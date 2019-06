Rammstein live in Dresden 2019: Fotos, Videos, Setlist

Am 07. Juni 2019 tritt Phil Collins im Olympiastadion in Berlin auf. Auf einen Blick: alle Infos zu Tickets, Sicherheit, Wetter, Vorband, Setlist und Anreise.

Phil Collins ist auf „Not Dead Yet“-Tour in Deutschland. Nach seinem Gig in Stuttgart am 05. Juni (Mittwoch) ist der Sänger am 07. Juni (Freitag) in Berlin zu sehen. Start ist um 18:45 Uhr. Phil Collins live in Berlin 2019: Ab wann ist Einlass? Stadionöffnung: 17 Uhr Support: ca. 18:45 Uhr Phil Collins live in Berlin 2019: Und wann geht das Konzert los? Start: ca. 20:30 Uhr Ende: ca. 22:30/23 Uhr Phil Collins live in Berlin 2019: Gibt es noch Tickets? Es gibt bei Eventim noch Tickets in drei verschiedenen Kategorien (1, 2 und 3). Preise zwischen 123,00 Euro und…