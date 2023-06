Rammstein: Hier steigt ein leicht angeschlagen aussehender Till Lindemann in den Privatjet

„@rammsteinofficial left Switzerland this afternoon after 2 amazing shows at the Wankdorf Stadium“, so ist ein Post auf der Instagram-Seite „WL_Aviation“ betitelt, das Schnappschüsse von Till Lindemann gepostet hat; nach Selbstauskunft der Seite handelt es sich dabei um einen Schweizer Fotografen, der gern Flugzeuge und Hubschrauber ablichtet.

Nun also Lindemann auf dem Flughafen Bern. Der 60-Jährige steigt aus einem Auto, Käppi und Totenkopf-T-Shirt, Rucksack geschultert, und einigermaßen tiefe Ringe unter den Augen – vielleicht ist es aber nur Makeup.

Nach den zwei Konzerten in der Schweiz geht es weiter nach Madrid. In der spanischen Hauptstadt treten Rammstein am morgigen Freitag (23. Juni) auf. Der Rammstein-Skandal läuft weiterhin auf Touren: Eine Demonstration gegen die Berlin-Konzerte ist nun offiziell angemeldet; die Berliner Staatsanwaltschaft hat ein Update zu ihren Ermittlungen gegen den Sänger bekannt gegeben; und auch in den Medien wird heftig über die Band diskutiert; ein Buchverlag legt ein „Rhein“-Buch aufs Eis.