen. Carlson versuchte halbherzig, Putin auf ein anderes Thema zu lenken, wurde aber von dem Autokraten, der – wie man annehmen muss – nicht besonders empfänglich dafür ist, wenn man ihm sagt, was er tun soll, abgewimmelt.

„Es ist nicht langweilig, ich weiß nur nicht, inwiefern es relevant ist“, sagte Carlson.

„Gut“, antwortete Putin, bevor er seinen mündlichen Bericht fortsetzte.

Dieser Austausch war repräsentativ für das gesamte mehr als zweistündige Interview: Putin kam kaum ins Schwitzen, gab bei direkten Fragen kaum etwas zu und schien den Ton und das Tempo des Gesprächs von Anfang an zu kontrollieren. Er fühlte sich so wohl, dass er sich sogar über Carlson lustig machte, weil er von der CIA abgelehnt wurde, bevor er seine Medienkarriere begann.

Das Interview drehte sich weiterhin um den anhaltenden Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Der russische Präsident wiederholte viele der Argumente, die er bereits in Bezug auf seine Beweggründe für die Invasion des Nachbarlandes vorgebracht hatte – mit wenig kritischem Gegenwind von Carlson.

Putin sprach ausführlich über seinen Wunsch, die Ukraine zu „entnazifizieren“, und obwohl das Land eine dunkle Geschichte hat, in der es mit dem Nationalsozialismus und neonazistischen Gruppierungen in Verbindung gebracht wird, insbesondere im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg, sind sich Experten weitgehend einig, dass dies ein Propagandatrick ist, der als Rechtfertigung für die Invasion dient.

Putin sagte Carlson einmal, die Vereinigten Staaten hätten Besseres zu tun, als der Ukraine in einem Krieg zu helfen. „Tausende von Kilometern von Ihrem nationalen Territorium entfernt, haben Sie nichts Besseres zu tun?“ sagte Putin. „Sie haben Probleme an der Grenze, Probleme mit der Migration, Probleme mit der Staatsverschuldung … Sie haben nichts Besseres zu tun, also kämpfen Sie in der Ukraine?“

Es überrascht niemanden, der Carlsons Berichterstattung über die Ukraine verfolgt hat, dass sich die Argumentation fast vollständig mit der eigenen Meinung des ehemaligen Fox-News-Moderators zu diesem Thema deckt. Carlson gehörte zu den ersten öffentlichen Fürsprechern, die die Republikaner dazu drängten, die Hilfe für die Ukraine von einer Aufstockung der Mittel für die Grenzüberwachung abhängig zu machen.

Diese Überschneidung ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass Carlson nicht auf die Frage reagierte, wer die Nord-Stream-Pipeline gesprengt hat, und sich stattdessen auf die Frage an den Präsidenten konzentrierte.

Carlson entgegnete, dass er an diesem Tag beschäftigt war.

„Sie persönlich mögen ein Alibi haben, aber die CIA hat kein solches Alibi“, antwortete der russische Präsident und wiederholte seine Behauptung, dass die Explosion, die die große Erdgasleitung lahm legte, wahrscheinlich von den USA und ihren NATO-Verbündeten inszeniert wurde. Die Ermittlungen müssen noch klären, wer hinter der Sabotage steckt, aber 2022 deutete Carlson öffentlich an, dass er glaubt, die USA könnten für die Zerstörung der Pipeline verantwortlich sein. Die Kommentare waren so bemerkenswert, dass das russische Staatsfernsehen im vergangenen Jahr versuchte, Carlsons Entlassung bei Fox News mit seiner Berichterstattung über Nord Stream in Verbindung zu bringen.

Carlson kündigte am Dienstag an, dass er ein Interview mit dem russischen Autokraten, den er seit langem verteidigt, veröffentlichen werde. Der ehemalige Fox-News-Moderator behauptete, dass englischsprachige Nachrichtensender zu „korrupt“ seien und zu oft „lügen“, als dass man ihnen zutrauen könnte, den russischen Staatschef korrekt zu porträtieren – nicht, dass Carlson sein Publikum jemals belogen hätte.

