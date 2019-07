Rammstein live 2020 – Vorverkauf: Mit Trick schneller an Tickets

Rammstein starten die größte Tour ihrer Karriere mit zwei Konzerten in der Veltins-Arena. Auf einen Blick: alle Infos zu Tickets, Sicherheit, Wetter, Vorband, Setlist und Anreise.

Am Montag, 27. Mai und am Dienstag, 28. Mai, treten Rammstein in Gelsenkirchen auf. Hier gibt es auf einen Blick alles Wichtige zum Auftritt in der Veltins-Arena. Gibt es noch Tickets für Rammstein in Gelsenkirchen? Jein. Offizielle Tickets in den normalen Kategorien sind alle ausverkauft. Aber es gibt noch Restkontingente von VIP-Tickets für das Konzert am Dienstag. Kostenpunkt: 275 Euro. Es gibt auch noch Hospitalitytickets für den LaOla-Club, die am Montag und am Dienstag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr im ServiceCenter an der Geschäftsstelle des FC Schalke 04 verkauft werden. Fans, die versuchen, Karten über Viagogo oder andere dubiose…