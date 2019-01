„Bodyguard“-Produzent: Richard Madden wird nächster „James Bond“

Nach seinem Golden-Globe-Gewinn stehen Rami Malek viele Türen offen. Den Freddie-Mercury-Darsteller reize nun die Rolle eines James-Bond-Schurken.

Schon seit einigen Monaten wird Rami Malek mit dem kommenden, 25. James-Bond-Film in Verbindung gebracht. Das noch unbetitelte Werk mit Daniel Craig als 007 soll 2020 in die Kinos kommen. Allerdings soll Malek nicht an der Rolle des Geheimagenten interessiert sein – sondern an der des Bösewichts. In einem Interview sprach der 37-Jährige über seine Zukunft, hält sich jedoch bedeckt. Auf Bond angesprochen, sagte er: „Das müssen wir sehen. Es wäre toll, einen Bösewicht zu spielen, das wäre eine Traumrolle für mich“, sagte er zu „Entertainment Weekly“. Aber: „Ich möchte dazu nicht so viel sagen.“ Steht „Mr. Robot“ im Weg?…