Thom Yorke erkrankt: Experten über die Chance der Berlin-Shows

John Carpenters „Halloween“-Interview: „In meinem Leben, in meinem Kopf ist immer Musik“

Radiohead mussten ihre beiden Kopenhagen-Konzerte verschieben, weil Frontmann Thom Yorke an einer schweren Halsentzündung leidet. Nun bangen Fans in Deutschland um die geplanten Auftritte der Band in Berlin (8. bis 12. Dezember 2025). Die entscheidende Frage lautet: Wird Yorke rechtzeitig wieder fit genug sein, um mehrere Abende hintereinander zwei Stunden lang zu singen?

Medizinische Fakten zur Stimmband-Erholung

Wenn Yorkes Erkrankung eine akute Laryngitis – also eine Entzündung des Kehlkopfs und der Stimmbänder – ist, dauert die Genesung laut medizinischen Quellen meist ein bis zwei Wochen. Mit konsequenter Schonung, ausreichender Flüssigkeitszufuhr und dem Vermeiden von Reizstoffen kann sich die Stimme oft schon innerhalb weniger Tage normalisieren.

Ist die Entzündung jedoch stärker – etwa mit massiver Reizung oder Heiserkeit – kann die vollständige Heilung mehrere Wochen beanspruchen.

Wann ist Singen wieder möglich?

Wenn keine bleibenden Schäden vorliegen und Yorke seine Stimme schont, gilt folgende Einschätzung:

0–7 Tage nach Beginn: Die Stimme ist meist heiser oder ganz weg, Singen ist nicht ratsam.

1–2 Wochen: Normales Sprechen ist oft wieder möglich, leichtes Summen eventuell auch – Singen bleibt jedoch riskant.

2–4 Wochen: Nach konsequenter Schonung kann vorsichtiges Singen wieder möglich sein, sofern die Stimme stabil bleibt.

Ab 4 Wochen: Eine vollständige Belastung ist meist wieder realistisch.

Wer nach einer starken Kehlkopfentzündung singen will, sollte frühestens nach zwei bis vier Wochen langsam beginnen. Idealerweise mit stimmhygienischer Unterstützung und gezieltem Training.

Was das für die Berlin-Konzerte von Radiohead bedeutet

Radiohead gaben in den sozialen Medien lediglich bekannt, dass Yorke „eine extreme Halsentzündung“ habe, ohne konkretes Erkrankungsdatum. Der entsprechende Post stammt vom 1. Dezember, die Symptome dürften also spätestens seit dem 30. November bestehen.

Medizinisch betrachtet wäre eine vollständige Erholung frühestens ab Mitte Dezember wahrscheinlich. Nach allgemeiner ärztlicher Einschätzung bis zur Erholung der Stimme (2-4 Wochen) wäre damit die Einhaltung der Berlin-Termine von Radiohead nicht hundertprozentig gewährleistet. Demnach könnte Thom Yorke frühestens Mitte Dezember wieder ganze Konzerte singen.