Chronik des R-Worts, Lieblingsschimpfwort der MAGA-Bewegung

Am Abend vor Thanksgiving wandte sich der US-Präsident auf seiner Social-Media-Plattform in einem langen Wutausbruch an die Öffentlichkeit und behauptete, die Einwanderung zerstöre das Land.

In einem fragwürdigen Beispiel, das Donald Trump in seinem Truth-Social-Post anführte, warnte er fälschlicherweise, dass „Hunderttausende von Flüchtlingen aus Somalia“ den Bundesstaat Minnesota „vollständig übernehmen“ würden, mit gefährlichen Migrantenbanden auf den Straßen, während Bürger ängstlich in ihren Häusern kauerten.

Trump machte dafür ausdrücklich Gouverneur Tim Walz verantwortlich, den demokratischen Vizepräsidentschaftskandidaten von 2024. „Der schwer retardierte Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, tut nichts, entweder aus Angst, Inkompetenz oder beidem“, fauchte Trump.

Politische Eskalation und Verrohung der Sprache

In gar nicht allzu ferner Vergangenheit wäre es undenkbar gewesen, dass ein Präsident seinen politischen Gegner mit einem abwertenden Begriff für Menschen mit geistigen Behinderungen angreift. Selbst ein Republikaner, der Staatssenator von Indiana Mike Bohacek, wies Trump in einem Facebook-Post für seine Wortwahl zurecht und sagte, dies sei Grund genug, sich gegen eine von den Republikanern favorisierte Neuziehung von Wahlkreisen im Staat zu stellen. „Ich setze mich seit der Geburt meiner zweiten Tochter, die das Down-Syndrom hat, unapologetisch für Menschen mit geistigen Behinderungen ein“, schrieb er und bemerkte, dass Trumps „Wahl der Worte Konsequenzen hat.“ (Trump verdoppelte erwartungsgemäß seinen Standpunkt wenige Tage später.)

„Siegeszug des R-Worts“

Die Beleidigung des Präsidenten entstand nicht aus dem Nichts. Im Internet, während der Wahl 2024 und im ersten Jahr seiner zweiten Amtszeit, verwendeten MAGA-Influencer zunehmend das R-Wort, um gewissenhafte „woke“ Liberale zu beleidigen und zu skandalisieren – und normalisierten damit einen Schimpfbegriff, der weitgehend aus dem nationalen Vokabular verschwunden war. Der Trend spiegelt nicht nur eine Verrohung der öffentlichen Diskurskultur unter Trump wider, sondern auch neue Tiefpunkte an Gefühllosigkeit und Grausamkeit in Amerika, wobei Aktivisten für Menschen mit Behinderungen vor der entmenschlichenden Wirkung des Begriffs warnen.

Elon Musk allein hat das Wort seit Anfang 2024 mehr als 30 Mal auf seinem X-Account verwendet, während Joe Rogan sagte, dass seine Rückkehr einen wichtigen Sieg für Rechtskonservative darstelle. „Das Wort ‚retarded‘ ist zurück, und es ist einer der großen kulturellen Siege“, prahlte der Podcaster in einer April-Episode seiner Show.

Luvell Anderson, Leiter der Philosophieabteilung der University of Illinois in Urbana-Champaign, hat ausführlich über die lexikalische Kategorie von Schimpfwörtern geschrieben. Er beschreibt das Bestreben aus dem Trump-Lager, das R-Wort wieder in die öffentliche Sprache einzuführen, als Teil eines größeren Projekts der ideologischen Behauptung. „Der Versuch, ‚retarded‘ wieder in die öffentliche Sprache einzuführen, hat weniger mit einer Bedeutungsverschiebung zu tun als mit einem Versuch, Werte zu verschieben“, erklärt er. „Aus Sicht der extremen Rechten ist die Wiedereinführung eines Wortes, das uns verboten wurde, ein Akt des Aufbegehrens, um Macht zurückzugewinnen. Offener Trotz ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die alten Gatekeeper nicht mehr das Sagen haben.“

Ursprünge des Begriffs und frühe medizinische Verwendung

Wie genau sind wir hierher gelangt? Um das zu verstehen, müssen wir die Geschichte und Entwicklung dieses problematischen Begriffs über Jahrhunderte hinweg verfolgen.