Die Ankündigung war sofort umstritten, vor allem wegen des anhaltenden harten Vorgehens gegen die journalistische Freiheit in Russland, einschließlich der Inhaftierung ausländischer Reporter durch die russischen Behörden.

Einer dieser Journalisten ist Evan Gershkovich, ein Reporter des Wall Street Journal, der letztes Jahr während eines Auftrags in Russland von den russischen Behörden festgenommen wurde. Gershkovich wird seit März 2023 im berüchtigten Lefortovo-Gefängnis unter dem Vorwurf der Spionage gefangen gehalten.

Gegen Ende des Interviews fand Carlson schließlich sein Rückgrat, fragte Putin nach Gershkovichs Inhaftierung und schlug vor, dass der Präsident – als Zeichen seines „Anstands“ – Gershkovich in die Obhut von Carlsons Team entlässt, das ihn in die Vereinigten Staaten zurückbringen würde.

„Der Mann ist offensichtlich kein Spion, er ist ein Kind, und vielleicht hat er in irgendeiner Weise gegen Ihr Gesetz verstoßen, aber er ist kein Superspion, und das weiß jeder, und er wird als Geisel festgehalten“, sagte Carlson.

Putin lehnte es ab, sich für die Freilassung von Gershkovich zu engagieren und hielt an den Behauptungen der russischen Regierung fest, der Reporter habe illegal vertrauliche Informationen gesammelt, die Spionage darstellen. „Wir haben so viele Gesten des guten Willens und des Anstands gemacht, dass ich glaube, dass sie uns ausgegangen sind“, sagte Putin und fügte hinzu, dass er die Möglichkeit der Freilassung von Gershkovich in Betracht ziehen würde, wenn er „Gegenleistungen“ von Seiten der USA sähe.

Am Dienstag behauptete Carlson, dass sich „kein einziger westlicher Journalist die Mühe gemacht hat, den russischen Präsidenten zu interviewen“, seit Russland im Februar 2022 seine Offensive gegen die Ukraine gestartet hat. Diese Lüge war so eklatant, dass sich sogar der Kreml veranlasst sah, sie anzusprechen.

„Herr Carlson hat nicht recht“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in einer Erklärung und fügte hinzu, man habe „zahlreiche Anfragen für Interviews mit dem Präsidenten erhalten, aber meistens, soweit es die Länder des kollektiven Westens betrifft, stammen diese von großen Netzwerkmedien: traditionellen Fernsehsendern und großen Zeitungen.“

Die internationale CNN-Chefmoderatorin Christine Amanpour reagierte auf diese Behauptung auf X (früher Twitter). „Glaubt Tucker wirklich, dass wir Journalisten nicht jeden Tag versucht haben, Präsident Putin zu interviewen, seit er in der Ukraine einmarschiert ist?“, schrieb sie.

Andere prominente Journalisten schlossen sich dieser Meinung an. „Es ist höchst erstaunlich, dass Carlson sein Interview mit Putin und seine Reise nach Russland als die Arbeit eines Journalisten rechtfertigt, während westliche Journalisten buchstäblich im Gefängnis sitzen, weil sie nichts anderes getan haben, als unabhängig über Putins Russland zu berichten, ganz zu schweigen von den vielen russischen Journalisten, die inhaftiert oder ins Exil geschickt werden, um ihre Arbeit fortzusetzen“, sagte Susan Glasser, Autorin der New York Times und ehemalige Leiterin des Moskauer Büros der Washington Post, gegenüber CNN.

Die russische Journalistin Jewgenia Albats schrieb auf X, die Situation sei „unglaublich“, und fügte hinzu, dass sie – wie viele andere russische Journalisten – „ins Exil gehen musste, um weiter über den Krieg des Kremls gegen die Ukraine zu berichten. Die Alternative war, ins Gefängnis zu gehen. Und jetzt belehrt uns dieser SoB über guten Journalismus, indem er aus der 1000-Dollar-Ritz-Suite in Moskau schießt“.

