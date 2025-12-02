Warum Berlin im Januar für Radiohead vielleicht keine Option ist

In den sozialen Medien äußern sich Enttäuschung und Wut über die Verlegung der Radiohead-Konzerte in Kopenhagen. Die ersten beiden der vier Auftritte in der dänischen Hauptstadt werden nun für den 15. und 16. Dezember 2025 anberaumt. Der Grund: Sänger Thom Yorke kämpft aktuell mit einer „extremen Halsentzündung“, die es ihm momentan „unmöglich macht zu singen“. Das vermeldete die Band auf Facebook und Instagram.

Während viele Fans Verständnis für den erkrankten Yorke zeigen und Genesungswünsche senden, sind andere enttäuscht bis wütend. Vor allem solche Fans, die weite Strecken bis nach Kopenhagen zurücklegen mussten oder müssen. Vor allem aus dem Ausland. Die müssen nun schauen, ob sie Hotelbuchungen und Flüge stornieren können.

Nun bangen Fans in Deutschland um die geplanten Auftritte der Band in Berlin (8. bis 12. Dezember 2025). Die entscheidende Frage lautet: Wird Yorke rechtzeitig wieder fit genug sein, um mehrere Abende hintereinander zwei Stunden lang zu singen?

Was das für die Berlin-Konzerte von Radiohead bedeutet

Radiohead gaben in den sozialen Medien lediglich bekannt, dass Yorke „eine extreme Halsentzündung“ habe, ohne konkretes Erkrankungsdatum. Der entsprechende Post stammt vom 1. Dezember, die Symptome dürften also spätestens seit dem 30. November bestehen.

Medizinisch betrachtet wäre eine vollständige Erholung frühestens ab Mitte Dezember wahrscheinlich. Nach allgemeiner ärztlicher Einschätzung bis zur Erholung der Stimme (2-4 Wochen) wäre damit die Einhaltung der Berlin-Termine von Radiohead nicht hundertprozentig gewährleistet. Demnach könnte Thom Yorke frühestens Mitte Dezember wieder ganze Konzerte singen.

Colin Greenwood ist im Januar auf Tournee – mit Nick Cave

Noch sollen die Berlin-Konzerte von Radiohead aber wie geplant stattfinden. Erlaubt sei mal das Gedankenspiel, dass das nicht klappt: Konzerte um Weihnachten herum wären in großen Arenen vielleicht genauso kompliziert zu buchen wie „zwischen den Jahren“ oder gar Silvester. Unabhängig davon, dass viele aus dem Ausland anreisende Fans (für Berlin haben Radiohead eine Ticket-Kauf-Zone in nahezu ganz Osteuropa ausgewählt) diese wichtigen Tage im Dezember vielleicht lieber in der Heimat verbringen wollen.

Wären Nachholtermine im Januar denkbar? Hier ergäbe sich ein anderes Problem: die Verfügbarkeit eines Radiohead-Musikers. Sofern Radiohead-Bassist Colin Greenwood Teil von Nick Caves Live-Band bleibt, ist der Januar 2026 nämlich recht dicht mit Tourdaten von Nick Cave.

Vom 16. Januar bis 06. Februar 2026 ist Cave in Australien und Neuseeland unterwegs. Zehn Konzerte mit den Bad Seeds. Dann blieben für Radiohead in Berlin quasi nur die ersten beiden Januar-Wochen sowie die Zeit ab Februar.

Aber das alles sind Spekulationen – wenngleich Spekulationen, die sich bewahrheiten könnten. Wir hoffen, dass Radiohead vom 08. bis 12. Dezember vier Konzerte hierzulande absolvieren. Mit einem gesunden Thom Yorke.