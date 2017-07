Queen zum Anfassen: Brian May bringt Fotobuch „Queen in 3D“ heraus

Weiterlesen Brian May: „Freddie Mercury verlor wegen AIDS einen Fuß’“ Wie Brian May in einem Interview bestätigte, hat der Sänger von Queen unter seiner AIDS-Erkrankung weit mehr gelitten, als bisher bekannt war. Bald gibt es legendäre Rockmusiker quasi „hautnah”: In „Queen in 3D“ werden über 360 3-D-Fotografien zu sehen sein, die meisten davon hat Gitarrist Brian May selbst gemacht.

May hat drei Jahre darauf verwendet, die Bilder für das Buch zusammenzustellen. Die Fotos decken 46 Jahre in der Geschichte von Queen ab und reichen von Freddie Mercury bis zum Tour-Sänger Adam Lambert – wodurch das Coffee-Table-Book mehr eine Biografie, denn ein Bildband geworden ist.

Brian May:„Der Schreibprozess geschah unterbewusst“

„Der ganze Schreibprozess des Buches geschah schon beinahe unterbewusst. Als ich mir die 3D-Fotos angesehen habe, wurden Erinnerungen hervorgerufen und die Geschichten schossen nur so aus mir heraus", sagt der Gitarrist dem US-ROLLLING STONE.

In Amerika wird das Buch am 24. August bei der „London Stereoscopic Company“, die Brian May gehört, erscheinen.