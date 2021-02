Flake bestätigt: Neues Album von Rammstein kommt!

Foto: picture alliance/dpa, Christoph Soeder. All rights reserved.

Till Lindemann, Sänger von Rammstein, im Olympiastadion in Berlin 2019

Rammstein werden wohl noch in diesem Jahr ihre achte Studioplatte veröffentlichen. Das bestätigte Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz der Website des Musiklabels Motor Entertainment.

Flake: „Dadurch, dass wir nicht live auftreten konnten, hat sich unsere Kreativität vergrößert. Wir hatten mehr Zeit uns neue Sachen auszudenken und weniger Ablenkung. Dadurch haben wir eine Platte aufgenommen, die wir so nicht geplant hatten.“

Gerüchte über eine neue LP hatte es schon im Herbst des vergangenen Jahres gegeben. Rammstein-Mitglieder waren von Fans in der Nähe ihres Studios „La Fabrique“ im französischen Saint-Rémy-de-Provence gesichtet worden. Die Musiker machten aber auch kein Geheimnis aus ihrem Aufenthalt in der Region, wie Instagram-Posts bezeugen.

„Beklopptheit der Menschen“ natürlich ein Thema für die neuen Rammstein-Songs

In dem sozialen Netzwerk postete die Band sogar gleich ein Foto aus dem Studio und schrieb dazu: „Leider keine Tour dieses Jahr – aber es ist klasse, zurück im Studio zu sein.“

„Unsere Themen sind ja generell aus dem täglichen Erleben und aus dem Weltgeschehen und da passiert ja immer was“, sagte der 54-jährige Flake zur Inspiration für die neuen Stücke. „Unser Thema ist grundsätzlich die Beklopptheit der Menschen und die ist zu Corona-Zeiten nicht viel anders als zu normalen Zeiten.“

Flake weiter: „Die meisten Sachen, mit denen man sich beschäftigt, finden am Ende ja sowieso im eigenen Kopf statt. Von außen kommen bloß so kleine Anstöße und da kommt auch genug durch, wenn die Straßen nur halb so voll sind.“

Möglicherweise werden neuen Lieder des kommenden Rammstein-Albums in einigen Wochen – wenn die Corona-Lage es zulässt – bereits live gespielt. Die Band hat fest eingeplant, den zweiten Teil ihrer unterbrochenen Europa-Tour ab Mai fortzusetzen. Startschuss wäre am 22. und 23. Mai in Leipzig. Weitere Deutschland- und Europakonzerte folgen.