Rammstein: Alle Sicherheitsvorkehrungen für die Berlin-Konzerte auf einen Blick

Am 15., 16. und 18. Juli spielen Rammstein im Rahmen ihrer aktuellen Stadion-Tournee drei Konzerte in Berlin. Aufgrund der vorangegangen Ereignisse zur Causa Rammstein und Till Lindemann, ist davon auszugehen, dass die Konzerte im Berliner Olympiastadion von starken Protesten und Demonstrationen begleitet werden.

Aufgrund der erwarteten Proteste vor dem Konzertgelände hat das Olympiastadion seine Sicherheitsvorkehrungen für die Rammstein-Auftritte erhöht. So soll beispielsweise verhindert werden, dass unerlaubte Gegenstände auf das Gelände gelangen.

Aus Sicherheitsgründen ist es verboten Glasflaschen, Dosen, Hartverpackungen oder sonstige als Wurfgeschosse verwendbare Gegenstände, wie z.B. Deos, Parfums, Regenschirme etc., auf das Gelände mitzubringen. Diese Gegenstände werden daher beim Einlass ins Stadion abgenommen. Gleiches gilt für zu großes Gepäck.

Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, deren größte Seite größer als das Format „DIN A4“ (21,0 x 29,7 cm) ist. Um Wartezeiten beim Einlass zu minimieren, werden alle Konzertbesucher:innen darum gebeten, generell von der Mitnahme von Taschen abzusehen. Vor Ort gibt es keine Möglichkeit die Taschen abzugeben.

Verboten sind folgende Gegenstände:

Große Taschen wie Rucksäcke, Shopper-Taschen, Reisetaschen, Koffer, Körbe und Kühltaschen

professionelle Kameras mit Wechsel- und/oder Zoomobjektiven und Videofunktion

Audio- und Videoaufnahmegeräte aller Art

Licht- und Videoausrüstungen

Actionkameras

Selfie Sticks

elektronische Geräte wie z.B. Tablets, Laptops, große Powerbanks mit Ausnahme von normalgroßen Powerbanks, Mobiltelefone und E-Zigaretten

Essen und Getränke (beides ist im Stadion erhältlich), mit Ausnahme von nicht-alkoholischen Getränken in einem Getränkekarton oder einer PET-Flasche mit einem maximalen Volumen von 0,5 l

Stühle, Hocker, Klappstühle

Waffen, Messer, Taser, Schlagstöcke, Pfefferspray, etc.

Glasbehälter

Taschenlampen, Schlüssel- & Geldbörsenketten, Leuchtstäbe, Laserpointer

große Fahnen und Poster (inkl. Stöcke)

Helme

Regenschirme (ausgenommen Taschenschirme)

Des Weiteren wird es an den drei Abenden im Olympiastadion sogenannte „Awareness Buddies“ geben. Dabei handelt es sich um Mitarbeiter:innen, die als Ansprechpartner:innen für Probleme im Olympiastadion fungieren sollen. Die Team-Mitarbeiter:innen gehören der Gruppe „Inklusion muss laut sein“ an.

Per Petition hat man vorab versucht, die Auftritte von Rammstein in Berlin zu verbieten. Trotz zahlreicher Kritik und Protestaktionen, die sich für ein Auftrittsverbot der Band einsetzten, werden die Auftritte im Olympiastadion im Ortsteil Charlottenburg-Wilmersdorf stattfinden. Schon bei einem Anschlag auf das Berliner Büro von Rammstein wurde angedroht, die Abläufe in Olympiapark erheblich zu stören. Alle Konzerte sind ausverkauft.

Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person am Konzert teilnehmen. Hierfür ist die Erziehungsbeauftragung (gemäß §1 Abs.1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz) vollständig auszufüllen und beim Konzert bei sich zu tragen. Kinder unter sechs Jahren erhalten kein Einlass.