„Retard“ ist ein Verb, das vom lateinischen Verb „retardare“ abgeleitet ist und „verlangsamen“ oder „verzögern“ bedeutet. Etwas oder jemanden in seinem Fortschritt zu behindern, heißt, es zu „retardieren“. „Retarded“ ist das entsprechende Adjektiv und beschreibt, was verlangsamt wurde, während „retardant“ dasjenige beschreibt, das diese Hemmung verursacht. Englische und andere Sprachen enthalten Versionen dieser Wörter seit dem 15. Jahrhundert.

Bis zum 19. Jahrhundert begannen klinische Psychologen, alte Wörter wie „Idiot“ und „Schwachsinniger“ zu verwenden, um Menschen mit geistigen Behinderungen zu kategorisieren – und manchmal neue zu erfinden. 1910 prägte der amerikanische Eugeniker Henry H. Goddard etwa den Begriff „Moron“ als Ersatz für „feeble-minded“. Solche Diagnosen bedeuteten in dieser Ära meist soziale Ausgrenzung, oft verbunden mit Institutionalisierung und Sterilisation.

Vom Fachbegriff zum Schimpfwort

Als diese Wörter außerhalb klinischer Kontexte als Beleidigungen verwendet wurden, suchten einige in der medizinischen Gemeinschaft nach weniger belasteten Begriffen. Die erste bekannte Verwendung von „retarded“, um geistig behinderte Menschen zu beschreiben, stammt aus dem Jahr 1895, und „mental retardation“ ersetzte nach und nach die ältere Terminologie in der medizinischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Dies spiegelte sich auch in den Namen von Interessenverbänden wider. Dennoch blieb „retarded“ bis in die 1980er und 1990er Jahre wissenschaftlich akzeptierte Sprache.

John McWhorter, außerordentlicher Professor für Linguistik, sagt, dass das R-Wort teilweise als neutralisierende Lösung gedacht war, nachdem ältere Begriffe zu beleidigenden Slangwörtern geworden waren. Doch sobald „retarded“ dieselbe negative Wirkung wie „moron“ entfaltete, wechselte man zu neuen Begriffen wie „special needs“.

Das Problem: Der Ersatzbegriff tritt in ein Euphemismus-Hamsterrad. „Ein Wort nimmt unangenehme Assoziationen an“, sagt McWhorter. Der neue Begriff lädt sich ebenfalls negativ auf – wie bei der Entwicklung von „crippled“ zu „handicapped“ zu „disabled“.

Aktivismus und gesetzliche Veränderungen

Das R-Wort gewann in der Mitte des 20. Jahrhunderts schnell an Bedeutung als salopper Ausdruck zur Herabsetzung. In den 1970er Jahren kämpften Aktivisten für Menschen mit Behinderungen gegen den Begriff. Anderson erklärt, dass dieser Prozess – die sogenannte Pejoration – häufig vorkommt. Auch Begriffe wie „idiot“, „feeble-minded“ und „Negro“ durchliefen diese Entwicklung.

„Der Status und die Bedeutung von Ausdrücken hängen von Sprachideologien ab“, sagt er. Dass das R-Wort für Menschen verwendet wurde, die nicht behindert waren, zeige einen Mangel an Empathie für jene, die es sind.

2009 starteten Jugendaktivisten der Special Olympics die Kampagne Spread the Word to End the Word, die Schüler im ganzen Land dazu aufrief, den Begriff nicht mehr abwertend zu verwenden. Die Kampagne wurde später zu einer breiteren Bewegung für Inklusion.

