Queen: Brian May und Roger Taylor nehmen an TV-Show in Japan teil

Ein neues Boxset mit wirklich allen Songs der kurzlebigen, aber einflussreichen britischen Folk-Formation lädt zum 50. Bandjubiläum zur (Wieder-)Entdeckung ein.

Nur zwei Alben war der britischen Folkband Trees beschieden, „The Garden of Jane Delawney“ und „On The Shore“. Beide Platten erschienen im Abstand von nur neun Monaten und erinnerten zumindest im Ansatz an vieles, das Fairport Convention zur selben Zeit mit großem Publikumszuspruch produzierten, nur dass der surrealistisch-psychedelische Schleier, den die Musiker, darunter die betörende Sängerin Celia Humphris, über ihre Songs legten, viele Hörer ratlos zurückließ. Anders als andere Vertreter des Psych-Folks verzichteten Trees auf den Einsatz ungewöhnlicher Instrumente, steigerten sich aber mit ruhelosen Harmonien in einen Rausch, am eindrucksvollsten wohl im bizarr interpretierten Folk-Traditional „She Moved Thro' The Fair“.…