Trumps Begnadigungswelle – Korruption als Regierungssystem

Sie haben wahrscheinlich gehört, dass der Cosplay-Verteidigungsminister Pete Hegseth mutmaßliche Drogenschmuggler-Boote aus Venezuela in extralegalen Tötungen in die Luft jagt, die dem Begriff „Krieg gegen Drogen“ eine neue Bedeutung geben.

Der Widerspruch ist der Punkt

Aber Sie haben vielleicht nicht gehört, dass sein Chef gerade den ehemaligen Präsidenten von Honduras, Juan Orlando Hernández, begnadigt hat, der in einem US-Gefängnis eine 45-jährige Haftstrafe verbüßte. Weil er sein Amt missbraucht hatte, indem er laut Staatsanwälten „eine der größten und gewalttätigsten Drogenhandelsverschwörungen der Welt“ anführte.

Wenn Sie von dieser kognitiven Dissonanz ein Schleudertrauma bekommen, liegt das daran, dass Sie aufpassen. Für jemanden, der ständig darüber spricht, wie sehr er Drogen hasst – und nun überlegt, dies als Vorwand zu nutzen, um das verhasste Maduro-Regime auszuschalten –, hat Trump die merkwürdige Angewohnheit entwickelt, Drogendealer zu begnadigen.

Einen Tag nach seiner jüngsten Amtseinführung begnadigte Trump den Gründer der Silk-Road-Website, die als Drogenumschlagsplatz im Darknet berüchtigt war. Es folgte die seltsame Strafmilderung für den Gründer der Gangster Disciples in Chicago. Die die „Windy City“ mit Kokain überschwemmten.

Muster des Machtmissbrauchs

Diese Merkwürdigkeiten sind Teil eines größeren Musters. Denn Trump hat allein in diesem Jahr mehr als 2.000 Begnadigungen und Strafmilderungen ausgesprochen. Zehnmal so viele wie in seiner gesamten ersten Amtszeit. Die präsidentielle Begnadigung ist in der Verfassung verankert. Doch Trump geht es nicht um Gnade oder die Behebung objektiver Ungerechtigkeiten, wie es die Gründer beabsichtigten.

Er missbraucht die Befugnis, um parteipolitische Verbündete zu belohnen. „Zahl-für-Begnadigung“-Systeme zu ermöglichen. Und zu versuchen, Korruption zu entkriminalisieren.

Gefälligkeiten für Loyalisten

Gleich zu Beginn bot Trump allen MAGA-Anhängerinnen und Anhängern, die am 6. Januar das US-Kapitol angriffen, Begnadigungen an – also jenen, die versuchten, die Wahl 2020 zu kippen. Diese Liste umfasste gewalttätige Personen, die Polizisten attackierten, und solche mit umfangreichen Vorstrafen.

Letzten Monat fügte er pauschale Begnadigungen für jene weißen Kragen hinzu, die den Putschversuch organisatorisch vorantrieben – darunter seine Anwälte Rudy Giuliani, John Eastman und Sidney Powell. Das Rechtsstaatlichkeitsprinzip gilt nicht für Trump-Loyalisten.

Begnadigungen gegen Geld

Auch eine ganze Reihe gut vernetzter Geschäftsleute erhielt präsidiale Gnadenakte. Ein ehemaliger Geschäftsführer eines Pflegeheims, der wegen Steuervergehen in Haft gehen sollte, wurde plötzlich verschont, nachdem seine Mutter an einer Trump-Fundraising-Veranstaltung für eine Million Dollar teilgenommen hatte, die persönlichen Zugang zum Präsidenten versprach.

Wie Ken Vogel von der New York Times berichtete, ersparte die wundersam rechtzeitige Begnadigung Paul Walczak nicht nur eine fast 4,4-Millionen-Dollar-Rückzahlung, sondern auch die 18-monatige Haftstrafe, die nur zwölf Tage zuvor verhängt worden war. Ein Richter hatte die Inhaftierung damit begründet, dass es „keine Frei-von-Haft-Karte für Reiche“ gebe.

Es gibt sie doch: Wenn man Trump unterstützt

Der Richter sprach zu früh. Für Trump-Unterstützer gibt es Frei-von-Haft-Karten – zum richtigen Preis. Der CEO des gescheiterten Elektro-LKW-Unternehmens Nikola, der Milliardär Trevor Milton aus Utah, erhielt eine vollständige Begnadigung, nachdem er Investoren betrogen hatte.

Es war sicherlich nur ein Zufall, dass Milton und seine Frau weniger als einen Monat vor der Wahl 2024 jeweils fast eine Million Dollar an ein Trump-Super-PAC überwiesen hatten. Teuer, aber Begnadigungen sind unbezahlbar.

