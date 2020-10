Am 22. November 2019 wurde der erste INTERNATIONAL MUSIC AWARD (IMA) verliehen. Wir blicken zurück auf den Abend und liefern die besten Pressestimmen.

Ein neuer Preis, eine neue Award-Show für die internationale Musikszene: Am 22. November wurde erstmals der International Music Award in der Verti Music Hall in Berlin verliehen – mit einer großen Live-Show, bei der Künstlerinnen und Künstler ausgezeichnet wurden, die Haltung und Innovationskraft unter Beweis stellen. Insgesamt neun Kategorien gab es, durch den spektakulären Abend führten Billy Porter und Toni Garrn. Mehr als 2.000 Gäste erlebten die neuartige Show vor Ort. Die Award-Show wurde live von MagentaTV und im kostenlosen Livestream bei magentatv.de übertragen. BILD berichtete im Video vom Roten Teppich, dem Walkway der Stars zum International Music Award. Der…