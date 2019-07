Rammstein live 2020 – Vorverkauf: Wieder stürzt Eventim ab, Fans sauer!

Der Frontmann hatte laut „Bild“ und „Süddeutsche Zeitung“ Streit mit einem Mann aus Hamburg. In der Hotelbar des Bayerischen Hofes soll es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden gegeben haben.

Am vergangenen Wochenende (8. und 9. Juni) spielten Rammstein im Münchner Olympiastadion. Während ihres Aufenthaltes im Bayerischen Hof soll es zu einem Streit zwischen Sänger Till Lindemann und einem Mann aus Hamburg gekommen sein. Angeblich hätte der Frontmann den Gast in der Hotelbar sogar verletzt. Das berichteten „Bild“ und „Süddeutsche Zeitung“. In der Hotelbar des Bayerischen Hofes gerieten am 8. Juni gegen drei Uhr ein 56-jähriger Mann aus Berlin und ein 54-jähriger Mann aus Hamburg aneinander. Das bestätigte ein Polizeisprecher dem „Spiegel“. Bei dem Streit sei einer der beiden am Mund verletzt worden, musste aber deswegen nicht in einer Klinik…