„Wie um alles in der Welt konnte Carlson ein Interview mit Putin führen, obwohl die russische Regierung die journalistische Freiheit frontal angreift?“

Nach Angaben der „Moscow Times“, einer unabhängigen russischen Nachrichtenagentur, die 2022 gezwungen wurde, das Land zu verlassen, und deren Artikel innerhalb des russischen Territoriums zensiert werden, waren mehr als 1.000 unabhängige Journalisten gezwungen, das Land zu verlassen, da Putins Regime die Pressefreiheit mit aller Härte verfolgt.

Wie um alles in der Welt konnte Carlson ein Interview mit Putin führen, obwohl die russische Regierung die journalistische Freiheit frontal angreift? Für den ehemaligen Fox-News-Moderator, der über weite Strecken seiner Karriere als Propagandist für Putin tätig war – mit besonderem Augenmerk auf den russisch-ukrainischen Krieg -, war dies ein Moment, auf den er jahrelang hingearbeitet hat.

Carlson vertritt seit langem pro-russische Argumente in Bezug auf den Krieg und ging 2019 sogar so weit zu behaupten, dass er aktiv „für Russland“ war, als die Spannungen zwischen den beiden Nationen eskalierten.

Tage vor der russischen Invasion erklärte Carlson den Zuschauern von Fox News, dass die Amerikaner keinen guten Grund hätten, Putin zu „hassen“, und versuchte, die Unterstützung von Präsident Joe Biden für die Ukraine mit unbewiesenen Behauptungen in Verbindung zu bringen, dass der Präsident Millionen von Dollar von ukrainischen Staatsangehörigen angenommen habe.

Im Laufe des Krieges steigerte Carlson seine kremlfreundliche Rhetorik und seine Kritik an der Unterstützung der ukrainischen Regierung so sehr, dass seine Sendungen wiederholt vom russischen Staatsfernsehen gelobt wurden. Im März 2022 erhielt Mother Jones ein Memo des Kremls, in dem die staatlich kontrollierten Medien ermutigt wurden, „so oft wie möglich Fragmente von Sendungen des beliebten Fox-News-Moderators Tucker Carlson zu verwenden, der die Handlungen der Vereinigten Staaten [und] der NATO, ihre negative Rolle bei der Entfesselung des Konflikts in der Ukraine [und] das trotzig provokative Verhalten der Führung der westlichen Länder und der NATO gegenüber der Russischen Föderation und gegenüber Präsident Putin persönlich scharf kritisiert.“

Abgesehen von seiner Erfolgsbilanz bei der Verbreitung prorussischer Propaganda hat sich Carlson bei autokratischen Staatsoberhäuptern einen Ruf als sanfter Interviewer erworben. In seinem Bestreben, einen konservativen ideologischen Austausch zwischen amerikanischen Konservativen und internationalen rechtsgerichteten Regierungen zu entwickeln, hat Carlson freundliche, lobende Interviews mit Ungarns Viktor Orbán, El Salvadors Nayib Bukele und Argentiniens Javier Milei gegeben.

In seinen Interviews und seiner Berichterstattung über diese rechtsgerichteten politischen Führer lobt Carlson oft den Einsatz der Exekutivgewalt, um Nationen in Richtung konservativer Prinzipien umzugestalten – ungeachtet der angewandten Methoden und der Kosten für die Zivilgesellschaft und die demokratischen Institutionen. Es liegt auf der Hand, dass Carlsons Faszination für diese Figuren seinen seit langem bekundeten Wunsch widerspiegelt, in den Vereinigten Staaten einen ähnlichen Wandel herbeizuführen. Mit der Aufnahme von Putin in seine Liste hat Carlson seine Position als wichtigste Anlaufstelle zwischen der Propaganda von Autokraten und der amerikanischen Öffentlichkeit gefestigt.