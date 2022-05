Rammstein in Prag: Erste Bühne ihrer Europatournee nimmt Gestalt an

Was lange währt, wird endlich gut: Eigentlich sollten schon im Frühjahr 2020 die ersten Konzerte der Rammstein-Europatournee vonstatten gehen. Doch die Corona-Pandemie machte die Umsetzung von Veranstaltungen dieser Dimension unmöglich – zwei Verschiebungen waren die Folge. Nun aber soll es tatsächlich am 15. Mai in Prag losgehen: Zwölf Tage vor dem ersten Halt der Band um Till Lindemann, ist die Bühne auf dem Flugplatz Prag-Letňany bereits fast vollständig aufgebaut. Wie diversen Posts in den sozialen Medien zu entnehmen ist, wird in der tschechischen Hauptstadt auch schon am Sound getüftelt.

Auf dem Prager Flugplatz konzertierte die Crème de la Crème des Rocks

Das Areal bietet eine ungefähre Kapazität für 80.000 Menschen und wurde in den letzten Jahren von einigen der größten Musiker der Rockgeschichte bespielt. So sind alleine 2018 unter anderem AC/DC, die Rolling Stones und Ozzy Osbourne unter freiem Himmel aufgetreten; ein Jahr darauf waren Metallica und Muse zu Gast. Heuer werden fast genau einen Monat nach Rammstein am 18. Juni Guns n‘ Roses auf dem Flughafengelände der „Goldenen Stadt“ konzertieren.

„Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Classic Rock“

Im November 2021 hatte Gitarrist Richard Kruspe bestätigte, dass die nächste Rammstein-Platte noch vor Beginn der nächsten Tournee veröffentlicht werden soll – er behielt Recht: Am Freitag (29. April) ist mit „Zeit“ das achte Studioalbum der Gruppe erschienen. RS-Rezensent Max Gösche hat die elf Stücke mit drei von fünf möglichen Sternen bewertet. Er befand: „‚Zeit‘ ist zum Glück keine Altersreflexion im Neoklassik-Nebel, wie der vorab veröffentlichte Titelsong befürchten ließ. Doch ein paar graue Haare hat sie bekommen, die Neue-Deutsche-Härte-Dauerwelle. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Classic Rock.“

Alle Konzerte der Europa Stadiontour 2022:

15.05.2022 – Prag, Airport Letnany

16.05.2022 – Prag, Airport Letnany

20.05.2022 – Leipzig, Red Bull Arena Leipzig

21.05.2022 – Leipzig, Red Bull Arena Leipzig

25.05.2022 – Klagenfurt, Wörthersee Stadion

26.05.2022 – Klagenfurt, Wörthersee Stadion (Zusatztermin)

30.05.2022 – Zürich, Stadion Letzigrund

31.05.2022 – Zürich, Stadion Letzigrund

04.06.2022 – Berlin, Olympiastadion

05.06.2022 – Berlin, Olympiastadion

10.06.2022 – Stuttgart, Cannstatter Wasen

11.06.2022 – Stuttgart, Cannstatter Wasen

14.06.2022 – Hamburg, Volksparkstadion

15.06.2022 – Hamburg, Volksparkstadion

18.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

19.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

22.06.2022 – Aarhus, Ceres Park

26.06.2022 – Coventry, Ricoh Arena

30.06.2022 – Cardiff, Principality Stadium

04.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark

05.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark (Zusatzkonzert)

08.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

09.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

12.07.2022 – Turin, Stadio Olimpico Grande Torino

16.07.2022 – Warschau, PGE Narodowy

20.07.2022 – Tallinn, Song Festival Grounds

24.07.2022 – Oslo, Bjerke Travbane

29.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

30.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

03.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers

04.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers (Zusatzkonzert)

Alle Konzerte der neu annoncierten Europa Stadiontour 2023:

31.05.2023 – Lissabon – Estadio Nacional

03.06.2023 – Valladolid – Estadio Jose Zorrilla

05.06.2023 – Madrid – Wanda Metropolitano

12.06.2023 – Belfast – Ormeau Park

16.06.2023 – Glasgow – Hampden Park

21.06.2023 – London – Wembley Stadium

25.06.2023 – Paris – Stade de France

28.06.2023 – Brüssel – Stade Roi Baudouin

29.06.2023 – Brüssel – Stade Roi Baudouin

03.07.2023 – Frankfurt – Deutsche Bank Park

07.07.2023 – Berlin – Olympiastadion

08.07.2023 – Berlin – Olympiastadion

13.07.2023 – Warsaw – PGE Narodowy

19.07.2023 – München – Olympiastadion

23.07.2023 – Wien – Ernst Happel Stadion

27.07.2023 – Zürich – Stadion Letzigrund

30.07.2023 – Milan – San Siro

10.08.2023 – Budapest – Groupama Arena

17.08.2023 – Athen – Olympic Stadium