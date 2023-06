Rammstein: Rasen von Lissabon-Stadion soll nach Konzert ausgetauscht werden

Foto: Redferns, Venla Shalin. All rights reserved.

Rammstein spielen am Montag (26. Juni) das erste Mal seit knapp zehn Jahren in Portugal. Genauer gesagt, im Estádio da Luz (Deutsch: Stadion des Lichts) in Lissabon. Portugiesischen Medienberichten zufolge plane der Betreiber des Stadions, der Fußball-Club Benfica Lissabon, den Rasen nach dem Konzert zu erneuern.

Empfehlung der Redaktion Wirre Rammstein-Verschwörungsthoerie: Till Lindemann als Opfer von Russland-Gegnern

Dieser sei zuletzt vor vier Jahren ausgetauscht worden. Das Spiel der Nationalmannschaft von Portugal gegen die von Bosnien am 17. Juni – Portugal gewann mit 3:0 – war also die letzte Fußball-Partie, die die Grünfläche mitgemacht hat. Der neue „grüne Teppich“ werde aus „Naturrasen mit einer Mischung aus synthetischen Fasern“ bestehen.

Spanien und Portugal freuen sich auf Rammstein

Währenddessen bereitet sich die Stadt Madrid ihrerseits auf das Rammstein-Konzert vor. Dort tritt die Band um den in die Schlagzeilen geratenen Sänger Till Lindemann am Freitag (23. Juni) auf. Die Show, die im Cívitas Metropolitano Stadion stattfinden wird, ist bereits seit einiger Zeit ausverkauft – daran ändern wohl auch die aktuellen Vorwürfe gegen Lindemann nichts. Denn viele spanische Fans fiebern der Rückkehr von Rammstein entgegen.

Empfehlung der Redaktion Rammstein: Hier steigt ein leicht angeschlagen aussehender Till Lindemann in den Privatjet

Zuletzt spielte die Band dort 2019 einen Gig. Von Protestaktionen, wie sie derzeit zum Beispiel in Berlin geplant sind, ist aktuell nicht die Rede. Auch eine Konzertabsage müssen Ticketbesitzer nicht befürchten.