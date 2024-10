Keith Richards: Überraschungsauftritt bei Ehrung von James Burton

Was macht ein Rocker in der Country Music Hall Of Fame? Im Fall von Keith Richards ehrt er seinen Saiten-Kollegen James Burton.

Überraschung in Country Music Hall of Fame

Der ehemalige Gitarrist von Elvis Presley wurde am Wochenende in die Genre-Ruhmeshalle aufgenommen. Dabei hatte Rolling-Stones-Gründungsmitglied Keith Richards einen Überraschungsauftritt – zumindest für den Geehrten. James Burton soll bis zur Ausrufung Richards’ durch Museums-CEO Kyle Young nicht gewusst haben, dass dieser bei der Zeremonie dabei sein würde. Die Country Music Hall of Fame in Nashville hebt seit 1961 einflussreiche Künstler:innen des Genres hervor. Damit besteht sie länger als die medial präsentere Rock And Roll Hall Of Fame.

All-Star-Konzerteinlage

Gemeinsam mit seinem Bandkollegen, Rolling-Stones-Schlagzeuger Steve Jordan, Vince Gill von den Eagles sowie Emmylou Harris, spielte Keith Richards dann „I Can’t Dance“. Den Tom-T.-Hall-Song hatten Gram Parsons und James Burton 1974 gemeinsam gecovert. Während dieser Zeit spielte Burton gerade primär für den „King Of Rock’n’Roll“: Von 1969 bis zu dessen Tod im Jahr 1977 war der Studio- und Tourmitglied von Elvis Presleys Band. „Was für eine Überraschung. Sie sind alle meine Helden, diese Leute, mit denen ich arbeite“, sagte Burton über die Live-Kollaboration. „Ich möchte Gott dafür danken, dass er mich Zeit mit diesen Menschen verbringen lässt. Ich bin geehrt, ich liebe sie alle.“

Keith Richards: „Wir haben es geschafft“

Einen weiteren Auftritt legte Elvis Costello hin. Er spielte eine Version von Ricky Nelsons „Believe What You Say“. Burton hatte 1958 als Teenager daran mitgearbeitet, war vor seinem Engagement bei Elvis Presley zwischen 1957 und 1968 mit Nelson unterwegs gewesen. Außerdem nahm er während dieser Zeit und fortlaufend Gitarrenspuren für die Beach Boys, The Byrds, Joni Mitchell, Johnny Cash, John Denver und Elvis Costello auf. Während der Costello-Show in der Country Music Hall Of Fame saßen Burton und Keith Richards nebeneinander in der ersten Reihe, danach beteiligten sie sich an einem großen Abschluss-Jam. „Wir haben es geschafft, James“, soll der Musiker kurz vorm Gehen noch gesagt haben.