Die übelsten Fälle

Noch berüchtigter ist der Fall des Binance-Milliardärs Changpeng Zhao, „reichster Mann der Kryptobranche“, der sich zuvor wegen Geldwäsche schuldig bekannt hatte – Geldwäsche, die laut US-Staatsanwälten Hamas-Terroristen und russische Drogenhändler begünstigte.

Zhao „rehabilitierte“ sich, indem er das Krypto-Geschäft der Trump-Familie unterstützte, das laut „Wall Street Journal“ „im vergangenen Jahr rund 1,4 Milliarden Dollar einbrachte – weit mehr als das Immobilienportfolio des Präsidenten je jährlich erwirtschaftet hat“.

Als Trump in 60 Minutes auf diese dubiose Begnadigung angesprochen wurde, sagte er, er wisse nicht, wer Zhao sei.

Korruption als Dauerschleife

Doch vielleicht profitieren korrupten Politikern am verlässlichsten von Trumps Gnadenakten. Dazu gehören Namen, die für tölpelhafte Korruption stehen: George Santos, Rod Blagojevich, Michael Grimm, Duncan Hunter und Duke Cunningham.

Immer mehr belastete Politiker

Auch lokale gewählte Trump-Loyalisten sind darunter, etwa der Sprecher des Staatsparlaments von Tennessee, Glenn Casada, der wegen Betrugs verurteilt wurde, und die Stadträtin von Las Vegas, Michele Fiore, die Spendengelder für ein Gedenkprojekt für getötete Polizisten für private Ausgaben nutzte. Seit dieser Woche steht auch der konservative Texas-Demokrat Henry Cuellar auf der Liste, der vom Biden-Justizministerium angeklagt wurde, weil er fast 600.000 Dollar an Bestechungsgeldern von einem aserbaidschanischen Ölkonzern und einer mexikanischen Bank angenommen hatte.

Ein erschöpfender, aber unvollständiger Katalog

Diese Liste ist erschöpfend, aber längst nicht vollständig. Trumps Begnadigungs-Exzess wird nicht nur von seiner Bitterkeit als erster verurteilter Präsident der USA angetrieben, sondern auch von seinem Wunsch nach unterwürfigen Loyalitätsbekundungen derjenigen, die er verschont.

Dank der katastrophalen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zur präsidentiellen Immunität droht weiterhin eine Welle neuer Begnadigungen für alle, die Trump über die Verfassung stellen.

Die schleichende Normalisierung

Eine krankhafte Rationalisierung breitet sich über das Land aus: Dass man Trump hofieren müsse, wenn man Geschäfte machen wolle. Diese Haltung zerfrisst die demokratische Integrität wie Säure. Wenn diese wahnhafte Ära endet, werden wir Reformen brauchen, die die Macht des Präsidenten einschränken, weil viele ungeschriebene Leitplanken auf der Annahme beruhten, dass Tugend und Charakter zur Selbstkorrektur führen würden.

Die Gründer rechneten offenbar nicht mit einer Zeit, in der Schamlosigkeit als politische Superkraft gilt.

Begrenzung der Begnadigungen

Deshalb brauchen wir Reformen, um den Missbrauch der Begnadigungsbefugnis zu stoppen. Eine Verfassungsänderung ist der schwierigste Weg, obwohl in der Vergangenheit beide Parteien über Begnadigungen des jeweils anderen Präsidenten empört waren.

Der Abgeordnete Steve Cohen hat eine Änderung vorgeschlagen, die präsidiale Begnadigungen „klarstellen und begrenzen“ würde – Selbstbegnadigungen verbieten und Begnadigungen untersagen, die dem Präsidenten persönlich nutzen oder für Verbrechen ausgesprochen werden, die gemeinsam mit ihm begangen wurden. Klingt nach gesundem Menschenverstand, doch die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit wirkt in unserer dummen hyper-parteilichen Zeit unerreichbar.

Ein realistischeres Gesetz

Ein praktisch umsetzbarer Ansatz könnte im Kongress verfolgt werden: Ein Gesetzentwurf namens Abuse of Power Prevention Act würde verlangen, dass das Justizministerium und der Präsident die Details der Verbrechen sowie die Begründung der Begnadigung an den Kongress übermitteln. Er würde klarstellen, dass das Bestechungsgesetz auf präsidiale Begnadigungen anwendbar ist und Selbstbegnadigungen verbieten. Die Website Just Security bietet eine gute Zusammenfassung dieser Optionen.

Alltagsskandal

Trumps Begnadigungs-Orgie ist ein täglicher Skandal, der die Normen der amerikanischen Demokratie deformiert. Doch populäre Wut über Korruption ist historisch eine Kraft, die Möchtegern-Autokraten zu Fall bringt.

Menschen verstehen, dass Korruption zutiefst unfair ist – solange sie verstehen, wie sie ihr Leben beeinflusst. Denken Sie beim Lesen dieser Liste daran: Die Reichen, Vernetzten und Mächtigen bekommen unter Präsident Trump Frei-von-Haft-Karten.