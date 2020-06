Rammstein-Dildos: Gewissheit, ob die Musiker stramm und steif standen

auch interessant



Mein Teil? Nein! Für eine Special Edition ihres Albums „Liebe Ist Für Alle Da“ hatten sich Rammstein vor rund zehn Jahren etwas ganz Besonderes einfallen lassen: In einem limitierten Aluminiumkoffer waren nicht nur das Album, sondern – neben Handschellen und Gleitgel – auch sechs Dildos als spezielle Merchandise-Beilage enthalten. Damit, so die Beschreibung der offiziellen Website, sollte man den skandalträchtigen Videoclip zur Single „Pussy“ (Spoiler: Es geht um Pornographie) nachspielen können. Mehr noch: Gerüchteweise soll es sich bei den Dildos sogar um Nachbildungen der tatsächlichen Geschlechtsteile der Band gehandelt haben. Weiterlesen Deshalb sind Rammstein immer noch zusammen In einem Interview sprach Rammstein-Schlagzeuger Christoph „Doom“ Schneider über Vergangenheit und Gegenwart der Berliner Band – und gab persönliche Einblicke in das Verhältnis der Musiker untereinander.

„Sie müssten die ganze Zeit steif bleiben“

Ob an dem phallischen Mythos tatsächlich etwas dran ist, verriet kürzlich Rammstein-Schlagzeuger Christoph Schneider in einem Interview. „Die ursprüngliche Idee war es tatsächlich, es so zu machen, aber es gab ein paar Komplikationen“, erklärte er gegenüber dem britischen „Metal Hammer“. Dass nichts aus den Originalmaßen wurde, hatte pragmatische Gründe – denn das Modellsitzen für eine Dildo-Kollektion hätte sich als etwas langwierig gestaltet. „Stellen Sie sich mal vor: Sie müssten die ganze Zeit steif bleiben“, erläuterte Schneider. Bei dem Merchandise-Artikel handelt es sich also definitiv nicht um die Originalabdrücke von Lindemann, Kruspe & Co.: „Keiner von uns hat es tatsächlich getan, aber einige der Jungs wollten es tun“, so der Musiker – der nicht besonders traurig über das Nichtzustandekommen der Modelle im 1:1-Maßstab gewesen sein dürfte: „Ich fand die Idee ziemlich blöd.“

Die Wahrheit über das „Pussy“-Video

Auch beim Skandal-Video zu „Pussy“ – das seine unzensierte Premiere auf einem Porno-Portal feierte – hielten sich Rammstein bedeckt, wie Schneider erklärte. Zwar gibt es im Video durchaus männliche Geschlechtsteile zu sehen – allerdings nicht die der Bandmitglieder. „Wir haben Doubles benutzt. Es tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, aber andererseits bin ich auch froh, dass das nicht ich war“, erzählte der Drummer – und lachte.