2010 unterzeichnete Präsident Obama Rosa’s Law, benannt nach der neunjährigen Rosa Marcellino, die dafür kämpfte, den Begriff „mental retardation“ aus den Unterlagen ihres Bundesstaates zu entfernen. Das Gesetz ersetzte diesen Ausdruck bundesweit durch „intellectual disability“. Einige Bundesstaaten hatten die Änderung bereits vorgenommen.

Doch es zeigte sich, dass einige den Begriff nicht aufgeben wollten. 2012 nannte die Kommentatorin Ann Coulter Obama ein „retard“, löste Empörung aus – und weigerte sich dennoch, sich zu entschuldigen. Sie bestand darauf, dass sie den Begriff als Synonym für „Verlierer“ benutze.

Das Comeback im Kulturkrieg

Trumps Kampagne 2016 brachte Momente extremer Unhöflichkeit hervor, darunter das berüchtigte Nachäffen des Journalisten Serge Kovaleski. In seiner Amtszeit nutzte Trump häufig Kraftausdrücke. Doch erst 2024 – in einer Wahl, in der er Biden als kognitiv abbauend darstellte – bemühte sich die MAGA-Bewegung gezielt um die Wiederbelebung des R-Worts.

Getrieben wurde dies durch Musks Übernahme von Twitter, nun X, und die Deregulierung der Plattform. Er interagierte offen mit Accounts wie „Retard Finder“, die das Schimpfwort zur politischen Demütigung einsetzen.

Forscher der Montclair State University dokumentierten nach Musks Post „F u retard“ einen Anstieg der R-Wort-Verwendung von über 200 Prozent – mehr als 300.000 Posts in zwei Tagen.

Social-Media-Dynamiken und Hassrede

Die Forscher betonten, dass solche Ereignisse kein „isolierter Ausrutscher“ seien, sondern Zeichen eines verschärften Klimas. Meta baute zeitgleich Moderationsregeln ab, im Vorfeld einer weiteren Trump-Amtszeit.

Neue Daten zeigten: Nachdem Trump Walz als „retardiert“ bezeichnete, stieg die Nutzung des Begriffs auf X um 225,7 Prozent – 1,12 Millionen Posts in einer Woche.

„Viele Menschen stehen unter ähnlichen Stressfaktoren“, sagt Studienautor Benton. Das Verwenden eines verletzenden Begriffs könne ihnen ein Gefühl von Macht geben: „Man geht vom Gefühl der Verwundbarkeit dazu über, als gefährlich wahrgenommen zu werden.“

Benton zufolge suchen Rechtskonservative Bestätigung, indem sie andere wütend machen. Die Popularität des Begriffs falle zudem in eine Zeit, in der MAGA-Stimmen behaupten, Empathie habe dem Land geschadet – und richtet sich ironischerweise gegen eine Gruppe, die besonders auf soziale Sicherung angewiesen ist.

Peterka-Benton sagt: „Das Nichternennen des R-Worts ist zum Synonym für ‚woke‘ geworden.“ Die heutige Nutzung diene dem Versuch, Kontrolle darüber zurückzugewinnen, was öffentlich gesagt werden dürfe – und lenke gleichzeitig von größeren Problemen ab: wirtschaftliche Ungleichheit, ungeklärte Fragen zu Trump und Epstein sowie die Dämonisierung von Migranten.

Gesellschaftliche Folgen und politischer Kontext

Unabhängig von seinem ideologischen Nutzen sei das R-Wort auch ein Ventil, um politische Enttäuschungen zu kaschieren: steigende Lebensmittelpreise, stockende Ermittlungen, die Gefahr eines Krieges mit Venezuela, drohende Verluste von Medicaid-Leistungen.

Doch online darf man das Wort „retarded“ frei verwenden. Ein X-Nutzer fasste die Lage zu Trumps Umfragewerten so zusammen: „Ihr wolltet die Rückkehr ins Amerika von 2019, aber alles, was ihr bekommen habt, ist der R-Word-Pass.“

Und das wirkt bereits jetzt wie ein schlechter Deal.