Rami Malek nächster Bond-Bösewicht in „Shatterhand“?

"Bohemian Rhapsody" gehört zu den großen Gewinnern der 91. Verleihung der Academy Awards. Der Preis für den besten Film wurde allerdings die Überraschung des Abends.

"Bohemian Rhapsody" hat seine Favoritenrolle der letzten Wochen bei den Oscars tatsächlich bestätigt. In Los Angeles gab es am Sonntag (24. Februar, in Deutschland in der Nacht zu Montag) insgesamt vier Goldjungen. Der wichtigste Preis davon dürfte natürlich der für Freddie-Mercury-Darsteller Rami Malek gewesen sein. Er gewann in seiner Dankesrede alle Herzen des Publikums im Saal und vor den Fernsehschirmen, als er sagte, dass mit der Geschichte über den Queen-Sänger vor allem die eines homosexuellen Migranten gewürdigt würde - und dass solche Storys bitternötig seien. Drei weitere Oscars heimste das Biopic vor allem in tschnischen Kategorien ein, darunter in jenen…