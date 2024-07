Ronnie Woods Sohn heiratet Steve Harris’ Tochter

Am Freitag (26. Juli) kam es zum Treffen zweier lebender Rocklegenden. So haben sich der Sohn von Ronnie Woods, Tyrone Wood, und die Tochter von Steve Harris, Faye Harris, an diesem Tag das Ja-Wort in Marylebone, London gegeben.

Die Trauung soll laut „Daily Mail“ in einem kleinen Rahmen von 30 Freunden und mit Familie stattgefunden haben. Auch das Rolling-Stones-Mitglied und der Iron-Maiden-Bassist sollen neben Sally Wood sowie Fearne Cotton, Tyrones Schwägerin, anwesend gewesen sein. Nach der Trauung folgte anschließend ein Michelin-Stern-Empfang im Pub The George in Fitzrovia.

Über Dating-App kennengelernt

Tyrone Woods Mutter und die Ex-Frau des Stones-Gitarristen, Jo Wood, sprachen bereits im März mit dem „Daily Star“ über die Beziehung ihres Sohnes zu Faye Harris. Das Paar habe sich über eine private Dating-App für „Menschen in der Kreativbranche“ kennengelernt. Im Dezember 2023 folgt dann der Hochzeitsantrag durch Woods.

„Sie stellt Düfte und Parfüms her“, sagte Jo Wood damals über Faye Harris, die Mitgründern des Parfümherstellers Eauso Vert ist. „Und sie ist die Tochter von Steve Harris – dem Gitarristen von Iron Maiden. Ist das nicht großartig? Sie ist so ein nettes Mädchen. Sie ist sehr bodenständig und arbeitswütig. Wir mögen sie alle sehr.“ Tyrone Woods ist Besitzer einer Kunstgalerie in Mayfair. Die Verlobung der beiden teilte Faye Harris auch auf ihrem Instagram-Account.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Rolling Stones beenden Tour

Anfang Juli beendeten die Rolling Stones ihre „Hackney Diamonds“-Tour in Ridgedale, Missouri. Die dreimonatige Konzertreise war mit zahlreichen Live-Premieren geschmückt. Während ihres Konzerts in Vancouver, Kanada überraschten sie die anwesenden Fans mit „Street Fighting Man“ aus dem Album „Beggars Banquet“ (1968) und gaben in Orlando „She’s a Rainbow“ aus dem 1967er-Album „Their Satanic Majesties Request“ zum Besten, das bis dato nur neun Mal live gespielt worden war.

Zwar bot ihre Abschlussshow keine Debüts, dennoch kam es während des Auftritts in Missouri zu einem besonderen Moment, als sich Mick Jagger nach der Live-Darbietung von „Gimme Shelter“ für die Unterstützung seines Teams bedankte und sich an den ersten Gig der Rolling Stones in dem US-Bundesstaat zurückerinnerte.

Während die Tour 2024 für Ronnie Wood bereits endete, fängt sie für Steve Harris gerade erst an. Der Bassist wird mit Iron Maiden im Oktober eine Nordamerika-Tournee starten.