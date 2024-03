Leonardo DiCaprio war im Gespräch für „Star Wars“-Hauptrolle

Hayden Christensen, der für seine Rolle des Anakin Skywalker (und Darth Vader) in „Star Wars“ bekannt ist, erzählte kürzlich, dass er Angst gehabt habe, sein ikonischer Part würde an einen anderen bekannten Schauspieler gehen – nämlich Leonardo DiCaprio.

Bevor Christensen für die Figur gecastet wurde, waren mehrere große Stars dafür im Gespräch, wie er kürzlich „Empire“ erzählte. Einer davon war Leonardo DiCaprio. Als Filmemacher George Lucas mit dem „Titanic“-Star sprach, glaubte der Schauspieler, dass er keine Chance habe, die Rolle des Anakin zu bekommen.

Christensen sagte dem Filmmagazin: „Ich hatte gehört, dass sie sich mit Leonardo und einem Haufen anderer Schauspieler getroffen hatten. Das hat mich in meiner Annahme bestätigt, dass die Rolle an einen anderen Schauspieler gehen würde.“

Er fuhr fort: „Während des gesamten Vorsprechens hatte ich mir vom ersten Tag an gesagt, dass ich die Rolle nicht bekommen würde. Es gab einfach keine Möglichkeit. Und ich glaube, das hat mir wahrscheinlich sehr geholfen, denn es hat mich in vielerlei Hinsicht befreit. Und so war es wirklich eine Überraschung für mich, als es dann doch geklappt hat.“

„Ich habe den Film gesehen und fand ihn toll“

Zu den weniger positiven Rückmeldungen bezüglich der Prequel-Filme sagte er im Interview mit dem Magazin: „Der Charakter wurde kritisiert, meine Leistung wurde kritisiert, und das war scheiße. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass ich einen Kontext hatte, der vielleicht ein wenig geholfen hat. Als ,Episode I‘ herauskam, gab es viel Aufregung darüber, dass sie einen neuen ‚Star Wars‘ machen würden, und es sollte die Hintergrundgeschichte von Darth Vader sein.“

Der Schauspieler weiter: „Aber ich hatte Freunde, die sich darüber aufgeregt haben, dass die Figur als junges Kind anfängt. Ich habe den Film gesehen und fand ihn toll. Er war alles, was ich wollte, und noch mehr. Und ich verstand die Diskrepanz zwischen dem Film, den ich gesehen hatte und der Negativität in einigen Kritiken nicht.“

In den beiden Disney+-Serien „Obi-Wan Kenobi“ und „Ahsoka“ stand Christensen kürzlich erneut als Skywalker vor der Kamera. Auch dieses Jahr sollen wieder vier neue „Star-Wars“-Serien auf Disney+ erscheinen. Außerdem wurde ein Film zur Serie „The Mandalorian“ angekündigt.